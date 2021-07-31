爬366階不怕無聊！南投文武廟「年梯步道」眺望日月潭景致，每梯還有名人生日

#udn編注：步道施工至2021/8/10，整修期間暫不開放。

、

位在日月潭知名景點~文武廟旁有段小步道順著階梯從12/31， 一直往下延伸到1/1， 整整366階因此被通稱為~年梯步道

這天和朋友還算輕鬆的走完貓囒山登山步道

因為在山上吃了些點心還不餓時間也比預期早了些， 我們決定再到周邊走走

突然想到， 好幾次經過總是錯過的~年梯步道

文武廟前，也可以欣賞潭邊景致不過跟我們前一會在貓囒山的全景， 遜色一些

階梯的步道兩側， 以帶點裝飾雕花的鐵製捲條， 上頭則掛了祈福吊飾

366階直下則可來到湖邊休憩涼亭微微的陽光， 徐徐的風吹著，舒適到讓人犯睏

休憩亭下， 發現了年梯步道的拓印

中間點的叉路則可通往水社自行車道

366階梯， 說長不長不過有些陡坡， 又被稱為~通天梯

因為回程的上坡較為辛苦也正好藉此看看每個階梯， 有哪些名人

也許步道建置好長一段時間階梯上發現的多半都是些外國人或是時間長遠的歷史人物貓王， 康有為， 瑪麗蓮夢露黛安娜王妃， 魯迅， 曾國藩….

步道雖不長，也不算特新的景點但若以趣味的方式來走逛， 尋找一下屬於自己特有的日子， 加上日月潭周邊， 本來就是多元性的遊憩方式倒也不失其新鮮 ^.^城市漫遊。 gina