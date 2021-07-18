台版小黃山！ 新北「孝子山 x 慈母峰 x 普陀山」360度環山美景下攀，期待解封後再戰

（部分照片由山友們提供）

＃前導紀錄＃為了讓沒去過孝子山連峰群的大家有較真實的感受就先來個影音紀錄給大家觀看囉！

以上轉載「折左腳Outdoor咖」（ 行程規劃與圖文紀錄：Jier、錄影：江狗 、剪輯：江狗、字幕：嘟嘟 ）

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＃正篇開始＃一早6點各位伙伴起床準備一下後6:30我們準時出發前往「平溪老字號無名早餐店」覓食

(資料來源：Google地圖)

去年我們第一次來的時候是因為民宿老闆的介紹我們知道才知道這家早餐店原來在早期主要顧客是附近的工人其次是當地居民及觀光客但因為早餐店只有老闆娘一位所以形成了一個特別的文化凡人多到老闆娘忙不過來時附近剛好來買早餐的居民們就會進到店裡幫忙

剛好這次因為來的時候人不算多所以我們就先進到店裡陸續點餐但才過沒多久時間來吃早餐的人就越來越多所以老闆娘就請我們先自己用

其中特別要提到的部分就是去年來的時候品項中有一個是蔥抓餅而今年則是老闆娘的手作營養三明治可就在老闆娘介紹完後突然說「三明治今天是最後一天賣了，想吃的要趕快點，數量有限」當下我們就直接說我們要之後等待的過程中我們就開啟半自助早餐模式囉！

先是自己裝熱豆漿（這裡沒有常溫或冰豆漿）而且旁邊還有白砂糖可以自己加

才過沒多久珮琪就自立自強遞移動到一旁撈自己的早餐傳統麵線了

而數小也已經在一旁享受那熱騰騰地肉包了XD

沒多久Mia也加入了自立自強戰隊自己的肉包自己拿XD

之後更是為大家服務剪麵線配料「大腸」大家如果有機會來這家早餐店的話真的可以來這裡體驗有趣的早餐之旅

等大家都拿到早餐後就開始享用豐富的第一餐拉！而我第一個吃的就是闆娘手作營養三明治不過老闆娘後來說因為這是季節限定今天剛好是最後一天販賣之後每一段時間都會更換菜單中的其中一樣品項就像是去年我們吃到的是蔥抓餅一樣但不得不說手作營養三明治不油不膩麵包部分又很蓬鬆好吃！！

吃飽後想說因為我沒買補給所以就又到一旁自己抓油飯秤油飯認真覺得新奇又有趣XD這種早餐全程自己來的體驗機會真的非常難得

吃完早餐後大夥就一起出發前往今天的孝子山登山步道口

出發前剛好數小的朋友江狗和嘟嘟也到了而江狗和嘟嘟也是這次的特別來賓這次二訪孝子山連峰群除了我用文字紀錄外江狗也做了影音紀錄也就是本篇一開始的影片如果覺得不錯的話

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等所有人都會合後大家就先去一旁的公廁解決一下因為上山後一間廁所都沒有XD

（走出早餐店後左轉直行右手邊公廁旁即孝子山登山步道口）準備完畢後大家就出發前往今天第一個目標「孝子山」

走拍記錄到一半不知道數小這麼認真在看什麼但這畫面頗像小朋友發現新世界一樣不記錄一下對不起自己

出發後大約走了5-10分鐘後就會來到第一個小廣場也是正式邁向孝子山的起點而這裡也可以直接仰望孝子山頂看到後又讓我想起第一次來的驚嚇感XD 順帶一提，如果是有開車或騎車的朋友建議可以騎到這邊再往上走

剛抵達剛好遇上遍地五月雪讓一直沒時間去賞花的我們算是彌補了小小的心願

就這樣我們一行人起登後沒多久就遇上45度的階梯步道一旁的青綠的青苔讓短暫的階梯變得好美

大約走10分鐘後我們就抵達本次的重點地段孝子山、慈母峰及普陀山的匯聚點（匯聚點樣全貌可見前篇：初訪孝子山篇）而我們就先走最左邊的階梯前往孝子山但想當然出發前一定要先來幫大家拍張合照囉！

而這次行程中最有趣的其實就是從入口到匯聚點再到孝子山下的休息處如果都沒停下來的話其實大約走10-15分鐘就到了

等大家稍稍喘息一下後我們就依照從休息處旁的指示直攀前往剩下不到5分鐘路程的孝子山囉！！！

沒多久就走出樹林而身旁的地形樣貌也開始變得不一樣了這時大約才7點半左右陽光灑得非常剛好（美～

而就在這時運氣很好的數小站在最剛好的光線角度（喀擦大家如果有機會遇到這樣的光線記得要來好好拍一下但也由此得證，出遊記得一定要跟在攝影師前後XD

走下有點窄的石階後往前走一小段的左側就是今天的第一處展望還能一覽一早的平溪老街呢！

不過往前走一小段再穿過小石縫後左轉就正式抵達孝子山天梯下了

但這裡就要提醒一下大家孝子山連峰群因為地形豐富且難易度不高所以前來挑戰的遊客年齡層分佈非常廣因此人數相較一般的郊山也更多不過因為有了去年的經驗在提早出發後走到這才等了5-10分鐘左右大家就開始走上天梯囉！

