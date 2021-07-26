360度無敵美景！北部高CP值觀景百岳　姜子寮山& 泰安瀑布

姜子寮山位於基隆市七堵、暖暖、新北市汐止和平溪區交界，標高792公尺，小百岳#11。登姜子寮山，若自行開車，沿著基隆七堵的泰安產業道路終點停車，再走階梯步道及泥土山徑即可到達。搭大眾交通工具，可在汐止火車站對面寶島眼鏡站牌搭新北市免費巴士F905，每天有三班延駛到姜子寮站，可免走一段馬路，不過由此開始的步道路程較遠且需費點力氣。姜子寮山，山頂有一顆三等三角點1047號，四個方向皆建有一個觀景平台及解說牌，三百六十度的無敵展望，可見到基隆港及海中的基隆嶼，基隆山及五分山也清晰可見。

▼這段路是有點陡的水泥路及泥土山徑

▼回望剛走過的水泥路

▼前方有指示牌，走右上的山徑

▼前方十字叉路口，直行泰安瀑布，右方往旗尾崙，右行

▼前方叉路口，若要直上姜子寮山，走右方叉路會先經旗尾崙再到姜子寮山，因要先到位於泰安路的登山口，故走左側山徑，這段步道也稱為學人步道(?)

▼跨過前方小溪谷就到了泰安路

▼接著走往姜子寮山登山口，若沿著馬路走較遠，可以參考地圖走捷徑

▼到達泰安路的停車場，登山口就在旁邊

▼步道旁的山櫻花

▼這段步道是階梯及泥土路段，不用一小時即可登頂

▼右方叉路是旗尾崙上來的步道

▼右方叉路是姜子寮古道

▼前方山頂就是姜子寮山

▼姜子寮山，三等三角點1047號

山頂四面搭有平台，360度的無敵展望

▼循原路下山，到旗尾崙叉路口往左，這段稍陡有拉繩

▼旗尾崙(姜子山)，土地調查局圖根點，標高389公尺。

▼續往下走到往泰安瀑布叉路口，右行，這段是原始土石路段

▼進入泰安瀑布區域，步道二側種滿杜鵑花，剛好是花季開始

▼沿著階梯步道往下，路線不少，往瀑布方向走

▼泰安瀑布，又名草濫山瀑布，瀑布高約十多公尺

離開泰安瀑布，參考Google Map走泰安路下山，到七堵車站搭火車回台北，這段下坡路約3.6公里，走了46分鐘。