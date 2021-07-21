百岳健行＋森林浴！登頂「鵝公髻山」再到山上人家賞景　正式解封才出發

鵝公髻山，位於新竹縣五峰鄉與苗栗縣南庄鄉交界處，從遠處看這座山的山型像公鵝頭上的肉冠因而得名，海拔1,579公尺，小百岳#31，有一顆三等三角點6239號。2021/3/13這天跟團到此爬山及賞景，由第一登山口起登，登頂鵝公髻山後，再由山上人家方向下山，進入園區休息及賞景，只可惜來晚了1~2週，櫻花季已結束，不過園區內的風景還是值得來此一遊。鵝公髻山第一登山口

下圖是登山口告示牌下方的圖示，這是賽夏族的雷女圖騰，傳說賽夏族人為了感念雷女下凡教導耕作與織布，把雷電圖案織在布匹上，稱為「雷女紋」，象徵神祇保佑作物豐收，雖然與納粹符號相似，但可不要誤會。

剛開始的步道是簡單好走的產業道路

這個角度可以看到［五指山］五座山頭

鵝公髻公東北峰二個登山口，原本由地圖上看應該可以由左邊這張圖的登山口上去，再由另一個登山口下來，接往鵝公髻公山的步道，不過山頂滿滿的倒木(可能是伐木)相隔，看起來無法相通，也找不到三角點。

接下來的步道為柳杉林及原始山徑，有些地方較陡需要費點力氣

費了一點力氣，總算登頂三等三角點6239號，無展望

三角點往前走一點，右側有一小徑可通往一處小觀景平台，可惜今日白牆一片

休息午餐後，續往山上人家方向下山，前段陡下，後段則在柳杉林中行走

右側有一叉路，直行或右轉皆可通往山上人家，右轉這條小徑途中有一處視野極佳

進入山上人家

山上人家：需購門票，有住宿及餐飲服務，每年2月櫻花季盛況空前，是一處賞櫻秘境。這裡有自然生態景觀，有時也看得到遠處翻騰的雲海，清幽如畫的美景令人嘆為觀止；園區內遍植香草植物，行走其間可以充分享受森林浴洗禮，走進森林聽聽蟲鳴鳥叫以及潺潺的流水聲，享受那充滿芬多精的森林、呼吸著帶有甜味的空氣，遠離都市塵囂所帶來片刻寧靜…達到身心靈的放鬆。（資料來源：山上人家網站）雖然櫻花季剛過，不過還有不錯的風景可賞。