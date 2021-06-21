美得像詩！馬利加南山下「嘆息灣」　開闊谷地＋陽光心情豁然開朗

來到嘆息灣，語言都會變成詩。當我們從馬利加南山下來，陽光正巧灑落，對岸正在飲食的鹿們跳入深林，有一隻還滑了一下濺得全身濕，鳥鳴啁啾，忍不住錄了好幾段此處聲響：腳步的、風的、鳥的，夜晚營火下，繁星閃爍，彷彿聽見初探者當年的悸動。嘆息灣位在南三段中央哈伊拉羅溪南源溪底，串接馬博橫斷與丹大橫斷。這裡，是2005年成大山協沿哈伊羅灣溪上源溯源探勘發現的所在，其名由來是下抵溪谷的三人驚嘆連連，直呼這裡為生涯中最棒的河谷風景。現在，這裡是相對大眾化路線，但因為不論從哪條路線進來都需要花上一段時間，包場的機會還算大。八天的馬博嘆息灣，我只寫馬利加南山>嘆息灣>哈伊拉羅溪南源營地>馬利加南山東峰這段網路上相對較少路況說明的段落，其他的時間記錄參見網誌。

第四天(2021/3/31)：

12：00 馬利加南山午休後起登，這日的天氣很好，沿路牌稜線轉左起登。

12:10-50(中間休息10分鐘)走10分鐘碎石坡後，來到好走的草坡稜線，路上可見乾掉的看天池。

12：52 遇到下稜線布條但路線因嚴重偏離航跡，領隊推測為舊路，加上差一條稜線，為求保險按航跡回頭走，雖然部分路段有路跡，但一下就跟沒路了，沿途箭竹多、難行。不過也是在這裡，領隊撿到人生第一支鹿角，大家都說領隊是為了撿鹿角才走難走的路的XD13:17 接回原路徑原路徑往東南方向延伸有很長且很清楚的路徑，推測布條為正路，應該是先走一段稜線再轉向。13：23 老趙水源營地（無水）4T*113：28 乾溪溝原記錄上的溪流水源無水，基本上路線上有水源記錄的地方都沒有水

13：41 大草坡沿途為一連串無水的看天池14：13 腰繞馬利加南北峰從這裡開始路基不清，但前方有布條，過布條後抓方向走，按記錄下切鞍部

14：35-40 抵鞍部，小休腰繞後為連續平緩草坡，記錄上的水池均無水15：12 3012峰3012峰前後沿途都是金黃草坡，讓人忍不住停下來多拍幾張15：24 進入松針道

轉入松針道後就是不怕迷路的稜線啦！唯一的缺點是有松針的地方都很滑，需謹慎行走，不然一不小心就會來個滑壘，自嘲穿了小狐狸會變胖狐狸的若曦在斜的地方直接開啟溜滑梯模式，順便測試狐狸的韌性(誤15：34 展望高點*高點後進入瘦稜區，沿布條續行15：50-16：00 松針道小休16：13 草坡防火巷（出松針道）

出松針道，來到一片寬大的防火巷。陽光正好穿透深林、糝落在變得寬大的草坡上，配上將抵達今天旅程終點的記錄預告，眾人一陣欣喜與期待，駐足半晌便不由自主加快腳步往前邁進。16：24 嘆息灣上層營地到了！從松針、草坡中突然來到開闊谷地，陽光仍在向我們招手，「豁然開朗」這句成語或許就是這麼用的吧？在這裡，每個人用自己的速度行走，我停頓好久，有時開啟錄音鍵，想錄下這裡的鳥叫、風聲，與遠處羽迪領隊和若曦遇上的水鹿行走聲，一切是那麼鮮活，又是那麼平靜。

「幫我拍！」彭彭大聲呼喚，笑著拍攝後，彭彭問我要不要也拍一張，我拒絕了，不知怎的，這個時刻就是不想入鏡，想要像片葉子，沒什麼影子的融入這片草原。17:00 下層營地(紮營)上下層營地距離不遠，但進入嘆息灣後，時間都不是時間了，這裡，就是適合漫遊，雖然草地上水鹿大便很多，不敢像前人一樣在草地上打滾，但赤腳在草地漫步，再去溪畔洗腳，很是舒服。

詳細圖文行程與路況分享參見圖文網誌：https://www.tipga.com/e/606ad4e83286fe4aca79aea3最新山記錄與故事歡迎追蹤粉專：https://mounheart.soci.vip/