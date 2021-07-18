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微解封遊南投！ 眺望日月潭 「貓囒山步道」坐擁無敵湖光山色

健行筆記 / 健行筆記Elin Lin

住台中卻有那麼一次花了3天2夜細遊日月潭，或搭船遊湖，或開車環湖，或爬山從慈恩塔塔頂俯瞰日月潭，或從涵碧樓遙望慈恩塔…。而今我選擇另一條亦可眺望日月潭全景的貓囒山步道。車子就直接開至步道入口囉～

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走過一小段蜿蜒而上的階梯步道後，再一小段的碎石小路…..；路旁高大的錫蘭橄欖樹，紅色的枯葉掉滿地。走在這無人的小徑，微風中四周寂靜，落葉在腳下沙沙作聲，略顯悽悽～

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中途的觀景台，亦是觀賞日月潭日出雲海絕佳的眺望點。雖太陽已高掛，往下俯視，湖在眼下顯得好平靜

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滿山遍野日月潭特有的阿薩姆紅茶園，旁涼亭別具巧思：採茶“一心二葉”的意象

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老少咸宜的小百岳─貓囒山。輕輕鬆鬆抵達步道頂端的中央氣象局日月潭氣象站。門前的九重葛鮮艷、耀眼、奔放地開放，以多姿與嫵媚迎接我們到來。

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幽靜的氣象站。這裡是貓囒山的最高點，好個晴空萬里大地含笑的好天氣，遠遠的九份二山、集集大山和埔里盆地一覽無遺。

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極佳的視野：群山環抱，山水輝映，風光旖旎，讓人迷醉啊！

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日月潭 步道 九份

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