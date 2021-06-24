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拇指山景觀最美！台北「南港山健行路線」古今走法揭密

健行筆記 / 健行筆記邱求慧

南港山是台北市南區能見度很高的一座山，從大安區往東邊看，可以看到一片綿延的山脈就是南港山，這條山脈從南港經過信義、木柵一直延伸到大安，形成一條台北城南的大縱走。這一山路上歷史人文薈萃，分布許多先民往來南港、木柵和深坑的古道行跡，希望藉著這次的行腳，向大家介紹台北「城南綠色廊道」的故事。

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南港山是南港山縱走的主要山峰，海拔374公尺，名列第13號小百岳，有一顆三等三角點編號695，位置在95峰南方約100公尺處。至於南港山南峰海拔365公尺，有一顆北市地測市325號精幹點基石，位置在南港山南邊約300公尺處，南峰不是在主幹道上，要留意有一條山徑叉路，僅需二三十公尺即可到達。

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南港山稜線山路的視野大致都很不錯，常常在森林的空隙間，就可以遠眺大屯山系的美麗山景，和鳥瞰整個台北盆地。

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拇指山是南港山能見度最高的山峰，從台北看南港山就會看到一個好像大拇指的形狀，也因為山形特別明顯，所以南港山以前被稱為拇指山(脈)，至於現在的拇指山(峰)，只是指距離95峰約南方850公尺處的一處山頭，從主路線的叉路，經過大約50公尺的攀爬，就可以到達拇指山，海拔320公尺，有360度的完美視野，是整條縱走路線中景觀最漂亮的地方。

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糶米古道是早期三張犁(吳興街)先民，將當地生產的稻米，運送到南港、木柵和深坑等地販賣的古道，早期三張犁一帶均是水田，也是稻米生產的重鎮，先民們不願意繞行遠路，就截彎取直越過南港山區，將稻米搬運到各地販售，換取一家溫飽。糶(讀音為跳)米的意思就是賣米，糶米古道歷史極為久遠，可以追溯到清朝道光年間，已有近200年的歷史。

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過了糶米古道的叉路後，會經過一連串的夜總會，好不容易找到劍頭山的基點，然後接上崇德街，又在夜總會間上上下下，終於到達天立後山的三角點。最後從「忠正嶺安祿宮」走出馬路，再沿軍功山的山徑下到富陽自然公園，於麟光捷運站搭捷運接駁，完成整段南港山大縱走，如果以最近流行的台北大縱走來說，這路線就是所謂的南一段，又稱為「南區茶鄉大縱走」。

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從大安區往東邊看，就可以看得到南港山大縱走路線。這張照片也順便解答一些人的疑問，為什麼南港山不是南港山系的最高峰，而反而略比九五峰少一公尺？注意看南港山很明顯地是位在稜線弧形上的頂點，而九五峰僅是在左側突出的一塊大石塊，所以南港山即便稍為矮一點，但是就位置而言，南港山位置正確而適當，所以我查詢百年前的台灣堡圖，南港山就是一直標示在這個位置上。

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上面這張照片翻拍自台大校史館，為1985年所拍攝的台大校園，這張名稱叫做「黃昏的拇指山」的照片，照片可以看到遠處的拇指山、拆掉的舊家畜醫院、新總圖基地的大草坪等，猶記得當年剛進台大時，就在那片草坪上打壘球的鮮活記憶。不過現在已經蓋起美侖美奐的總圖書館，很可惜地也遮掩了南港山的天際線，不再呈現椰林大道盡頭的山巒美景。

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從這一張20年前的台北市地圖，我發現一個有趣的現象，其實南港山(脈)以前是叫做「姆指山(脈)」，這在地圖上就可以明顯地看出來，而南港山則是姆指山(脈)中的主峰，至於以前所稱的南港山(脈)，是比較靠近中華科技大學的一段山脈，其主峰為「四分里山」或稱「南港山東峰」，兩座山脈即是以鞍部(稱為「嶺頭」)做為區隔。

