拿下2座花蓮小百岳！一人獨享萬人山、八里灣山、海上古道

台灣小百岳第91、92座花蓮-豐濱鄉及富里鄉-八里灣山、萬人山

@大眾交通(租機車)@:

(DAY1)和美~~→彰化火車站→新烏日車站(臺中高鐵站)→新左營站(高雄高鐵站)→摩斯漢堡(早)→新左營站→玉里車站→億元機車出租(放行李)→登山口(萬人山)→登頂後返回登山口→億元機車出租(拿行李)→艾迪行旅(盥洗)→涂媽媽香粽(中)→瑞穗牧場→掃叭石柱→吉蒸牧場→秀姑巒溪→綠茶肉圓(晚)→艾迪行旅ZZZzzz...

(DAY2)艾迪行旅(起床)→7-11蓮富門市(補給)&對面早餐店(早)(外帶4顆肉包+1顆飯糰)→八里灣廢校→登頂後返回登山口→台11縣→親不知子海上古道(午)→舞鶴茶園(下午茶)→910-hostel(盥洗休息)→玉里美食(晚)→910-hostelZZZzzz...(DAY3)910-hostel(起床)→7-11玉富門市(早)→玉里車站→台北車站→台北高鐵站→新烏日車站(臺中高鐵站)→彰化火車站→和美

※租機車※:---花蓮好好玩-花蓮玉里租機車億元機車出租※背包名宿※---Booking.com APP

(DAY1):艾迪行旅(花蓮縣瑞穗鄉國光南路60巷40號)--完全自助式(DAY2):910-hostel(花蓮縣玉里鎮城東四街42號)--有管家※登山路線※:(萬人山)登山口(萬人山)→萬人山→登山口(萬人山)(八里灣山=奇拉雅山)八里灣廢校→貓公溪→登山口→廢棄軍哨站→工寮→叉路→指示牌1→指示牌2→奇拉雅山指標→指示牌3→美景→最後平台→八里灣山→登山口→貓公溪→八里灣廢校

(+G貼心叮嚀~登山口位置):(萬人山)登山口(萬人山):GOOGLE MAP搜尋經緯度-23°13'49.1"N 121°19'07.5"E(八里灣山) 八里灣廢校:GOOGLE MAP搜尋經緯度-23°34'03.6"N 121°29'12.2"E

※健康結算※登山:(萬人山)距離:0.88km，時間:33:47，平均速:1.6kph，爬升:65 公尺，消耗:226卡路里(八里灣山)距離:10.66km，時間:04:24:10，平均速:2.4kph，爬升:852 公尺，消耗:1374卡路里全部:(DAY1)距離:5.8km，步數:7720步，消耗:2334卡路里(DAY2)距離:13.7km，步數:21743步，消耗:3593卡路里(DAY3)距離:2.8km，步數:3752步，消耗:1100卡路里

@@DAY1@@●●04:50背包登山客坐大眾去登山並住宿2晚，OK~GoGo~大眾不等人地，起床盥洗，準備出發今日天氣好熱。●●05:36

彰化火車站(騎著125正常速度~到達機車場，搭05:46區間車到新烏日車站)。●●05:57

新烏日車站(往臺中高鐵站走去~~)。●●07:30

高鐵左營站(摩斯漢堡吃早餐~搭普悠瑪303號到玉里)。●●11:22

玉里車站(玉里車站出口接光復路，到達玉里圓環後，取右對面即是億元租車)○125cc爬山路ing○●●12:55

登山口(萬人山)(看這路徑勢必要鑽草叢了，忌避劑噴灑後整裝出發~~)。●●13:04

萬人山(有展望耶~超美的~哈哈)。

●●13:28

登山口(萬人山)(褲子都被『恰查某』Kiss了~唉~一根一根慢慢拔~哈哈)。○125cc下山路ing○€沿途下山風景照€

紅綠燈(雖然很熱~我仍然乖乖的等~哈哈)

有海拔的田地

彩繪蓄水池

繡球花和金針花(到達億元租機車取行李後，往瑞穗去~~)

€沿途景點€

北回歸線+茶壺●●15:10

艾迪行旅(盥洗一下~換上衣服後在去吃中餐和逛景點)。●●16:00

涂媽媽香粽(中)(好香呀~哈哈~最特別是醬汁)。●●16:26

瑞穗牧場(牛群、鴕鳥、喝道地的瑞穗鮮乳~~)●●16:50

掃叭石柱(又稱舞鶴遺址~至今已有3千多年的歷史~很特別的景點)。

秀姑巒溪遊客中心●●17:09

吉蒸牧場(一些牛像，還有馬群、羚羊、山羊..又是鴕鳥~你在看我嗎??~然後在加碼一隻喵星人~哈哈)。●●17:19

秀姑巒溪(乾枯的~因為還沒到泛舟期~~)●●17:33

綠茶肉圓(晚)(吃晚餐囉~~好特別的肉圓~老闆說全台灣僅此一家~)回到艾迪行旅ZZZzzz...

