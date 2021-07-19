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閃過5公分落石！ 一日單攻「八通關山」在山面前只能謙卑沒有僥倖

健行筆記 / 健行筆記Sammi 小敏

前提：不論單攻還是多日行程，都要很清楚自己與隊友的能力！平時的訓練是必要的，也切莫太過自信，在山面前要謙卑再謙卑，避免造成危險！這真的是我爬山史上最淒慘的一天...這一天是怎麼開始又是怎麼結束的呢...一起看下去...

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-停車場至登山口-八通關山申請上困難重重，是否正意味著，這條路並不好走呢，在被玉山國家公園管理處退件一次之後，我蒐集了各種資料，超詳細的重新整理一次，終於通過了！看了當天的天氣預報，降雨機率20%，深思熟慮之後，秉持著走到哪算到哪，畢竟都已經申請了，就算不能登頂也沒關係的想法出發。從埔里開車到東埔停車處約一個半小時，又是半夜三點起床的節奏，我們在5:10分抵達登山口，頭頂上的星空閃爍，地上還留著昨夜的下過雨的痕跡

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-無緣的愛玉-爬升至愛玉亭時間5:28分，從登山口到愛玉亭都是好走的路，除了坡度有點陡之外，沒有什麼大石頭倒木之類的東西，經過愛玉亭默默在心中許願，希望下山還吃得到愛玉....八通關古道是從清朝開始就有的路線，有著滿滿歷史氣息，岩壁上的凹痕，腳邊的駁坎，都能使我駐足欣賞，無論來走幾次，無論天氣晴朗或下雨，都依然相當美麗又迷人，就目前走過的古道來說，還是最愛八通關這條路線（雖然兩次都是雨天...）

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-八通關古道每一個轉角都是一片風景-6:37分抵達雲龍瀑布，一直以為雲龍瀑布是上面這一座，現在才知原來下面的那一座才是真正的雲龍瀑布，對於沒有登山裝備的遊客，又想欣賞八通關古道，可以走到這裡就好囉～過了雲龍瀑布之後，明顯感受到小落石不斷，道路也慢慢變得狹窄，偶有幾處崩壁，地上鬆軟的土質，走起來步步驚心

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-過了吊橋，才會發現雲龍瀑布-8:49對關駐在所的毛地黃開的燦爛，遇到一組從玉山下來，在關高紮營的登山客，侃侃說著這幾天的天氣很糟，我們很幸運，今天的天氣算是還不錯

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-毛地黃-離開對關駐在所，我的脖子開始發癢，從前面開始，延伸至後頸與背部，一路抓呀抓，越抓越難受，於是不管它，努力分散自己的注意力天空披上一層薄紗，氣溫開始下降「也許等等會下雨」「若是下雨，我們到主峰就好，西峰就不去了」「好啊」我心想反正上山頂也是白牆，不如早點下徹，回家睡覺

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-開始起疹子，請忽略我肥肥的臉-路越來越難走，尤其崩壁落石實在嚇人，沒有拉繩的崩壁，根本是來練膽量的，一隻手怕被落石砸到抱著頭，一隻手又怕一個不小心會掉落懸崖而緊抓著繩，好不忙碌啊，好在這緊張的心情忽略了脖子的搔癢難耐！

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-早上天氣還不錯-10:20在觀高駐在所遇到兩位經驗相當豐富的大哥，是剛剛在途中遇見的爬百岳小弟弟同一團登山客，兩位前輩熱心向我們指引路線，雖然有下載離線地圖，但單攻八通關山的人實在太少，而有紀錄又有上傳路線的人更是少之又少，經過兩位前輩指引，我們像是吃了定心丸一樣安心！

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-兩位大哥-11:30分 我們在八通關岔路，思考該走哪個方向，好在牌子上清秀、渺小字跡寫著「八通關山路很陡，請三思」沒錯了，這就是我們要去的方向

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-真的陡-越走越喘，爬升越來越高，大小腿肌肉咬著檸檬，正在拉扯，檸檬汁液噴出，好酸啊～～白色霧氣緩緩降下來，圍繞著我們身旁，脖子依舊癢的受不了，但也沒辦法

