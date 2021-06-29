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不只收穫茶壺山！「黃金三稜＋燦光寮山」環狀線　陡峭岩壁、海景步道都難忘

健行筆記 / 健行筆記方珣

8:48自勸濟堂(H277m)開始今日的登山行程：勸濟堂→茶壺山→半屏山→燦光寮山→黃金神社→勸濟堂Ｏ型環狀線。因為之前已爬過茶壺山（看山看海的茶壺山登山步道），所以中間就速速帶過。8:52抵達茶壺山登山步道口，9:09抵達朝寶亭(H410m)，在此稍作休息7分鐘，9:16左轉往茶壺山前進。

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9:22抵達無耳茶壺山（也就是茶壺山）登山口，路標：無耳茶壺山900公尺，30分鐘。登山口設置有流動廁所一座。

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回頭俯瞰基隆山（大肚美人山）及陰陽海，今天海天一色，沒有明顯界線，大氣中彷彿有層薄紗。

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9:35抵達寶獅亭(H531m)，在此休息＋賞景12分鐘。路標：茶壺山頂110公尺。

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9:47揮別寶獅亭，約7分鐘可抵達無耳茶壺山。

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爬上茶壺山岩體(H599m)，回首俯瞰基隆山和寶獅亭。

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費了一番功夫、小心鑽過不很大的岩洞，由於手腳很忙，實在沒餘裕來拍照。旁邊的採礦通氣豎井已經封閉，數年前似乎有人摔落身亡，2020年8月也有登山客摔落豎井。大家登山還是以「安全」為第一優先，捕捉「絕美風景」有緣就好！

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10:13拉繩離開茶壺山岩體，前往下一座山頭——半屏山（又名半平山）。

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回望陡峭的茶壺山岩體

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黃金三稜（茶壺山稜）：無耳茶壺山→半屏山稜線→右轉出草山戰備道的稜線。這裏依稀可看到黃金三稜的優美山稜線，步道路線清晰可見。

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海拔599公尺的無耳茶壺山是一塊很大的岩體，從這角度既不像茶壺也不像獅子！

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10:44超陡峭大岩壁，看起來很驚悚，爬起來也不輕鬆。

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領頭的朋友悠閒等候

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壓後的朋友悠閒拍照，我～～隨意小兵！

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10:55抵達半屏山(H713m)，山頂無基點，但有一座狀似三角點的水泥矮柱，三個麻瓜就著假基點玩得自嗨！

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雲霧飄渺中的黃金三陵，茶壺山離我們有段距離了。由於半屏山山頂完全曝曬，有山友告知往前行一段會有一大片樹蔭，所以我們揮汗繼續前行，終於在陰涼樹蔭下午餐約20分鐘。

34f493fbafc68c91164f390dc3422fcd.jpg12:02抵達半屏山步道登山口（草山戰備道），草山戰備道很好停車，如果只想爬半屏山倒是只有短短的810公尺，原路返回即可。右線往地質公園1120公尺，左線往燦光寮山步道10公尺，我們擇左往下一座山頭——燦光寮山。

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12:05燦光寮山步道

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每次回望剛走過的山頭都覺得自己好了不起（虛榮心作祟中⋯⋯），燦光寮山的登山客應該相對少，沿路不少高過人的草叢，路徑也是隱隱約約，走起來比半屏山步道難行。

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12:27抵達燦光寮山(H738m)，它是基隆火山群中的最高峰，四周沒有更高的山頭，山頂有一等三角點，360度無死角的環景，可惜都是我不認識的山⋯⋯

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13:11抵達小巧的福德祠，從山頂一路下到這的原始山徑相當陡峭，不少路段的大落差需要拉繩，下雨天非常不建議前往。但從這裡開始就非常平緩好行，我們擇右線通往本山地質公園。

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13:37抵達無敵海景步道，由於之前已來過，所以走起來相對安心。

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13:52抵達本山礦場，由於沒有別的遊客，我們又玩心大起，真是再累也要玩！

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離開本山礦場後，我們前行經由石尾(路)步道抵達黃金博物館，在黃金博物館休息了約20分鐘，最後在15:28返回勸濟堂。在登山健行的後段很懷疑人生（因為很累），但完成之後就有大大的滿足感。雖然不是什麼了不起的登山路線，但卻是自己一步一腳印（流汗、滑倒）的印記，喜歡登山的人應該很了解這種矛盾的感覺！總行程約9.88公里，耗時6'40"（含休息、玩耍）——軌跡圖有點小失誤。

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更多照片請參考：https://anny1514.pixnet.net/blog/post/69656472

登山 步道 基隆

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