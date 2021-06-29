360度零死角！ 單攻「志佳陽大山最高峰」 陡上1700公尺享受群山環繞美景

志佳陽大山入園證申請、住宿推薦、GPX下載、交通、行程規劃!橫越司界蘭溪，伴隨著潺潺流水聲，眺望環山部落的燈火通明，志佳陽是百岳單攻聖品，陡上爬升1700公尺，只有在登頂那一刻，才知道這句話是什麼意思!零死角的群山環繞，展望超級好!

【2021.05.11-12】 疫情前的最後一座山，治腳癢的志佳陽大山，下了班趕回家整理行李，驅車前往「環清宮」入住，準備迎接隔天久違的百岳之旅！志佳陽大山（泰雅語：Sqoyaw）是過往攀登雪山的唯一一條路線，在3.1K前都是平路跟緩坡，很好走的路線，而這之後就是眾所皆知的治腳癢大絕招，陡上爬升1700公尺；大概在三分之二的路段開始；結束林蔭山徑，轉為曝曬路線，曬歸曬，但此時已有360度零死角的極佳展望，被箭竹樹叢包圍的我們，顯得渺小可愛，除了茂密叢林外，沿途還可以欣賞細葉杜鵑盛開，為萬綠叢中一點紅呀 ε-(´∀｀; )

覺得志佳陽也是座迷人的山，會想再去第二次的那種，儘管它要爬升1700公尺，我也願意呀～那天天氣晴朗舒適，後段山徑雖曝曬得厲害，但零死角的群山環繞，讓人陶醉得忘了陽光有多炙熱，一路至志佳陽最高峰，左右都有雪山、武陵四秀、中央山脈的北一段、北二段相伴，甚至連品田山參差錯斷的皺摺也清晰可見，展望超級好！ (((o(*ﾟ▽ﾟ*)o)))志佳陽大山很特別的是，基點峰不是志佳陽的最高峰，所以看到三角點基石先別高興，再往上走五百公尺至最高峰，你會得到更好的視野跟愉悅滿足的心呀～

志佳陽大山交通資訊

自行開車

大眾運輸

志佳陽大山介紹

⛰️志佳陽大山位於台中和平，志佳陽大山基點峰：3,289公尺，志佳陽大山最高峰：3,345公尺。志佳陽大山（泰雅語：Sqoyaw），又稱志佳陽山，位於臺灣臺中市和平區平等里西北部，雪霸國家公園東南部，為台灣知名山峰，也是台灣百岳之一，排名第44。志佳陽大山高達 3,345 公尺，屬於雪山山脈。志佳陽大山南方有大劍山，北邊連接雪山東峰。志佳陽大山最高點為 3,345 公尺，然而三角點設立於高度 3,289 公尺處。志佳陽大山因位於泰雅族志佳陽社（今 環山部落）而得名，志佳陽登山路線為昔日攀登雪山的唯一路線，登山路線橫跨司界蘭溪。 －資料來源：維基百科

志佳陽大山住宿

志佳陽前一晚住宿：環清宮（一人400／一晚），洽張小姐：0905952556，住宿需自備盥洗用品。更近的住宿可選擇希瑪農莊二館，就在四季蘭（司界蘭）溪吊橋旁邊，但開車的話，沒四輪驅動的車應該上不來，因為要開超陡下坡才會到希瑪農莊二館。

行程規劃

行程規劃

前一晚環清宮 > 流籠頭停車 > 四季蘭（司界蘭）溪吊橋 > 高麗菜園 > 3.1K營地 > 6K賽良久營地 > 7.2瓢簞山屋 > 志佳陽基石 > 志佳陽最高峰 >原路折返

GPX下載

梨子的志佳陽大山GPX下載！志佳陽大山-1下載

所需腳程

志佳陽大山腳程，單程8.3公里，上山6H下山4.5H，含休息＋拍照時間。

溫馨提醒

登山口無廁所，亦無停車地，建議將車停在「流籠頭」，但腹地不大（有山友說被收停車費，但我沒遇到），如果流籠頭沒地方停請往回去停「平等國小」，千萬不要再往前開！前面超難迴轉！過3.1K後需陡上1,700公尺，三分之二路段為曝曬路線，建議多帶水，我自己是帶兩公升的水還喝不夠，以及有良好的體能再上去會比較輕鬆。另提醒，高麗菜園指標少，容易迷路，還請留意，其他路徑都很清楚且沿路都有里程樁，不用擔心～

入山入園證

✔️志佳陽大山入山證：不需要✔️志佳陽大山入園證：需要需於入園日前5日至入園當日間申請，申請完請直接下載「雪霸登山AR app 」，就不用列印紙本囉！當日透過app輸入領隊身分證跟入園日期，即可空中報到跟簽退，超方便！

