解封爬山前必看！「登山行動糧」準備重點　路程中補充體力、吃了心情還會變好

你應該也有這樣的感覺，在山上吃的食物總是特別好吃，也有些食物平常很喜歡吃，但帶上山卻完全沒興趣吃；登山是高耗能的運動，登一日郊山所會消耗的熱量約3000-4000大卡，登高山一日所會消耗的熱量約6000-7000大卡，最重要的是，不要等到餓了、渴了才去補充，那時候就來不及了！因為身體要將食物轉換成能量是需要時間的，必須準備「高營養價值、高熱量」的食物，才能讓食物轉換成熱量補充體力繼續前進。行動糧的準備很重要，因為山上不像山下一樣什麼都方便取得，必須挑選要帶上山的食物，要方便行進時食用、輕量廚餘少、高熱量高營養、好吸收吞嚥，但還是要給各位一個觀念，只要是你吃得下、有食慾的（喜歡的食物），帶上山願意吃的其實也OK，營養價值與熱量是參考值跟建議，如果帶了卻完全沒有胃口吃下去，也失去攜帶它的意義，爬山路程都那麼辛苦了，吃點垃圾食物保持愉悅心情也很重要！

登山糧食的種類

正餐：包含早餐、午餐、晚餐

行動糧：行進間可以隨時補充或路程中小休時食用的食物或能量飲。

預備糧：突發狀況增加行程時間所需的糧食。

緊急糧：發生緊急事故，應急用的食物。

，早餐跟午餐都會吃得比較簡單，例如麵包、飯糰或其他流質好吸收的食物，因為一早起床吃太飽怕走不動，午餐主要也是因為後面還有山路要走，路程中也會不斷吃行動糧，所以午餐就簡單補給跟補水休息為重，晚餐才會吃得比較豐盛。行進間或是中途小休的時候可以食用的食物，補充熱量跟脂肪，提供身體能量跟飽足感。因為一些不可抗拒因素導致行程延長增加，預備糧便可派上用場，我自己也都會多準備預備糧，除了是替自己準備，也是預防同行山友糧食攜帶不足時，可以提供幫助。如果今天發生意外，例如身體不適、氣候突變等，最低能維持一天熱量的食物；要能快速食用好吸收，不用複雜調理便可吃的食物，亦要能提供身體熱量，

以高營養、高熱量的食物為佳，例如：薑塊、鹽片、高醣（地瓜、水果、運動飲料等）、葡萄糖（香蕉、梨子、蘋果等）、泡麵等。

如何計算消耗的熱量

消耗熱量＝代謝當量× 體重（公斤）× 時間（ 小時）。

但實際還是要依照每個人的體質、性別、攀爬地形等為主，此計算僅供參考。

一般輕裝登山，代謝當量(MetabolicEquivalent of Task, MET) ＝ 6.3負重6.8公斤登山，代謝當量(MetabolicEquivalent of Task, MET) ＝7.3所以如果80公斤負重約七公斤，登山約五小時，便會消耗2,920大卡的熱量！

行動糧準備重點

行動糧的準備，最重要的就是要有碳水化合物，碳水化合物是人體最重要的營養來源之一，而脂肪、蛋白質也是提供人體熱量的來源，維他命跟礦物質也是準備重點之一；

碳水化合物可以提供更多身體能量來活動，脂肪可為身體儲存更多備用的能量，蛋白質能產生熱量提供體力跟飽足感，維他命及礦物質則可提供身體機能正常運作。

高營養價值、高熱量

方便行進食用

好吞嚥、不乾澀

輕量、好保存、垃圾廚餘少

你會喜歡吃的食物

我喜歡帶的行動糧

以下是我吃了心情會很好的行動糧：

結論與建議

以上行動糧的準備與建議提供給大家參考，但實際還是依照每個人的飲食習慣跟需求決定，不一定要跟別人一樣才代表帶的食物是正確的，要是你願意吃也喜歡吃的食物，帶了才有意義；記得剛開始爬山總是帶了一堆食物上山，又原封不動的帶下山，那時候就開始檢討是什麼原因導致，才發現因為帶的許多食物都很乾燥、難吞嚥，所以在炎熱的山上根本無法下嚥，也不會有胃口吃，或是帶了太多甜食，吃多了很膩而且血糖快速上升，會讓人感到疲憊跟想睡覺，於是反覆的嘗試終於找到自己喜歡吃、有胃口的食物～希望大家也都能找到自己喜歡也能提供身體能量的行動糧～！