@@DAY2@@●●04:30艾迪行旅(起床盥洗~準備出發去豐濱)。7-11蓮富門市(補給)&對面早餐店(早)(外帶4顆肉包+1顆飯糰)-登八里灣山有領隊~就是一對網紅聖犬，買食物給牠們吃。○125cc上山路ing○●●06:30

八里灣廢校(遇見網紅聖犬~超卡娃伊的且有豐沛的體力挑戰八里灣山，WHY我會這麼說~八里灣山是小百岳界的BOSS，我給網紅們各1顆肉包子~吃完往貓公溪去~)●●06:38

貓公溪(必須先越過貓公溪~遠看左側有登山布條，那就是登山口，一步一步來，越過貓公溪可以分兩種路線，河床上溪水面積大~河床下溪水面積小比較好過去，千萬不要走河床中間呀~河床下或河床上過去，

我的路線是河床上走到底然後左轉沿著邊邊，會看到鋸齒狀的樓梯，往上即是登山口，登八里灣山深怕是貓公溪暴漲，所以要慎選斟酌查詢~~，可以加入社團問問山友~我就是這樣的，還有建議穿雨鞋或高筒的登山鞋。)●●06:45

登山口(開始挑戰~BOSS)●●06:47

廢棄軍哨站(看似廢棄好久)。●●06:59

工寮(一處工寮)。●●07:16

叉路(雙叉路~左往另一個登山口，右往八里灣部落，取右邊~，地上有好心人士，就地取材排成指標，網紅在看我要往哪~哈哈~)。●●07:24

指示牌1(沿途都要過小溪，要小心通過也可以小休息讓網紅喝水~~，往舊部落還有3.5公里)。●●07:55

指示牌2(一樣往舊部落還有2.2公里)。●●08:17

奇拉雅山指標(往指標方向走~)。●●08:19

指示牌3(注意有分叉~取右邊往奇拉雅山方向走~)。●●08:36

美景(海景漂亮~)。●●08:46

最後平台(最後50公尺~快到三角點了~)。●●08:50

八里灣山(阿美族的發源地，有很多紀念碑，有一處展望，辛苦網紅了再給牠們各一顆肉包並加碼飯糰各半，公的吃好快來不及拍，母的我拍到經典畫面，哈哈~)。

遇見蜥蜴跟X蟹●●10:59

八里灣廢校(摸摸牠們~往下個目的~~)。〔網紅聖犬之互動〕我跟牠們包山遇見牠們每隻一顆包子，每經過小溪我會讓牠們喝水，有趣的是我參照芭樂哥的軌跡走，牠們也會吠，我應該沒有走錯哈哈，到達三角點我拍完照，休息一樣每隻一顆肉包在加碼飯糰，三角點無水源，倒我的PH值9.0水給他們喝，注意唷~下山牠們會開渦輪增壓模式，還會跟你龜兔賽跑故事，回到八里灣廢校，摸一摸牠們say goodbye~very cute。○125cc下山路ing○

八里灣產道

台11縣●●11:52

親不知子海上古道(午)(走走玻璃步道~拍海景~喝飲料，一張票折抵飲料半價~~)。○125cc○

沿途風景●●13:59

舞鶴茶園(下午茶)(蜜香紅茶+老闆娘招待的文旦酥)。●●15:09

910-hostel(盥洗休息~~)。●●17:13 玉里美食(晚)(橋頭玉里臭豆腐、玉里蛋包麵、橋頭冰(老闆招待芋頭冰))。910-hostelZZZzzz...@@DAY3@@●●04:30 910-hostel(起床盥洗~今天要回彰化囉~~)。●●04:53 7-11玉富門市(早)(搭401普悠瑪到台北(新左營可以到玉里，玉里則不能到新左營~~哪招ㄚ)~搭的時間是05:44，SO~附近RE拍，早餐7-11又是光合三明治+熱美式劃下這次花蓮旅程的Ending~~)●●05:34 玉里車站(地下道拍攝，普悠瑪進站~~)●●08:42台北車站(口罩戴2層並直接到候車區等候~~，搭09:11高鐵往台中~)。●●10:15 台中高鐵站(往台鐵方向去~拍攝捷運出站~~搭區間車到彰化火車站~~)彰化火車站~~機車場取機車~回和美~~

GPX:(萬人山)：https://connect.garmin.com/modern/activity/6775772318

(八里灣山)https://connect.garmin.com/modern/activity/6780873851

GPX下載處:https://hiking.biji.co/index.php?q=member&act=gpx&member=606681