志佳陽大山路程紀錄

⥅ 不想開夜車後直接起登，所以前一晚先下來住，選擇住宿的是

「環清宮」，一人一個晚上400元

，是青年旅館那種大通鋪，但我覺得滿好睡的，

住宿可直接洽張小姐預訂，電話是：0905952556，需自備盥洗用品。

⥅ 房間是長這樣，滿乾淨的，床位也算滿大的。

⥅ 環清宮離登山口其實還有段距離，所以我們開車過去，將車停在「流籠頭」，但這裡腹地不大（有山友說被收一百元停車費，但我們當天沒遇到），如流籠頭沒地方停請往回去停「平等國小」，千萬不要再往前開！前面超難迴轉！

⥅ 「流籠頭」停車的空地大小，給大家參考。

⥅ 4:22 抵達「四季蘭溪吊橋」。

⥅ 4:26 過橋後就會抵達「入園證投遞信箱」，在這裡我們耗了一點時間哈哈，因為忘記帶列印出來的入園證，跑回去拿，不過！入園證申請完其實可以直接下載「雪霸登山AR app 」，就不用列印紙本投遞囉！當日透過app輸入領隊身分證跟入園日期，即可空中報到跟簽退，超方便！

⥅ 志佳陽登山路線是昔日攀登雪山的唯一山路，所以跟著雪山的指標走是正確的唷！不過現在也有補上往志佳陽大山，避免大家誤會。

⥅ 4:43 穿越鐵皮屋，旁邊地面有點塌陷，要小心行走，不要掉下去了！

⥅ 4:55 天色漸漸明亮，我們已經在高麗菜園上繼續前行，高麗菜園這邊岔路比較多且指標少，一定要下載離線地圖查看路線，避免走錯路！

⥅ 4:59 這時走到了架設於山壁旁的鐵橋棧道，部分棧道的底部已被落石砸毀，導致凹凸不平的，要小心行走！而且這邊也容易有落石掉落，加快腳步通過。

⥅ 5:07 通過棧橋，每次限四人通行！

⥅ 5:25 越溪，不過因為近日天氣晴朗無雨，溪水稀少，水位不高，輕鬆通行；如果要紮營的可以在這邊取水，再往前就到3.1營地。

⥅ 5:26 抵達「3.1K營地」，到這代表輕鬆好走的路正式結束。

⥅ 接下來就是要直接陡上爬升1,700公尺了!

⥅ 部分平緩的林道路線，稍微喘息一下；志佳陽因為爬升的高度高，步道沿途可欣賞中高海拔林相變化之美，有高山岩原與岩屑地植被。

⥅ 還有高山草本、矮灌叢植物、冷杉鐵杉、草原植被等豐富的植物生態。

⥅ 繼續陡陡陡！

⥅ 8:24 抵達「6K的賽良久營地」，在這邊休息大概半小時，吃早餐補給一下。

⥅ 此時開始可以從茂密樹林之中看到幾座山頭。

⥅ 後段開始轉為曝曬路線，又熱又渴的，我帶兩公升的水還不夠喝！所以可自行斟酌一下攜帶的水量。

⥅ 登頂前的路程，展望迷人得讓人忘記太陽有多炙熱、一路陡上有多辛苦；這時已經有無敵優質的展望了！超級美！

⥅ 10:17 順利抵達「志佳陽大山的三角點」，上山休息＋拍照花費時間約6小時。

⥅ 志佳陽大山很特別的是，基點峰並不是志佳陽大山的最高峰，所以看到三角點基石先別高興，再往上走五百公尺至最高峰，你會得到更好的視野跟愉悅滿足的心呀～再繼續往前走大概十分鐘。

⥅ 抵達「志佳陽大山的最高峰」，360度零死角的極佳展望，真的是百岳單攻聖品！太迷人的風景了！雪山、武陵四秀、中央山脈的北一段、北二段群山環繞，甚至連品田山參差錯斷的皺摺也清晰可見，展望超級好！

⥅ 山巒疊翠，層層山巒美得像幅畫，感謝今天的好天氣跟優質的山友們，才能順利登頂。

⥅ 來幾張不專業的全景照。

⥅ 覺得這朵雲很像一隻鳳凰！

⥅ 準備回程囉！我們大概在山頂大休＋拍照一個小時才下山，太好拍了！

⥅ 時間計算下來，不會摸黑下山，所以找時間躲在樹蔭下休息的我。

⥅ 被箭竹樹叢包圍的我們，顯得渺小可愛。

⥅ 終於回到起登的四季蘭溪吊橋，平安下山！