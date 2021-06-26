天使的眼淚「嘉明湖」一日單攻！湖泊美如天空之鏡、山屋像童話世界

-此篇照片感謝添哥 、俊源、保哥、于瑄、楊總提供-

自開始接觸爬山，嘉明湖一直是我的最終目標！每每看到山友照片上的那一滴眼淚，美的猶如一顆寶石，我總是羨慕不已，眼神閃閃發亮，擁有無限想像空間！從來沒想過，自己可以這麼快就能親眼見到他！

雖然我的目標是希望能用三天兩夜、重裝行走的方式，慢慢欣賞它，可是難得有一群朋友一起，不管了！就先用單攻探探路，之後再來走個三天兩夜吧！

-我的隊友們嘉明湖為台灣湖泊中第二高的高山湖泊，上維基百科發現，它有相當多名字，最後「天使的眼淚」最為夢幻，有著超夢幻的名字，可想而知肯定吸引很多人造訪，感謝前人踏過的路，讓道路起伏更小了，走起來也較為舒適！

-前一天在台東看海

-好久沒看海，謝謝大家帶我出來玩如此夢幻的湖泊，怎能沒有夢幻的隊伍！

接下來，為您介紹，我的神隊友們 全方位達人帥氣單身的-俊源哥 （畢竟身兼此趟攝影師，一定要巴結一下） 人生都拿來爬山賞鳥的-添哥哥 （聽到鳥叫聲就能念出鳥的名字） 全馬破三還有八塊腹肌-瞇哥哥 （聽說連男生都喜歡他） 冷面笑匠身高190公分酒瓶做的-保哥哥 （他跨一步我要走三步） 沈默寡言內心澎湃的中醫-楊...總 （畢竟是身兼隊醫，不要亂開玩笑） 跑過100公里超馬賽人妻-瑄姊姊 （首次同床共枕，雖然只有幾個小時）

向陽森林遊樂區，離埔里最遠的登山口，開車到台東海端鄉需要七個小時，因車程相當漫長，只能前一天在利稻部落睡一晚，隔天凌晨再出發！

-利稻部落的喜樂民宿簡單樸實利稻部落是海端鄉內海拔最高的社區，位於南橫公路上的一處布農族部落！近年發展觀光有成，可惜抵達利稻部落的民宿已經晚上暗咪摩，無法好好欣賞它的美！隔天凌晨兩點，準時從「喜樂民宿」出發，前往向陽森林遊樂區，於3:10從登山口起登

森林遊樂區起登後，都是好走的水泥路，進入林道，地上出現大大小小的石頭，開始有了山林的氣息！4:40抵達向陽山屋，天空漸漸變亮了起來，太陽從山的後面朝我們探了探頭，由於這個時間，登山客可能都還在睡覺，於是我們躡手躡腳上完廁所，便匆匆離開！

-月亮還在這趟旅程，御用攝影師沒跟，前一晚還很擔心會不會沒人幫我拍照，之後發現擔心是多餘的，因為我的隊友陣容相當優異，俊源哥哥跳出來，幫我們大家拍出一張張美照，本篇文章照片，皆出自他的神之手！

-階梯式的陡坡是最容易喘的日出於東方升起，陽光灑落大地，視野漸漸開闊起來，遠方山巒稜線一覽無遺，大家紛紛發出驚嘆，時不時停下來拍照！這個時間，如果能在嘉明湖欣賞日出，我可能會哭出來吧！

-遠方金色山脈添哥是爬山的老手，經驗相當豐富，一路上觀察隊友的狀況，並適時調整行徑速度，選擇適合的人領頭，腳程忽快忽慢的人會被踢去後面，比方說，我！

「小敏，你再帶那麼快，下次不讓妳跟哦！」添哥開玩笑口吻的說爬山真的好奇怪，走在最前面的人，有時候真的會不自覺就走太快，可能是前面沒有障礙吧...

於5:50抵達向陽名樹，今天是假日，以往我都是平日爬山，在山裡遇到的人總是不超過10個，有時還一個人都遇不到，這次突然看到那麼多人，真的扎扎實實嚇到我了！

向陽名樹是玉山圓柏，玉山圓柏會隨著風向、環境變換姿態，向陽奶奶婀娜多姿，自信風發，多年來依舊風情萬種，真的好美！

-拍照竟然要排隊

-我唯一一張與向陽名樹獨拍的照片於6:10分抵達關山大崩壁解說牌，一陣強風迎面襲來，我往懸崖探了探頭，不知崩壁在哪，剛好一旁看似經驗豐富的大叔正在跟一群人解說，我也側耳傾聽，原來是在南橫公路尾端上，一大面土石崩落形成相當澎湃洶湧的崩壁，我欲再往前一點，卻被全馬破三的小瞇哥制止

-關山大崩壁「小敏，妳不能再往前了，很危險」小瞇用很關心的語氣說著小瞇哥雖然已是跑步界大明星，卻沒有一絲明星架子，人不止長得帥，還很幽默，又正向又自信的！彷彿整個人沒有黑洞！

從關山大崩壁開始，一路上風勢都沒有減弱的跡象，真的超後悔沒有帶毛帽，好在頭巾又再一次解救我！

-看到大石頭再15分鐘就到嘉明湖山屋了

眼前大石頭正向我招手！「我們可以上去拍照嗎？」

我努力克制自己興奮的心情，發出害怕被拒絕的問句！「可以啊」得到大家的同意後

我們在7:00登上大石頭拍照「這個角度不錯！」「小敏，要不要跳拍？」俊源哥以很稀鬆平常的語氣問我

俊源哥可能覺得這高度不高，實際上站在上面的我往下看，想回：你在跟我開玩笑嗎？但看著那白淨的臉龐已被曬出一抹紅暈認真的俊源哥，我奮力的跳了三次！

-照片讓我好驚艷

15分鐘後，我們抵達嘉明湖山屋在群山環抱中，山屋紅色的屋頂，讓人彷彿置身於童話世界裏，山屋裏的山友，正在吃早餐，能在這麼美麗的風景下悠閒的吃東西，真是讓我太羨慕啦！

