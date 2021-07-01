繃緊神經走斷崖！「北二段之旅」甘薯峰日出美翻　山友疫後清單+1

好像蠻久沒有更新爬山的行程，畢竟四月份到五月中真的太忙了，每個禮拜都在上山跟下山，放假時間只想躺平跟只能整理裝備?現在關在家防疫反而有空可以整理一下了～～

記得4月初出發前兩個禮拜開始天氣就不穩定還說有颱風要來了～搞得我們整個不知道到底要不要出發結果，隊友決定還是出發，反正如果不行就撤退～

?Day 0：16:02抵達11.7k登山口出發-17:30抵達野狼機車-17:58抵達17.5k叉路口休息

每次的第一天，其實都是第0天，晚晚出發，輕鬆走到傍晚就休息叉路口很平坦，但是沒有水源還有一隻調皮的黃鼠狼在帳篷四周亂竄明明食物都收起來了，還硬要東湊一下西看一下讓我整晚都睡不好?還夢到謝宜蓉念我為什麼發現寶物沒馬上跟他說立刻又帶著她跟智勝上山尋寶帳篷位置的三叉路口前面變成汪洋一片我們需要以衝浪的方式才能繼續前進海上還有衝浪板式跳舞機，一名教練正在示範怎麼玩...一定是黃鼠狼害的啦！?Day 1：03:51出發-06:20抵達閂山登山口-06:30輕裝出發-08:00抵達閂山-09:22回到登山口，大休息-09:52出發-10:28工寮-12:03鈴鳴山登山口取水，大休息-13:00出發-14:56抵達鈴鳴山-15:30離開鈴鳴山-15:46抵達鈴鳴東鞍營地

由於看到紀錄大家每天都走很久時間，所以我們都是摸早黑，盡量不摸晚黑前一晚的住宿地點沒有水源，也不太餓只有喝個湯就睡了早上起床也是簡單果腹，畢竟太早了，時差還沒調過來，肚子醒不來～?剛出發半小時就遇到路邊有一個小池水，看起來是流動的水源（若是平常我一定覺得它是水溝...事實上，我那天也這麼覺得?）隊友覺得還算乾淨，決定要裝水以備不時之需（雖然我心裡OS：這水？！真的假的？！）因為這天要上閂山，在這之前也沒有什麼預定的水源怕我渴死，還是把水袋補滿，裝了滿滿的水才出發，非常有安全感?只能說，濾水器真的很厲害～見識過很多次黃黑色的水出來變成透明的，才敢安心的喝

上了閂山立刻下山又在登山口吃了食物後，往前走了三個多小時遇到了傳說中的取水地點聽說是流動水源，而且取水非常容易我們在那猶豫了一下，因為鈴鳴東鞍營地可以下切取水但我對於下切取水沒有很尬意，到了營地就想要休息耍廢了怎麼可能還走個來回一個小時多去取水?於是我堅持要直接在這取水，取了７公升左右的水，直接背過去營地果然是個旁邊就可以取水的地方休息過後出發時，才發現...身上有8.5公斤的水然後，立刻超陡上～?

來對時候了，剛好趕上滿山頭的玉山杜鵑盛開整路都超美～走起路來心情也好好?

抵達東鞍營地時候更開心了完全沒有人，想怎麼搭就怎麼搭還不用去找水源，直接可以休息跟想晚餐要吃什麼正當我們開心的煮晚餐，居然發現一位偷窺者

牠看著我們煮飯自己也餓了，到處覓食問牠可不可以合照還很配合地抬起了頭，真的很可愛噎～

這裡也有黃鼠狼跟黃喉貂 我們一到營地就一個黃色影子飛也似的跑走了 只剩下黃鼠狼還傻傻地待在那 看來也不是一個太平靜的營地?

