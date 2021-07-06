月形池、驚嘆池、盤石大草原！ 「奇萊北峰」剪影 光芒露出不同的世界

旭日東昇 奇萊北峰 的剪影已慢慢隨著光芒露出不同的世界

D2:5/15(六) 04:30主北稜線叉路口營地→06:00奇萊北峰→月形池→驚嘆號水池→磐石西峰→磐石中峰營地(黑水塘取水 過濾)→盤石山→倒木營地→16:10宿營地鐵線斷崖前營地

矇矇亮的晨曦04:30 靜靜的看著那端的峻險峭壁開始展開笑容頭燈下的我們照的已經不是要去的旅程 而是彼此打個招呼 好好的深呼吸去享受這天完全沒有酷寒的北壁奇萊北峰好久不見 我們又見面了 再熟悉不過的身影卻很是陌生的互相打個招呼

有的時候 走在一起的感覺就是一個照顧一個 很簡單很容易大夥一起等待著日出，噓寒問暖，累了彼此加油著，人性要的就是互相幫忙爬山對我來說也慢慢的要在這個領域走自己的不一樣 已往的獸性人生我也不能在耗在他們追尋三角點的迷失旅程不管何時就是要欣賞美景 能駐足久點就盡可能好好的享受這大地賦與的所有 因為要再來一趟也不知道啥時候了

美麗又冷酷的黑色奇萊硬砂岩層的崖壁 不管何時近跟遠都有摸不著神秘的黑暗世界總是背著光的山頭 有了過往的傳說跟故事 讓人不驚有點毛骨悚然的怪談分明的層次相呼應著 有著高山一怪的雅號!

落差下的陡峭 順著拉繩時而確保時而回首來時路我們戴上頭盔 生命的瞬間隨時都是剎那之間，認為有危險的區域雖然很熟悉還是更要小心顧好自己

遠方的奇萊主峰 往下瞭望的大草原都因為這高山杜鵑而形成了一幅美麗的圖畫晨曦間沒有任何的朝露 卻可以看到花朵向陽的延伸做起瑜珈操

協作小白也已經無聲無影的接近我們 駐足的時候我隱約看他不是踏月色歸來,也不是騰雲駕霧般的神來一筆而是親親密密的與花朵褻媾著，男人的身影就是在此時帥氣的不得了景 人物 過程 時間 陽光都像是安排好的場景 好美的延伸地平線一直遙遙的影射著奇萊主峰的對望

孟祥的喘息聲 一直沒停過 如你說的一隻小白兔勿入這山之巔的陷阱如果可以的話就好好享受他的辛苦 享受他的很不一樣 人生未嘗不是如此陽光已經慢慢的要把草原給打的金光粼粼

天完全亮著 大家早已經清醒 劍及履及的一步步跟上

總是擺著帥氣的背工 他說過路途就是要自娛娛人才會覺的很輕鬆 一旦辛苦就往好的美景方向望過去 心情就會很不一樣的好心情!

休息 駐足 凝望

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慢慢的挺上這奇萊岩壁 像是個天然攀岩場 今天就是小試身手的時候 但不用做任何的拉繩安全扣環確保只需要調整好呼吸 配好踏點的踩踏 慢絕對不是不行 而是可以讓自己更安全的到達目的

險的感覺在於角度 至於過程就是那麼的耐人尋味你們說過從來不知道自己能走多遠 我的回答是可以走多少就是多少 那旅程毫無疑問的就是你一輩子的故事一輩子說不盡道不完的璀璨足跡 ，當我們朝著方向前去 問自己 在哪裡 像首歌般的唱著 這就是自己的味道感覺

奇萊北峰，海拔3607米，一等三角點百岳排名15，十峻之一，名列「五嶽三尖一怪」中的一怪2021年5月15日

這張樵夫很俗氣的旗幟也跟我要邁向10年的登山光景跟著我走的人也越來越多 看的景也越來越遠 腳步一直沒停過 除了受過傷 但還是帶著圓夢的朋友去找夢境奇萊北峰 山勢險峻詭譎 山體遍布黑色板岩碎屑 而有黑色奇萊之稱

碰到好朋友 羅拉羅拉 昨天我從營地往奇萊北山頂看到有人在那裡駐足 真的酷 整座山都被他們給包起來羅拉 本身也是帶團的嚮導領隊 總是愛看她臉書介紹新的登山怪玩意 永遠在裝備上超前佈署可以的話我們就一起走一趟山旅行，我不愛帶著人走 可以的話讓我跟著別人的腳步無憂無慮的走著 這樣我永遠不用有任何壓力，很自在很隨興的去玩玩，好好的任性一下!

