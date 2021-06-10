史詩版旅程！「奇萊主北」絕美雲海、永生難忘的大景體驗

奇萊主北又稱黑色奇萊 這是圓糖第二次來訪 然而這也是圓糖製作戶外節目以來最大景的一次 這次的紀錄跟作品都是史無前例的美

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圖文紀錄正式開始 三天兩夜不詳細行程： 第0天：交通日:台北>>清境農場民宿 台北出發,驅車前往清境農場 民生農場民宿,住宿. 第一天：民宿>>合歡山松雪樓>>奇萊登山口>>成功山屋>>稜線山屋 07:00 民宿出發,驅車前往合歡山松雪樓 08:30 奇萊山登山口(0K)(位於滑雪山莊旁)出發 09:20 3050峰(小奇萊) (1.4K)，休息 10:30 黑水池(3.8K)，休息 11:50 成功山屋(5K)，用餐 16:00 稜線山屋 ，紮營吃晚餐 第二天：稜線山屋>>奇萊主峰>>奇萊山屋>>奇萊北峰>>稜線山屋 03:00起床早餐 03:45輕裝出發(小背包)稜線營地出發奇萊主山 05:45 登頂奇萊主峰(標高 3,607M)，休息拍照 06:45 下奇萊主山 08:15 回稜線營地 09:30奇萊山屋(6.3k)、休息 再去奇萊北峰 想再去月形池(最後放棄) 第三天：稜線山屋>>奇萊登山口>>溫暖的家 睡到爽下山?十點下山

哈囉大家好 我是圓糖混哪裡的 圓糖 黑色奇萊一直是人們心目中最神秘的大山 這裡神秘、黑暗、充滿著傳奇故事 也是很多人聞風喪膽的著名百岳 然而它卻也是圓糖最愛的一座大山之一

這一次圓糖帶著夥伴們前往奇萊主北 我們將揭開這座山的神秘面紗 如果說黑色奇萊是被靈異色彩所掩蓋的錚錚男子 那或許我們就用山人浪漫讓它向我們展現出鐵漢柔情

尼采曾說 那些聽不見音樂的人，認為那些跳舞的人瘋了 是什麼讓我們一次又一次的上山 是什麼讓我們頭也不回的離開城市

我是圓糖 情人節 我在奇萊主北 跟山談一場轟轟烈烈的 戀愛

故事開始 早上我們把車停在合歡山松雪樓附近的停車場 從第一天起 就是晴空萬里的好天氣

我們前往著名的奇萊山登山口 這裡就在滑雪山莊旁邊 如果可以的話其實可以選擇前一晚先住滑雪山莊唷

從登山口出發

不久後就來到小奇萊 從這裡可以遠眺我們的目的地奇萊主北 左邊黑色山壁的正是黑色奇萊 而右邊則是奇萊主峰

先跟後面的奇萊山合照一張吧

小奇萊有兩個小山頭，最高點海拔3150公尺。

造成小奇萊坡度平緩及凹地的原因

是若干年前森林大火後，受到大雨的沖蝕 陡峭的山坡土石崩落堆積所形成。

站在小奇萊可以回望合歡山 而奇萊連峰則橫列在眼前 天氣晴朗時甚至可以遠眺玉山主峰。

小奇萊地山稜兩側均為山谷地形， 東面谷地為立霧溪上游的源頭 西側則是濁水溪源頭，這裡也正是二溪的分水嶺。

這次我們不僅是大陣仗的攝影團 兩組YOUTUBER人馬

圓糖也要用三天兩夜的時間

好好的跟奇萊培養出好感情

綿延的羊腸小徑

回望小奇萊美麗的草原景觀

離開小奇萊後一路下坡至黑水塘山屋

在那裏短暫休息後 就是一路的上坡到成功山屋

這裡開始會出現一些梯子

順便拍一張我的新鞋鞋salomon x ultra 4 這款登山鞋新的外觀設計我超喜歡 推推推

從黑水塘山屋到成功山屋 開始有一些高落差的地形 奇萊主北路線特別的地方就是 它是少數一開始先給你爽爽的下坡 然後才開始往上攀爬的一座山

儘管如此 也難不倒我們的最美獸醫，本次顏質擔當

不久後便抵達成功堡 說到成功堡大家應該都不陌生 這就是當年奇萊山難跟鬼故事的事發地點 其實成功堡共3座, 是因為在1971年時 5位清大學生登山隊的山難而建置的 原本是要提供山友避難處所, 卻因為當年將罹難者的照片掛在山屋裡 而引發出許多靈異傳說 後來可能因為太可怕就拿掉了 其實還有好幾個靈異故事 大家有興趣可以上網自行搜尋 而如今我們抱持著敬畏的心拜訪此處