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我查看了百年來的台北近郊地圖，只有在1977年時九五峰第一次被特別標示出來(上圖)，但是並沒有標註山名，所以九五峰其實一直是個無名的山頭，直到1997年台北土地使用分區圖中(下圖)，「九五峰」這個山名才第一次出現在地圖上，那為什麼叫做九五峰？一般說法是因為1976年時任體育協會理事長的楊森，以95歲高齡攀登成功，因而得名。

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其實楊森在九十六歲也攀登了「待老坑山」，但是待老坑山並沒有被命名為「九六峰」，所以九五峰的命名除了紀念攀登的年齡外，其實還有一個不太為人知的典故。根據「楊森將軍紀念集」，楊森在九五峰拍攝的照片裡，指著「萬縣」兩字，解釋他為什麼命名為「九五峰」的由來，原來楊森在1926年時被任命為四川省長，那時候發生了「萬縣事件」，又被稱為「九五慘案」，當年的9月5日，英國海軍的武裝商船與楊森的部隊發生衝突，事件到了晚上進一步擴大，英國軍艦竟然砲擊萬縣市區，造成平民死傷千餘人，事後反英熱潮不斷升溫延燒，半個月後經美國居中協調，始獲調停而事件逐漸落幕。所以九五峰命名的由來，除了紀念九十五歲登頂外，也是同時紀念當年九五事件的發生。

57178c8fd48d4b61c2a6ea5891b9eaad.jpg拇指山在日本時代稱為「親指山」，我找到一份1940年的「台灣山岳彙報」，由台灣山岳會舉辦每週的「週例登山」，其中當年4月28日就是舉辦親指山和南港山的健行活動，可證明這路線在日本時代已經是熱門的登山行程。依其路線規劃，首先是在台北車站集合，搭乘火車至松山後開始健行，由現在的「北興宮步道」登上南港山的鞍部「嶺頭」，然後沿著稜線，攀登九五峰、南港山及拇指山，再由經舊陂炭坑(現和興煤礦)下到三張犁(現吳興街)解散，總健行里程約10公里。

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為了讓大家瞭解日本時代南港山的登山路線，我特別在地圖上標示出來古今的路線差異。綠線是日本時代路線，從松山車站開始健行，穿過五分埔、中坡南路和玉成公園，沿成福路到北興宮，走北興宮步道登上南港山鞍部「嶺頭」，之後開始走稜線，依序攀登九五峰、南港山和拇指山後，下到和興煤礦、陸軍後勤中心到達吳興街而解散。至於現代大多由中華科技大學開始攀登，爬升到嶺頭鞍部和古路線會合，同樣登上拇指山後，現代路線則不下吳興街，改走象山而接象山捷運站。比較古今的差異，可以看出百年來城市和交通建設改變，有興趣的山友可以試試古路線走法，體驗一些懷舊的感受。

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舊日本登山路線裡面所稱的「舊陂炭坑」，並提到沿著台車線下舊陂，這些訊息據我推斷，應該就是現在的「和興炭坑」，這是一處位於拇指山下的北台慈惠堂附近的礦坑，此處的舊地名稱為「舊陂」，現在則稱為「舊埤」，炭坑始建於1936年，當時並有興設運煤台車，目前台北市政府已經闢設為觀光園區。

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南港山大縱走的終點「富陽自然生態公園」位於大安區的六張犁，因為富陽山山區有良好的掩蔽，日本時代被軍方當做是彈藥庫基地，戰後國民政府繼續沿用存放彈藥，一直到1987年因為地方輿情反對，政府才將彈藥移出該區域，也由於過去做為軍事用途，自然生態未受到人為的破壞，所以從2006年起正式設立生態公園，成為一座以保育自然生態為目標的森林公園。

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中華科技大學->登山口->四分里山->南港山鞍部(嶺頭山莊)->九五峰->南港山->南港山南峰->拇指山->妙高台->糶米古道->劍頭山->崇德街->天立後山->土地公嶺古道->軍功山->富陽自然生態公園->麟光捷運站

原文轉載

古道 公園 登山

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