歸心似箭！「奇萊東稜」一路向東 出岳王亭看見吊橋就看見希望

「人生有時能解決問題，有時得學著與之共處，這就是成長。」

日出東方為我不敗 第六天的日子 早安 9k工寮的一晚也充滿刺激再度在晨曦之間透著的陽光灑落林道 整裝出發

D6:5/19(三) 5:30 起登 - 07:00 6k三岔路口(勿取左或是取右掛很多布條直上) 休息 -08:30江口山叉路口→09:00江口山→江口山叉路口→沿海林道3.8k第二流籠頭(流籠頭已被拆除，剩一根鐵條) 有通訊打電話連絡接駁車→兩處大崩壁看見追麓古道有訊號→第一流籠頭→15:10登山口岳王亭接駁→小峰口休息→16:50松雪樓→18:40埔里聚山→平安賦歸

研海林道6K叉路口 海拔2213m靠~明明有布條我們居然順著林道走，看了gps又返回，真的是嫌走不夠

開始由我們身後的路徑慢慢緩上一個山頭

看到一個界字寫在石頭上說真的我不知道這是什麼用意這裡也不可能是縣與縣的交界處說是另一個國度的結界是硬凹了點但可以確定下面的叉路口就是研海林道另一端的崩塌點 無路可走 ＿

沒有被砍伐掉的老木 卻也漸漸凋零 人生也是如此，在輝煌的時候可以處處留下光榮的足跡當自己慢慢老的時候不用任何人事時地物催慘你，歲月就可以讓你慢慢放下催人老也許樹梢那道光就是一個希望 而不是指引到另個世界

江口山三叉路口 海拔2394m這個地方直走就是去江口山，但要看清楚右下一個轉彎就是回程的路線旁邊有個枯木上面有人又在鬼畫符，讓我們挺著重裝直直上去今天回家的路我覺得自己應該是放輕鬆了許多，前面6k叉路口聊著聊著順著林道走錯又返回這裡又搞個烏龍沒寫下重裝硬生生的扛上江口山!所幸路好走，叉路口上去約15分鐘，當練身體

江口山，又稱富田山 海拔2441公尺，編號5983號的三等三角點基石是太魯閣七雄的老么，走奇萊東稜行程可順檢，若要單攻岳王亭逆走，上下2000公尺以上的落差，可是不好惹

看到沒 重裝扛上來 哈哈我還很訝異說，那ㄟ安內，是回程路徑要從這裡通過嗎?在細看一下導航 沒走錯只是前面轉彎處才是叉路口，不太明顯江口山與塔山與豬股山合稱為南三雄

我們回程就這樣一直聊阿聊 錯有錯的好滋味旅程中就是這樣輕鬆自在 路絕對是走得遠走得很舒服

但有記錄，為了紀念步兵中尉富田正忠之功績，將其重傷之地－位在立霧溪右岸，饅頭山東南方的山頭命名為富田山。藉此，已可將陸地測量部五萬分之一地圖所標示，位在饅頭山西南西方的山頭剔除在外了。可能是無意間誤植了山名，也或許有意將此名移植到埋有基點的山頭。這也不重要知道歷史的過往就好簡單一點富田正忠在太魯閣戰爭中遭受狙擊身亡。