-嘉明湖山屋

-嘉明湖山屋很大很乾淨

小休10分鐘後，繼續出發在登上三叉山山頂前，會經過迎賓樹，過迎賓樹之後是一整路的下坡，在還未回程時遇到下坡，我都高興不起來，因為這代表著，回程就是一整條上坡啊！

我們在迎賓樹遇到俊源哥的偶像，還發生一個小插曲～

「他是獅凸魯？」「不是獅凸魯，是叫普魯圖，在公視不去會死裡第四集的主角」俊源白眼「妳剛剛跟他合照還把人家名字唸錯！」添哥打著我的頭說「真的很難唸啊，我以為是張元植誒！」好險，普魯圖先生已經走遠，不然真是大不敬之罪啦！（題外話，「獅凸魯」是我們埔里的中級山）

-迎賓樹

-普魯圖是著名的嚮導，擅長料理，本人大概有190公分高吧漫長的上坡，我們彼此都沒有交談，聽到于瑄姐邊叫邊爬，真的很厲害，我已經發不出聲音啦，于瑄姐有著長長的頭髮長長的腿，屬於耐力型選手，不一會便刷掉一路上的登山客，喘著氣，山裡安靜的只聽到風的低語，以及自己的心跳聲...

-路途風景優美

-路途風景優美

-向陽北峰下的平台於9:00抵達三叉山，我們是這段時間最早登頂的，所以拍照不用排隊囉～

遠方雲海，如一朵朵盛開的浪花，藍天似海，海上有山，此刻風景令我想浪費時間，可惜風不讓我久留

-三叉山

過了停機坪，嘉明湖就在不遠處嘉明湖比想像中的大，很圓很圓，像被隕石轟炸過，像是被山脈包圍的盆地，陽光撒在湖面上，水面上有雲飄過，原來那是面天空的鏡子，由於近期沒有下雨，周圍類似沙灘的黃土，範圍更大了，我以為我會很興奮，我以為我會像那天在台北田徑場上，看到時間版上的3小時55分鐘那樣感動爆哭，可是我卻沒有，反而很平靜，就像這湖面一樣，靜靜的讓時間點滴落下。

-我們一起繞了湖泊一圈我們在嘉明湖耍廢一小時十分後出發前往向陽山！

添哥要帶我們走一條有熊的路！「熊？」「嘿嘿！等等妳就知道了」添哥賣著關子經過一段披荊斬棘，此條路線需經過「刺柏」、超長陡坡的試煉，但這裡的刺柏比干卓萬山的溫柔許多

-這條路從這裡上去

-往向陽山的森林步道

「楊總，這應該跟針灸同樣程度哦」「這比針灸可怕，這刺會勾人」楊總說著楊總是位中醫師，團隊裡有位醫生真是叫人安心，楊總臉總是很嚴肅，不苟言笑，我想這應該是職業傷害，之前因為受傷，常給楊醫師針灸，才發現原來楊醫師蠻會聊天的，會用聊天幫患者放鬆心情但我還是越針越害怕「才怪，我覺得針灸比刺柏可怕多了」我回

-黑熊？！我們在13:05分抵達向陽山，剛剛的黑熊原來是一顆石頭！我看了許久，還是像隻狗呀！我想這也是我的職業傷害！向陽山是我們此趟旅程的最後一個目標，山頂上風不大，視野相當廣闊，玉山群峰、秀姑巒山、新康山都歷歷在目！大夥兒拿出食物盡量吃，減輕負擔，要下山回家囉！

-向陽山

下山的路很好走，除了迎賓樹前的那段陡坡！最近天氣很好，土地很乾燥，走起來很安全迅速，很快就回到向陽名樹，早上車水馬龍的向陽名樹，下山時完全沒人排隊，於是我又很不要臉的，發出：「我可以再拍一張嗎」....最怕空氣突然安靜....過了幾秒....沒人理我！此時我又難過又失望「保哥，我想再去名樹拍照啦...」「好啦，我再帶你回民宿拍」「不是民宿是名樹啦」

-保哥，後為添哥

-感謝老天給我們好天氣保哥一下子就以幽默化解我的公主脾氣，這是他一貫的風格，總能一臉正經講幹話，卻又不失禮貌，保有成年人的穩重與風度！

-下坡好走

-向陽山屋又遇到普魯圖我們在16:00回到登山口，接駁車司機阿棠兄已把車子停在離登山口最近的位置等候我們！18:00回到台東，與明天即將上山的朋友擊掌，添哥也在這裡下車，因為他明天又要再去嘉明湖三天啦！

-謝謝橙爸明芳請喝飲料於晚上12點回到埔里，感謝司機阿棠的安全駕駛，給我們完美的兩天一夜旅程！

感謝一路上夥伴們的包容與體諒！ 更感謝俊源哥攝影！

02:00 利稻民宿出發03:10 向陽森林遊樂區起登04:40 向陽山屋（小休）05:50 向陽名樹（小休）06:10 關山大崩壁解說牌07:15 嘉明湖山屋（小休）08:27 迎賓樹09:00 三叉山（小休）09:20 嘉明湖（大休1小時10分）12:20 黑熊石13:05 向陽山（小休20分）14:25 向陽山屋16:00 向陽森林遊樂區總距離：約29公里總耗時：約13小時總爬升：約2300公尺