孟祥百岳第一次他來造訪北峰天氣不好在風雨中撤退了 又來圓自己心中的那段夢帶著你的阿福 一路上有你

小白 也再慢慢累積能量 百岳一座

兩位姑娘 很享受的在這最高點窩了一夜他們取北壁下屏風山去找大門牙逛逛!下回見喔 不知名的朋友 想跟我們走東稜 下次跟上

過了北峰屏風北壁岔路口取右下切起起伏伏的腰繞在不知名的山頭下沿路高山杜鵑在這裡真是璀璨的開著 花期正好盛開中 讓我們的旅程多了很多艷麗的花花朵朵點綴著

月 形 池順著東稜3540峰而上跨過，就是一大片草原，載一處凹地集水區就是大家嚮往的與鹿對話月形般的池子當然啦台灣缺水很久了，我也預估沿路東稜的美麗池畔一定會硬生腰斬或消失雖然已經枯竭還是需一好好介紹一下，當乾凅的時候形狀像是大腳丫般又稱大腳丫營地

有水的時候除了像月亮般也酷似太極，所以也有人稱呼為太極池 眼前無論如何雖然不復見，至少我們走進這裡的故事情境

月形池海拔3340公尺好玩的是後面的幾座百岳的高度都沒有他的高喔!

旅程是辛苦的 在草原路徑上顯得渺小 但這條路要再來真的不知道何時

過了月形池就需往左側要下切繞過一個山頭就可以豁然開朗的進到磐石西峰

好熱的豔陽天 從東稜開始一路到磐石山幾乎路徑沒什麼好遮蔭的樹林 只能有樹蔭硬躲著或是用手著撐一下讓溫度緩一下所幸山裡的微風還是涼涼的吹來~

順著大草原不斷的上上下下起伏的走著 驚嘆號營地 3325M，如其名「驚嘆號」形狀的看天池

驚嘆池 有上下兩池，一池已經乾涸了，少了驚嘆的點!

磐石西峰 3335M 無基點路徑必經過的山頭，再來就是一路往下切

想的時候 只有兩種原因 幹嘛來 還沒到喔!

辛苦了加油 不要小看任何一個行程，男人要有直率的性情，一生難得幾次衝動，加油

往前延伸那座有森林的山頭才是磐石山 不遠了，辛苦了

羊腸子那樣窄的曲折小路，這就是妳走過的羊腸小徑

玉山藺草團 在這裡很美的鋪層著

曾經我們在元旦於六順山與七彩湖的旅程欣賞過這一坨坨像棉花球的玉山藺草如今只是不同的天氣讓我們駐足於此欣賞著，但美還是盡在不言中

磐石中峰營地前的鑽石池 (我取得)像是肚臍上的泉眼-看天池，艷陽天的走著看到真想喝口沁涼的水，尤如幾克拉的藍寶石鑲嵌在路徑旁，前半段都是中央尖山與我平行對望。遠遠的看感覺這水非常的沁涼可口，只是這池遠了點，哈哈中峰營地前有幾處看天池，我們也在這裡應用了蠻荒之力過濾水，看一下水袋約7公升很乾淨的水源喔感謝干俠臨門一腳買了不便宜的濾水器，我的也過濾了2公升!旦還要背到今晚鐵線斷崖前營地 阿娘畏!

磐石中峰營地 海拔 3154 公尺營地平坦, 正常會選擇這裡當 D2 的宿營地 (Sonia Chen提供)

遠方還要繞過那個高點才是磐石山所以我們今天要背水挺進，時間還不到11點，這沉重的負擔就開始很有感了!

倒木營地 約可搭兩人小帳3頂，顧名思義就是這顆大樹倒在這 無水源

倒木內的小草 翠綠的依偎著

辛苦了 第二天的旅程已經慢慢讓你走到心底的極限今天原定磐石中峰營地，我的習慣是早點出發，可以的話再挺進多走一些每一天原定的進度如此絕對會倒吃甘蔗 也會讓壓力跟體力漸漸減少負擔 加油希望這趟旅行能讓你走出迷思 什麼叫做爬山 不難 態度很重要 隊友更是你的助力一路上的水從來沒讓你有少過的感覺喔!加油

箭竹林還是不斷的讓我們鑽來鑽去

箭竹海中長出嫩芽可口的箭筍，摘了你晚上加菜!!腰繞過這裡看到一片樹林延伸而上一個山頭 不算高的凸點就是磐石山了

磐石山 又名 苫原山 海拔 3106 公尺編號5986號的三等三角點基石，百岳＃90 2021年5月15日

附近接連奇萊主峰 奇萊主山北峰 屬中央山脈為奇萊東稜上必經的山頭, 而從奇萊主山北峰到磐石山間為遼闊的青翠草原坡 是觀察台灣水鹿最佳的地區

不起眼的百岳 卻讓我們感覺走得半死

辛苦了 又一座百岳 哥來給你煮個水補充一下，水是你挺進的動力，但喝少點

小白加油 謝謝 你又貼近一座心裡的山頭

鐵線斷崖前營地終於下塌到了我想要的營地 放下心了，這時候16:10 營地可以搭3頂帳，無水源，今天磐石中峰營地的過濾水發揮了高度的效能。但也背得要死這裡四處都是冷杉林立，陽光跟涼風通透著，好好的整理一下

我們搭在內側一點的平坦地。好好擦拭一下身體，今天一路的烈陽洗禮，汗臭味真的一點都不為過晚安，夜裡的貓頭鷹一直屋屋的叫著!樹梢上的空隙，在夜裡的星光點點透過。像好友道晚安的fu，但今晚熱了點!明天就是要挑戰四段的鐵線斷崖 繃緊神經 平安度過