很棒 這座無論如何都要貼近 怎麼走不重要 要貼近這江口

當我到江口山你喊怎麼就這樣上來了，你還摸不著頭緒這就是三角點喔!哈哈 這順拿的山頭很值得

路徑上的菌類 打開雙手的迎接我們

若不是怕有毒 我還真的想要把他摘回家吃火鍋好好想用這不知名的菇類

巨石獵人營地 稍作休息

有人就是哪裡有鏡頭在就臉迎過去侍候 這裡還要一路下切林道3.8k喔

山峰高聳入雲，重疊連綿，翠綠的青鸞印入眼簾 美哉緩緩升起的山嵐千山一碧，這裡已經豁然開朗的面對縱谷的遠遠深度 我靜靜的等著 也看著眼前美麗的一幅景

到了林道了，上方的研海林道已不復當年，崩落的路況已經被芒草給掩蓋掉他的過往繁榮的出出入入

最後一個拉繩 但不是結束，而是另一個起點的開始

加油 林道到了~

慢慢的走過碎石坡 這裡的視野很棒 可以一覽無遺山與山之間的對話

研海林道3.8k海拔1412m這裡已經沒有任何的索道穿梭其中

前些日子這裡有登山救難 留下一些礦泉水 那就一人一瓶暢飲 感謝正逢枯旱時期 這裡到前面帆布獵寮下到岳王亭 我仔細看了沿路尋尋水源 可以說是一滴水都沒有六天來喝到最乾淨的水 還是礦泉水喔!感恩這裡有訊號 要打電話叫接駁車的可以在這裡播電話了 否則再往前要好一段路到崩地才有訊號

小心翼翼的過崩塌點

每一位都有歸心似箭 但還是要一步步的踩好走完

這兩段崩壁看也是大理石的灰白成分 說真的好美的分層 對比山巒翠綠 很有感覺

一個照顧著一個 誰都不能少 時間很夠掌握在我手裡

休息一下 看看眼前錐麓古道的方向，再次提醒這裡有訊號，若是在3.8k錯過訊號撥接，這裡可以再次接收到訊號喔

眼前山腰上的錐麓古道 好渺小的蜿蜒 也顯示我們距離人的世界不遠了錐麓古道為合歡越嶺古道殘存遺跡。錐麓與福磯斷崖隔溪對峙，長約1.2公里，高約600公尺太魯閣國家公園境內唯一的史蹟保存區

離開一號流籠頭林道，已表示我們正是脫離沿海林道0 k處，開始下切山徑這段要下到岳王亭的路徑也不好走，歸心似箭越走不完。花個兩小時不為過

立霧溪支流乾凅海拔524m 過溪到這裡一路上一點風都沒有 你看有人已經解開衣服賣肉了繞過這乾溪要再往上腰繞而下，今天的旅程真的真的不遠了

岳王亭吊橋 400m看見希望 看見盡頭 聽到車子呼嘯而過的聲音 立霧溪就在眼前 隱約聽到這六天來不是我們的說話聲

吊橋橫跨立霧溪也是奇萊東稜進入研海林道逆走而上的登山口想想今天走的路 從這裡要挺進江口山要落差2000m的辛苦洗禮

立 霧 溪太魯閣語Yayung Paru，是一條位於台灣花蓮縣的知名河川，因切割出落差達1千多公尺的太魯閣峽谷而聞名。此溪發源於中央山脈的奇萊北峰與合歡山之間。其中在天祥至錦文橋，此河段的河蝕地形就是太魯閣峽谷。

立霧溪總長約有55公里，經過太魯閣大橋後注入太平洋

吊橋上能看見時雨瀑布之美，沒下雨好久了，當然沒瀑布了

回到人間的喜悅

這吊橋可以說是串起我們的地平線心裡的那座結界，奇萊東稜這起伏約超過26座大大小小的山頭，與四大障礙天數來論不輸給南三段的辛苦!我們完成了!

岳王亭405m這個名稱再出發前就一直在耳邊百般叮嚀 知道岳飛的過往 走完這段路 我覺得我的心路旅程不比你當下來的辛苦

橫過立霧溪， 佇立橋上欣賞都沒欣賞，就看到小新這幾天走的最快的一次 目的地到了

岳王亭位處中橫公路173K旁高地上

你還在駐足欣賞這個旅程的盡頭

接駁車已經來這裡等我們了，我交代他一定要帶沙士氣水跟啤酒!好喝 心裡的旅程今天這一段落差2000k不斷踩煞車，烈陽是這幾天的天氣的寫照看見立霧溪了卻沒有感覺一點的沁涼疫情嚴重了，山下過路人及司機都要求帶口罩，我們即將正面對決山下的不平凡同 島 一 命，臺 灣 加 油

2021.05.15奇萊北峰

2021.05.15 磐石西峰

2021.05.15 磐石山

2021.05.16太魯閣大山

2021.05.17 立霧山

2021.05.18 帕托魯山

2021.05.19 江口山

2021.05.14-05.19 奇萊東稜 四大障礙之一 完成旅行