360度無敵美景！北部高CP值觀景百岳 姜子寮山& 泰安瀑布
姜子寮山位於基隆市七堵、暖暖、新北市汐止和平溪區交界，標高792公尺，小百岳#11。登姜子寮山，若自行開車，沿著基隆七堵的泰安產業道路終點停車，再走階梯步道及泥土山徑即可到達。搭大眾交通工具，可在汐止火車站對面寶島眼鏡站牌搭新北市免費巴士F905，每天有三班延駛到姜子寮站，可免走一段馬路，不過由此開始的步道路程較遠且需費點力氣。姜子寮山，山頂有一顆三等三角點1047號，四個方向皆建有一個觀景平台及解說牌，三百六十度的無敵展望，可見到基隆港及海中的基隆嶼，基隆山及五分山也清晰可見。
▼這段路是有點陡的水泥路及泥土山徑
▼回望剛走過的水泥路
▼前方有指示牌，走右上的山徑
▼前方十字叉路口，直行泰安瀑布，右方往旗尾崙，右行
▼前方叉路口，若要直上姜子寮山，走右方叉路會先經旗尾崙再到姜子寮山，因要先到位於泰安路的登山口，故走左側山徑，這段步道也稱為學人步道(?)
▼跨過前方小溪谷就到了泰安路
▼接著走往姜子寮山登山口，若沿著馬路走較遠，可以參考地圖走捷徑
▼到達泰安路的停車場，登山口就在旁邊
▼步道旁的山櫻花
▼這段步道是階梯及泥土路段，不用一小時即可登頂
▼右方叉路是旗尾崙上來的步道
▼右方叉路是姜子寮古道
▼前方山頂就是姜子寮山
▼姜子寮山，三等三角點1047號
山頂四面搭有平台，360度的無敵展望
▼循原路下山，到旗尾崙叉路口往左，這段稍陡有拉繩
▼旗尾崙(姜子山)，土地調查局圖根點，標高389公尺。
▼續往下走到往泰安瀑布叉路口，右行，這段是原始土石路段
▼進入泰安瀑布區域，步道二側種滿杜鵑花，剛好是花季開始
▼沿著階梯步道往下，路線不少，往瀑布方向走
▼泰安瀑布，又名草濫山瀑布，瀑布高約十多公尺
離開泰安瀑布，參考Google Map走泰安路下山，到七堵車站搭火車回台北，這段下坡路約3.6公里，走了46分鐘。
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