（孝子山-台版小黃山） 睽違了快一年終於再訪天梯不過看到的第一眼還是會抖不過這次身為本團拍照手想當然就是先幫大家拍張照然後一位位送去走天梯（燦笑 不過不得不說先上去的江狗和嘟嘟好猛完全都不怕高爬得超快（強

（江狗）

（Mia）

（Akira）

（水牛）

（西西）

不過就快輪到我上去時想說先讓數小和水牛上去我殿後殊不知轉頭看到數小坐在一旁

（數小）

好不容易說服數小挑戰看看不過數小上去沒多久就抖著下來了想想去年的我其實也差點陣亡在啟登的天梯上所以這旅程說起來真的是個比誰比較怕高的故事（Ｏ

就在數小確定陣亡下來後想當然換我要上去了深呼吸～單眼換邊背第一隻腳踏上、第一隻手抓牢

（Jier）

全程直視天梯不看一旁景色這次我穩穩地爬上去了！（激動中！！！！但上去後瞬間我依舊秒腿軟XD殿後的水牛最後也順利上來了

最後大家欣賞了一下這登頂的360度環山的美景但因為下面還有很多人在排隊等著上來（孝子山頂空間最多可站10人）所以大家拍完合照後就陸續下攀了

但下攀的時候也是最具挑戰的一環逼近90度的天梯在上攀時確實可以無視一旁的景色順利上去但下攀時卻勢必會看到週遭這時也是要克服自身恐懼的時候了

而我依舊軟著雙腿幫陸續下攀的夥伴拍著紀錄照雖然拍得很開心但心裡其實有點抗拒下去而我的左手幾乎死抓著鐵環不放只想著～加油～我要把大家記錄下來

等所有人都下天梯後我們就轉身前往下一座「慈母峰」出發不過在這之前我們得先走回一開始的匯聚點

原本穿過小石縫後左轉是往孝子山而右轉則是回到一開始孝子山下的休息處不過這邊地行因為都石岩塊所以走起來要小心點

（從這裡往前直走就會走回孝子山下休息處）

走下去後照理說應該要繼續直走走回山下的休息處不過當時一個不小心記錯路以為左轉下階梯可以直接回到匯聚點

（ ↑ 不過大家看起來走得滿開心的 ）就在走了一小段後所有人發現不對勁然後我們就趕緊原路返回走回正確的路上也終於回到孝子山下的休息處而這時已經來到上午8點多人群也多到不可思議（都是在等待上去孝子山的山友）

就在休息的時候剛好看到一旁有孝子山登頂裝飾的郵筒(一旁還有三角點)也讓這次沒有挑戰成功的數小彌補了未登頂遺憾

休息結束後大家就返回至匯聚點然後前往中間的路線前往「慈母峰」

「慈母峰」雖然沒有孝子山來的陡不過行走地形也是在稜線上而這邊也有小萬里長城之稱一旁雖然也有支架輔助不過因為平溪區在夏季時一早其實都會起大霧所以早起啟登的時候地面會有點潮濕(青苔處會滑)

因此，建議放慢速度行走而慈母峰路線最有趣的部分除了是稜線地形外過程回頭看還能看到孝子山全貌呢不過也要額外提醒一下因為中間有一段是全程曝曬所以一定要做好防曬避免曬傷

登頂後右手邊就會是我們下一座目標「普陀山」也是本次旅程中的最高峰

大家稍作休息拍拍照後因為後面的山友們逐漸湧上所以大家拍完合照後就邁向普陀山出發囉！

但要前往普陀山前必須要先穿過一個下切路線雖然看起來有點陡不過整體路況還不錯慢慢走的話其實很安全

走過下切點後進入樹林就會來到另一處攀爬處這裏雖然有點陡但石牆面上除了有踩踏點外一旁也有繩索可以輔助所以只要看好、抓好基本上都是安全的

下去後會遇到T字(左右)岔路然後走往右邊的路段後就一路下行但記得要注意一下左手邊因為會有一個岔路口一旁還會綁滿山友們的布條而這裡也就是前往普陀山的唯一路線

走進去一小路後後半段是屬於稜線地形而且也需要注意防曬

而普陀山雖然是這次三座山中高度最高但也是三座山中地形最好走的一座而且還能一覽孝子山和慈母峰

抵達普陀山山頂後就會看到三座神像座落於此而這邊令人意外的是除了有樹蔭遮蔽外風吹起來又非常地涼爽但沒遮蔭的地方真的非常熱

而在三座神像後方還有一小塊空地這邊還能一覽慈母峰的完整稜線

（慈母峰-小萬里長城稜線）完成孝子山連峰群後大家休息了一陣子拍完合照後就開始返回準備結束這次的行程

再返回的路途中還遇到可愛的喵星人而更人意外的是竟然毫無反抗地被水牛抱起喵星人那閃亮直視水牛的雙眼就像是在說帶我回家一樣

就這樣大家順利回到登山口結束了上午半天的孝子山連峰群之旅相較於去年第一次來爬的經驗這一次真的順利很多時間上也算滿剛好的(大約花2小時半) 之後大夥就先回民宿整理休息再去午餐最後就搭乘795號公車回台北囉！

最後這次行程的整體規劃我放在Blog中這一篇的最後面有興趣的可以去看看喔～這次的行程就分享到這邊也歡迎到我Blog「Jier的向日葵喜悅」（https://blog.xuite.net/vryk6023/twblog）逛逛喔