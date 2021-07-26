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360度無敵美景！北部高CP值觀景百岳　姜子寮山& 泰安瀑布

健行筆記 / 健行筆記阿德

姜子寮山位於基隆市七堵、暖暖、新北市汐止和平溪區交界，標高792公尺，小百岳#11。登姜子寮山，若自行開車，沿著基隆七堵的泰安產業道路終點停車，再走階梯步道及泥土山徑即可到達。搭大眾交通工具，可在汐止火車站對面寶島眼鏡站牌搭新北市免費巴士F905，每天有三班延駛到姜子寮站，可免走一段馬路，不過由此開始的步道路程較遠且需費點力氣。姜子寮山，山頂有一顆三等三角點1047號，四個方向皆建有一個觀景平台及解說牌，三百六十度的無敵展望，可見到基隆港及海中的基隆嶼，基隆山及五分山也清晰可見。

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上次來姜子寮山的路線：福興宮→四叉路口→旗尾崙(姜子山)→姜子寮山步道→姜子寮山→姜子寮古道→汐平路→天峰谷→姜子寮公園→福興宮，我的路線GPX。 2021/2/25這天打算走不同的路線，參考地圖及山友的軌跡路線，仍由福興宮上山，經四叉路口右行到三叉路口走學人步道到姜子寮山步道登山口，登上姜子寮山後返回經旗尾崙(姜子山)，再往下走到泰安瀑布，接著走馬路到七堵車站，全程10.25公里，我的GPX路線。▼福興宮，F905公車姜子寮站下車處對面，走福興宮右側水泥路

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▼這段路是有點陡的水泥路及泥土山徑

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▼回望剛走過的水泥路

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▼前方有指示牌，走右上的山徑

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▼前方十字叉路口，直行泰安瀑布，右方往旗尾崙，右行

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▼前方叉路口，若要直上姜子寮山，走右方叉路會先經旗尾崙再到姜子寮山，因要先到位於泰安路的登山口，故走左側山徑，這段步道也稱為學人步道(?)

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997632f2bd1cc23b07d318ebde76ab90.jpg▼跨過前方小溪谷就到了泰安路

fe2107e2e89459fc20115c0b4ecd2c7b.jpg▼接著走往姜子寮山登山口，若沿著馬路走較遠，可以參考地圖走捷徑

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▼到達泰安路的停車場，登山口就在旁邊

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▼這段步道是階梯及泥土路段，不用一小時即可登頂

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▼右方叉路是旗尾崙上來的步道e28990a8e63b8af1a64adcdf3f0679bb.jpg

▼右方叉路是姜子寮古道

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▼前方山頂就是姜子寮山

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▼姜子寮山，三等三角點1047號

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山頂四面搭有平台，360度的無敵展望

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▼循原路下山，到旗尾崙叉路口往左，這段稍陡有拉繩

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▼旗尾崙(姜子山)，土地調查局圖根點，標高389公尺。

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▼續往下走到往泰安瀑布叉路口，右行，這段是原始土石路段

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▼進入泰安瀑布區域，步道二側種滿杜鵑花，剛好是花季開始

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▼沿著階梯步道往下，路線不少，往瀑布方向走

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▼泰安瀑布，又名草濫山瀑布，瀑布高約十多公尺 

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離開泰安瀑布，參考Google Map走泰安路下山，到七堵車站搭火車回台北，這段下坡路約3.6公里，走了46分鐘。

步道 瀑布 基隆

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