絕美的懸天飛瀑！ 南一段最高峰「關山」仙氣十足 流雲飛舞令人讚嘆

快閃的熱帶低壓，差點讓行程變卦，幸運地如期出發，要擔心的只剩夏季的午後雷雨！莫拉克風災之後，南橫公路易崩難修，工程單位經年的努力，常毀於一場豪雨或地震，脆弱的地質，甚至無風無雨也能在自然的營力中崩塌。公路不安全，從前親民的南橫三山與經典的南一段，也因封路而封山，山友登山只能各自努力！黑夜中抵達關山嶺山與塔關山，雖然滿天星斗，卻只能眺望遠山近峰的黑影輪廓。塔關山森林高大的鐵杉，星光下槎椏的剪影，透著朦朧迷離的神祕。儘管山下是二三十度的炎夏，高山上呼嘯的山風，讓大夥套上外套，還不住地瑟瑟哆嗦。斗轉星移，太白熠熠東昇，天亮前行抵進涇橋，迎向南一段稜脊的大門；急拔立威的山勢，警惕著旅人，這是趟不可小覷的旅程。

易崩難修的南橫公路段蔽天的鐵杉森林極其療癒，沁涼的山霧洩入森林，幫忙消解了不少暑氣，一整夜的山行後，馱負重裝面對天梯般的陡階，變成此行最感疲憊的路段。抵達庫哈諾辛山屋，熬夜負重的疲憊身心終得救贖。大夥兒山屋小寐養神，午後在雲霧翻湧的白幕裡，拜訪庫哈諾辛山；一路重雲壟罩，四野白茫。第一天的旅行，始於暮色，終於晝日，折騰一晝夜。南橫三山，兩星一霧，心中頗感惋惜。關山是南一段最高峰，巍峨尖峰，雄渾挺拔。自南或北眺望，都是勻稱的金字塔，也是南臺灣天際上最醒偉的大岳。關山岩壁下的避風淺鞍，粗圍的玉山圓柏挺枝成林。受風的樹冠因勢虬曲，舞枝盤椏，深紋斑駁的枝幹，描刻著歲月裡的風雨霜雪。鄭板橋藉竹喻志 :⎾咬定青山不放鬆，立根原在破巖中，千磨萬擊還堅勁，任爾東西南北風！⏌ 也傳神地寫照了這些千年圓柏生命的倔強。

雲是美妝師，讓關山仙氣十足熱帶低壓殘留的餘鋒，乘著西南氣流循荖濃溪溪谷而上，越過關山稜脊，朝新武呂溪飛噴而去。夾帶的水汽，在脊梁山脈上展演精彩的流雲舞秀。滾滾流雲奔湧，有時像拖曳的白紗，有時是飛舞的白練，須臾又成了翱天白龍，翻旋遊舞。行腳至此，腳步不自覺地停了下來，目瞪口讚這幕活潑絕美的懸天飛瀑！

翻旋遊舞，飛越山脊的流雲雲是山水美景的彩妝師，也常是令岳人扼腕的卸妝師。十點多，漫天飛舞的流雲，已聚攏成濃厚雲層，壓積在稜線之上。高山遠景不再，在關山南稜鞍部的活水源，揹足了水，抵達海諾南山時已是白色世界。關山以南，山勢漸漸演變成單面山的地形，稜線西邊是深不見底的崩谷，東邊是森林與草原的緩坡。山徑緣著稜線挨近斷崖，一路翻山越嶺，西南風沿著溪谷竄崖而上，全程供應源源不絕的天然冷氣。

雲開盡見青山遠小關山雖然冠名以小，拜訪之路卻比關山難纏。自小關山北峰眺望，小關山近座咫尺，中間稜線卻是突峰深鞍，大波起伏，出人意料。小關山上視野縱橫無礙，可清楚綜覽往後二日的路程山勢。西南方石山與溪南山列座等候，南方卑南之前幾座護法高峰，尚不讓卑南主山現蹤。東邊布拉克桑山的長稜，拉出一列高牆，仍擋不住後方新康山高聳睥睨的霸氣。

關山與小關山之間，盡是突峰深胺雲水池名字很夢幻，現實卻常是一片涸土！前幾日熱低壓過境帶來的豪雨，讓我們有幸一睹積水的雲水池，琥珀色的淺塘，看起來比較像一池烏龍茶。水是南一段辛苦的因子，沿線有兩三處活水源，需下切森林內的溪谷取水，其餘的水源，只能靠稜線上不穩定的看天池。途經雲馬鞍部營地時偷懶，放掉了取水機會，押注了稜線上的看天池，無奈不是乾涸便是泥塘。不得已撈了一處泥水，過濾之後，勉強煮了泡麵充饑，雖然加了濃重的調味包，還是壓不過動物的尿騷味！忍著缺水狀況至隔日，在卑南三叉營地前，陡下森林溪谷尋得活水，當下一頓暢飲，快活有如重生！雲水山與馬西巴秀山之間，一大段的短箭竹與草坡，緩伏的山勢，柔美的綠茵，走來心曠神怡，有如漫步能安草原。

雲水山與馬西巴秀山之間旖旎的草原風光夏季是高山花園繽紛競豔的季節，馬醉木紅艷的花苞與嫩葉，滿山遍野叢叢點點，隨著箭竹綠坡綿延起伏，如高山神殿中的花毯，融集偉岸與柔美。

北望南一段諸嶽灌木箭竹之下，則是鮮艷小花展身的舞台！牻牛兒苗、龍膽、玉山金絲桃、小蘗、黃菀、沙蔘 …… 低頭揮汗時，總能從這些小花草看見驚喜！還有那混在灌木叢裡，勾扯皮膚的薔薇，讓你一陣刺痛後，再面對它可愛雪白的花朵，讓人頭痛又無奈！卑南主山像個黃花大閨女，一直避處在東南隅，欲見芳容，得翻過以3228峰為首的兩三座高峰。與南一段幾座名峰相比，卑南主山顯得柔媚可人，玉山針藺鋪長，緩坡綠茵，有如迎賓綠毯。

卑南主山前玉山針藺鋪展的綠絨毯卑南主山坐落中央山脈三千米主脊的南顛，立足峰頂向南眺望，眾峰連岳低伏，直至北大武山拔矗天際，才堪與卑南主山比肩對座。

與卑南主山對坐相望的北大武山石山與溪南山是行程結束前的小驚喜，履峰東望，可回覽南一段起伏的稜線與懾人的斷崖；俯瞰群山環抱的山谷，一幅鏡水靜落，那是秀美的石山秀湖。石山如其名，山體多為岩石，峰頂的擎天巨岩，像座迷你版的大霸尖山。

峭石孤聳的石山寶來溪之南的溪南山，森林鬱綠，路線多踩在落葉積累的柔軟山徑上。陰涼的林蔭下，岩石、樹幹布滿幽綠的苔癬，交織出一幅魔法森林的幻景。林中遍布著殘腐的巨木樹基，看來是座遭屠戮過的森林。主脊稜線的高峰上，儘管每日近午便風起雲湧，築起白牆，很幸運的，並不需要穿上雨衣跋涉。出藤枝林道上接駁車後，午後濃厚的積雲毫不客氣地落下大雨，我們遇上幾日來最大的雨勢！看著雨刷努力的揮撥掃水，心裡真心感謝老天爺巧妙的安排！

溪南山遠眺關山