離開成功堡 沿著溪谷我們要一路陡上至稜線

這裡的地形越來越崎嶇

然而到這邊還有前人留下還得梯子

獸醫魏立表示輕輕鬆鬆~

隨著高度不斷攀升 我們來到地形較為破碎的地段

雲霧籠罩 加上險峻的地形

在這裡 我們完全感受到奇萊山的氣勢及威嚴

不夠本事是不足以前來朝聖它的美麗

看著陡峭的地形 不斷上升的雲霧 史詩般的路途就此展開

我們一步一步不斷前進 時而抬頭望向遙遠的彼端

直到我們穿出雲霧 我們也差不多抵達稜線了

爬山就是這樣 不經過一番寒徹骨哪得梅花撲鼻香 這世界上最珍貴的事情 都是得來不易的

當你費盡千辛萬苦 爬上稜線的那一刻

山總是不會虧待你

山給我們最美的美景 讓我們彷彿置身天堂

YOUTUBER Celine and Cynthia - 不只是旅行

我常想 這世界上有沒有一種愛情 它讓你無法自拔 有沒有一種永遠它永遠不會變

很多人問我為什麼愛爬山

這答案我一直還在追尋

泰戈爾曾說過 有時候愛情不是因為看到了才相信 而是因為相信才看的到。

我想這也是山人跟山的默契吧

上山的這天是情人節 奇萊山用日落之美給我們深深一吻

只因為我們相信

我們就這樣在稜線上一直待到太陽西落 才依依不捨的前往稜線營地紮營

當天晚上是白色情人節 什麼是生活的儀式感~ 圓糖跟魏立準備了每人一人一顆金沙 晚上我們就在我的帳篷裡 一起與奇萊山共度情人節 我想這就是山人的浪漫

當然水鹿也不想錯過這特別的節日

成群的水鹿 晚上就這樣圍繞在我們周遭 伴我們入眠

當然對他們施以恩惠也是必須的

夜晚美麗的星空

凌晨出發攻頂奇萊主峰的圓糖

我們從黑夜走到天色漸亮

陡峭的奇萊主峰

登頂之時 恰巧趕上日出探出頭的那一刻

終於抵達奇萊主山

奇萊主峰，標高3,560公尺

百岳排名第20 奇萊山區由主峰、北峰、卡羅樓斷崖、屏風稜線、大禹山等 形成一系列綿延雄偉的山峰

圓糖頂著有史以來最失敗的髮型與奇萊主峰牌子合影

早上的奇萊主峰只有四個人登頂 其他人因為一些因素留在營地等我們

我們延續著昨晚對山的浪漫 在日出灑出的黃金色地毯上 用雙眼紀錄美麗

用一顆巧克力完成屬於我們跟奇萊山的回憶

咬一口金沙搭配夕陽 這是我給我自己的浪漫哈哈

接著我們就準備離開奇萊主峰

離開前拍一張照留影

當天全部亮起後 我們才看見我們昨晚通過了如此壯麗的地形

從這裡已經可以遠眺我們下午的目的地奇萊北峰

另一個角度的我們

路上還是會看到一些小垃圾 圓糖始終還是相信可能是有人掏口袋不小心掉出的

但無論是不是故意 既然被我們看到就撿起來帶下山吧

不久後我們就再度回到我們可愛的家-稜線營地

中午呢 圓糖跟著CYNTHIA組成了取水小隊

從稜線下切取水

下切至少要二十分鐘的路程 圓糖跟Cynthia只花了八分鐘就下到水源處 Cynthia大概是圓糖認識最強的女生了

溪谷裡的潺潺小溪水 這裡是紮稜線山屋的人取水處 一般來說來回約四十分鐘

圓糖的背後是我們取完水後要走的天堂路

好險圓糖都固定慢跑 平常跑個十公里維持五分速的自我要求 這段路才能游刃有餘

取完水後回到稜線 可以看到遠處的白點就是我們的家

圓糖幫隊友們背了七公升的水上來

休息一下後 就出發前往我們最後的目的地 奇萊北峰

這裡的地形相較於奇萊主峰 更為困難

陡峭的路線 黑色的岩壁

每一步都必須步步為營

奇萊北峰 海拔3607公尺 百岳排名第15

是奇萊連峰中最高的山峰 山形尖銳險峭 背對陽光使其顯得龐大、漆黑，氣勢懾人

因而被列為「十峻」之一

這裡氣候錯綜複雜， 雲霧變幻莫測

在60年代曾發生多起山難

為台灣發生最多的山難地區之一

所以有「黑色奇萊」的稱號

我們攀上懸崖峭壁 一步一步邁向峰頂

奇萊北峰它就像是個傲嬌的對象 給我們設下重重關卡 然而有句話是這麼說 人們不會因為有刺就放棄玫瑰 人們也不會因為疼痛而拒絕愛情

奇萊北峰 正是因為它的困難 而更顯得刻骨銘心 也是我心目中不可取代的一座百岳之一

我們在奇萊北峰上拍拍美照

可愛的照片一張

讓人豪情萬丈的壯麗風景(詳見影片)

圓糖與璨宇James

絕世美景

陡峭的岩壁

都說登山像是人生縮影

我們每個人都在追逐某種意義上的峰頂

但真正讓人感動的卻從來不是登上了幾座山頭

而是那些過程中山神賜予我們的曠世美景

在奇萊主北的三天兩夜 是我們與山的情人節 走在這一片絕世美景中

你會發現人類的渺小 以及大自然的偉大我們每個人生來都是孤獨的靈魂 我們都在尋找那個頻率相同的拼圖 如果你問我愛情是什麼 我會說它是一種尋尋覓覓的過程 曾經奇萊主北它就像一個神秘 而難以親近的對象 直到你親自踏入它的深處 你會發現它不為人知的優雅

下山的路上依舊驚險

回想這三天兩夜我們紮在最美麗的稜線

我還記得第三天早上 我們打開帳篷就直接看見日出美景

看著最美麗的日出與日落

就像魏立常說的 如果快樂是一種點數 那這三天 我們每個人真的都是儲好儲滿

山對你而言是什麼樣的存在 這是我每一次下山都會問自己的問題

這答案每個人都不會相同

但不變的是我們每次都在山上

找到那份不同於都市的寧靜

那個屬於心靈的充實

我是圓糖 這是我在奇萊主北的故事

那下一次 圓糖又要混哪裡呢

謝謝大家的收看!!

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