Day 2：05:03出發-06:26小休，06:35出發-08:06無明西峰，08:16出發-11:35抵達無明山，12:35出發-13:14無明水池取水，13:38出發-13:58鬼門關山-16:20甘薯南峰營地

這天會經過無明斷崖，前一天我就開始擔心了聽說無明斷崖很危險，所有登山前輩都提醒一定要小心必要的時候人包分離通過！前一天在看紀錄的時候，跟隊友討論著突然想到，這次出來沒有保登山險，也沒有保旅平險立刻上網保了登山險?還好鈴鳴東鞍營地的收訊還算不錯可見我真的是很緊張

過了無明西峰後再一個小時就準備進入斷崖區老實說，我也搞不清楚無明斷崖到底有多長只知道要小心走隨時準備好要人包分離～

這一段到無明山前的路程非常長但我們走得很小心一直在找到底哪裡要人包分離～

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終於愈來愈靠近無明山了繃緊神經走了三個多小時～一直想著可能前面那一段就要人包分離了

抵達無明山的時候反而有點錯愕～說好的人包分離呢～?快被自己笑死了山頂果然是個滑手機的好地方，必須滑一個小時?

現在有看到石頭就要站上去的病?

在無明水池取了水，花了很多時間因為水池上面有一層薄薄的油周邊被垃圾包圍著一度讓我們猶豫很久繞了水池一圈也不知道該如何下手最後硬著頭皮取了大約5公升的水決定這兩天要節儉一點?待會就會看到過濾水有多黑

抵達甘薯南峰營地，果然又是一個包場！完全不用考慮要搭在哪?搭好帳篷的第一件事就是濾水可以看到濾水器裡面的水真的很噁?還好過濾後的水非常清澈，再次對現在的科技感到無比佩服?Day 3：03:50出發-05:30抵達甘薯峰，大休息，06:12出發回程-07:57回到甘薯南峰營地，收拾，08:26出發-09:11遠多志山，09:26離開-11:26抵達耳無溪，12:12出發-12:22找到730林道001-14:46回到叉路口-15:06抵達野狼機車，聯絡接駁，15:09出發-16:11柵欄-16:16登山口

看了一下紀錄，估算了我們的時間感覺應該可以下午五點前走出登山口於是早早起床出發如果沒有走到登山口就算了反正原本是安排五天的行程，時間非常充裕

隊友不知道什麼時候幫我拍了這張照片才發現...原來剪影才是最美～！！?

抵達甘薯峰剛好趕上日出時間搭配雲海，真的超美的！送一張愛心給看到這邊的你我自己都沒什麼耐心寫，一個紀錄分了好幾天完成感謝你這麼有耐心的看到這～

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回程時間，天已大亮山看似甦醒，卻還搭著一層薄霧看來跟我一樣很想賴床呀！?

回程是很辛苦的，要先下降1200公尺，再上升因為我們的水很有限，只能省著喝還好隊友素有駱駝之稱，自備水源，完全不會跟我搶水喝以後缺水路線都要慎選隊友?

終於下到溪邊，看到源源不絕的水真的超開心立馬下背包，喝到飽！順便把我們僅剩的無明水池池水拿出來更新跟清澈見底的溪水比起來，池水顯得更髒了，濾芯完全黑掉不過也是靠著它幫我們撐過了半天一夜心存感激地把它倒掉了?

耳無溪是一個很美的地方在下切的路上見到了好幾個超美的深潭又累又渴的我們看著深潭覺得得到救贖在溪邊休息了快一個小時，泡了高蛋白粉、寶礦力粉我還吃了這幾天為了省水都沒吃的膠原蛋白粉把所有容器都裝了乾淨的溪水才滿足地繼續前進

原來最困難的的不是下切1200公尺而是要從谷底接回林道很多碎石坡，走起來有種走一步退兩步的感覺腳覺得累，意志力受到考驗！

秘境！這片森林帶給人一種寧靜可能因為它一片平坦，走起來特別舒服?

花了兩個半小時，終於接回林道！！走出去的時候接駁大哥剛好抵達完成了我們的北二段之旅很幸運雨衣雨褲沒有用到頂多有時候霧比較大一點～默默地颱風也不知道去哪了～?原本真的是安排了5天時間結果隊友下載的GPX只走了3天，第一天走完我們的時間跟他們差不多，決定嘗試看看跟著他們的腳程走提早下山，能在宜蘭多休息一點也很好。隊友說以後都要走這種路線，下山不用馬上開車趕回家的路線?終於把紀錄打完～在家防疫已經24天，這幾天我只有戴著面罩跟口罩去了一次郵局跟一次全家其他時間真的都乖乖在家把自己做好，希望疫情能快快過去恢復原本我們那樣不特別的平靜生活！