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-森林無展望-

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-喘喘喘-「我們直接到主峰就好吧」太好了，終於說出人話了我們朝著主峰方向邁進走著走著，越覺得不對勁，因為記得主峰的距離並不是很遠，但我們卻走了那麼久，趕緊拿出手機看一下離線地圖，驚訝又崩潰發現「我們正在西峰路上」而且大概再20分鐘就到山頂了這晴天霹靂的消息，在這不太妙的天氣出現，有如一記重擊，左右為難之下只好先上西峰了！12:17抵達 八通關西峰一片白牆，風景都只能用想像的「所謂成熟，就是當現實狀況不如預期，也能調適自己心情」我簡單補充一些零食，隨意拍幾張照片，此時...虐待狂緩緩發出尖銳令人顫抖的聲音說著「這裡離主峰大約40分鐘」「我們要去看看嗎？」

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-八通關西峰-我搔著脖子，摸到一顆一顆凸起的疹子，心裡天人交戰中...開始計較得失、孰輕孰重，40分鐘路程並不長，時間還不到一點，天氣有降雨可能，但路段是安全的.........「走吧，我覺得我們可以」依舊不等我回答...我們收拾行囊起身前往主峰往主峰路上，須先陡下再爬升爬得又累又喘，沒有風景，只能埋頭苦爬，溫度漸漸下降，冰鎮了我脖子上發熱又腫的疹子，降低了搔癢的程度12:57分 登上八通關山山頂依舊一片白牆，風景任憑自己想像休息20分鐘後下撤，此時天空飄下小雨，滴滴答答

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-八通關山-我換上雨衣，這是在迪卡儂新買的，首次穿上頗有新鮮感，雨滴落在帽子上的聲音很療癒，彷彿被保護著，心中泛起一絲安全感雨勢漸大，下坡走得忘我，我們走過頭了，差點走到大水窟，回頭上坡整個補回來，爬山就是如此，你走多少下坡，回來就得補多少上坡，沒有僥倖，沒在客氣！

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-路標布條很容易被錯過-2:27分 下至八通關岔路，地上滿是泥濘，雨水沖刷了這個路徑，下坡時尤其滑溜，鞋底卡滿了泥土，走一段路，就要把泥土敲出來，否則容易滑倒！

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-只要不怕髒你就適合爬山了-3:22分 觀高駐在所，小弟弟一家帳篷已經搭起來，正在睡午覺了，跟上山時遇到的大哥報平安，之後開始了崩壁大冒險！

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-滑溜滑溜-一顆如哈密瓜大小的石頭從崩壁上來掉下來，後面緊跟著一顆芒果大的小石頭，剛好從前面身影的背後滑落，我尖叫喊著「有！落石！」分秒之差，前方背景閃過僅差距5公分的落石，我瞬間腿軟，心裡顫抖著，實在不敢過，我並不怕死亡，只怕變成白癡，但不過去妳是要睡在這裡嗎！

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-某些路段沒拉繩-

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「保險是不是保得太少，但理賠我也花不到啊！」心裡不斷浮現人生跑馬燈「小敏，冷靜點冷靜點，想想走崩壁的技巧啊」持續跟自己對話「馬的，回去絕對要絕交」我揪著心臟、拉著繩子，貼著崩壁，緊繃的肌肉帶著我快步踏實的走了過去！雲龍瀑布的水聲很大，那隻公鹿並未發現我們，等我們拿出手機，公鹿一個飛跳，跳到岩壁上消失無影無蹤，真可惜，這是我爬山以來第一次看到哺乳類動物耶！抵達登山口天色已全黑，期待的愛玉亭已經休息了，來兩次都吃閉門羹，部落的街燈亮起，閃閃爍爍，跟星空很像，我的一天又結束了！

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登山口            05:10愛玉亭            05:28雲龍瀑布       06:37（小休10分鐘）對關駐在所  08:49（小休10分鐘）觀高駐在所  10:20（小休10分鐘）八通關岔路  11:30八通關西峰  12:17（小休10分鐘）八通關主峰  12:57（小休20分鐘）八通關岔路  14:27觀高駐在所  15:22（小休10分鐘）對關駐在所  16:30（小休10分鐘）雲龍瀑布       18:18登山口            19:23總距離40公里總耗時14小時39分總爬升2551公尺

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後記：下山後立馬去診所打針

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-頗嚴重的尋麻疹-

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-狼狽樣-

登山 瀑布 古道

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