新手也不怕！全台8座「入門百岳」精選　疫後預備體力升級百岳經驗

從郊山到中級山，爬山越爬越有興趣的你，是不是也開始嚮往高山的風景，百岳挑戰的吸引呢？本篇將分享適合新手入門爬的幾座百岳，也是我自己剛開始爬的前幾座百岳，將分享入門百岳的難易度、路程時間、注意須知給大家參考。

記得自己是在瘋狂爬郊山、中級山後的半年，才踏上百岳之旅，做足了功課跟累積好體力才上去的，但不要聽到是＂百岳＂就覺得難度好像很高而心生畏懼；隨著近年爬山人潮增加，加上林務局對步道的修整維護，新手爬百岳不再是難事，除了交通變得便利之外，許多步道也修整的平易近人、非常好行走。本篇將介紹八座入門可以順利完成的百岳，當然還是要有基本的體能與爬山經驗知識後再前往會更輕鬆唷～

什麼是百岳

台灣是座美麗的寶島，在這3.6萬平方公里的土地上，有著268座海拔超過3,000米高峻陡峭的山峰，是全世界高山密度最高的島嶼之一。

而百岳只是一個數字，紀錄著登山耆老留給我們的禮物

，完百的進度不能代表一個人爬山的實力，但可以代表你對自我的挑戰與熱愛這片山林的程度，

回歸到初衷，爬山是征服那個膽怯的自己，而不是我們去征服山，無論是否完百，山都是那麼的寬容接納我們虛心前往。

入門百岳推薦

以下八座是梨子爬過覺得非常適合新手及入門百岳攀登的首選

，有爬一天就可以完成的，也有需要過夜，兩天一夜完成的，以下也提供每座山的難易度說明、腳程時間、交通、注意需知等給大家參考，希望大家能循序漸進的自我挑戰，繼續探索山林之美吧！

合歡群峰? 合歡主峰?? 所需腳程：單程1.8公里，來回休息加拍照約2小時。?️ 交通資訊：導航「武嶺停車場」停車在此，步行約7.8百公尺抵達登山口。? 公共廁所：停車場附近有廁所可以使用，登山口附近是沒有廁所的。‼️ 難易度：一路都是水泥車道緩上，很好走，難度不高！總爬升約230公尺。✔️入山入園證：不需要? 合歡主峰：海拔3,417公尺

⥅ 迷人的日落景色，橘黃色的光束為逐漸失去色調的山巒景色落下黑幕，我們在箭竹的庇護下躲避強風，沒有說話就靜靜的坐著，欣賞這幅大自然的水彩畫。

? 合歡東峰?? 所需腳程：單程1.1公里，來回休息加拍照約2小時。?️ 交通資訊：導航「合歡山遊客服務中心停車場」在這停車，登山口在「松雪樓後方」。? 公共廁所：停車場附近有廁所可以使用，登山口附近是沒有廁所的。‼️ 難易度：一路都是修整完好的木棧階梯，總爬升約三百公尺，會喘但不累的程度。✔️入山入園證：不需要? 合歡東峰：海拔3,421公尺

⥅ 雲海齊聚的磅礡壯觀，不得不說這個大景居然只要爬一兩小時就可以看到，超級值得！

? 石門山?? 所需腳程：單程約0.78公里，來回休息加拍照約1小時。?️ 交通資訊：導航「合歡山遊客服務中心停車場」在這停車，停完車往上走，登山口在右手邊。? 公共廁所：停車場附近有廁所可以使用，登山口附近是沒有廁所的。‼️ 難易度：路程很短，一路也是整修完好的木棧階梯，難度最低，總爬升約180公尺。✔️入山入園證：不需要? 石門山：海拔3,237公尺

郡大山

⥅ 百岳八秀之一的郡大山，上山時天氣超好，視野極佳的眺望玉山群峰、西巒、干卓萬等。

奇萊南華

⥅ 太陽冉冉升起，從深藍到橘紅色光芒再到霞光萬道，陽光燦爛的照亮整片箭竹草原，群山環繞原來是這種感覺，遠眺能高主峰、雪山、合歡山等，山巒交疊聳立，而伏流的雲海點綴著黃金大草原。

雪山主東

?? 所需腳程：單程10.9公里。? 公共廁所：登山口旁有廁所可以使用，附近有很多猴子，請務必保管好自身物品避免被搶走。◽️ 行程規劃：Day1 登山口>2K七卡山莊>4K哭坡>5K雪山東峰>7.1K 三六九山莊Day2 三六九山莊>8.7K黑森林水源處>9.7K雪山圈谷>10.8K雪山主峰>369山莊>雪山東峰岔路>哭坡觀景台>七卡山莊>登山口‼️ 難易度：總爬升約1,700公尺，著名的哭坡長約400公尺卻需爬升300公尺，調整好呼吸，過了哭坡就離東峰不遠了；整體路況良好，大多為之字緩坡，除了快到主峰前的路比較陡，整體來說不難；摸黑前往主峰需行經黑森林，需留意方向避免迷路！✔️ 入園證： 需要 ，逾期恕不受理。例如申請11/1~11/3行程，則該行程於9/1日07:00起開始受理申請，至10/27日23:00止受理申請；申請4/29行程，最早可申請時間為2/29，如當年度無2/29，則與4/30、5/1入園之行程相同，最早可於為3/1日07:00提出申請。? 雪山主峰：海拔3,886公尺? 雪山東峰：海拔3,201公尺

⥅ 幸運的話可以遇到長鬃山羊，山屋旁一隻，黑森林也有遇到兩隻呢！

⥅ 迷人的圈谷跟盛開的玉山杜鵑。

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