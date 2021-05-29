峰迴路轉的上玉山中籤通知！ 體驗「玉山主峰2天1夜」新手如願觀日出

[前言]3月底一連3次的抽籤，全軍覆沒…抱著最後一絲希望，在開會期間偷偷搶了遞補機會，因為無法專心操作，僅搶到遞補7…朋友告訴我，沒有遞補到前3基本沒機會了QQ和朋友討論過後決定不等了，就改去野溪溫泉吧!!

3/23 睡前，手癢看了一下目前的狀態，竟然排序到遞補6了!!但僅剩兩個名額。心想要是那時候動作再快一點就好呢~~3/24 上班時，手機突然震動，看了一下發現是玉管處的通知!!OMG!!遞補輪到我了!!!但只有2個名額，需要在3天內回覆。開心了幾秒鐘之後，還是沒辦法如願上山，想說晚點再回吧，桑心的關了手機。

3/25 上班時，朋友突然line來說他收到可上玉山的通知，心想他腦子壞了吧！不是只有2個名額但我們有4個人嗎?而且我沒收到通知呀!半信半疑的拿起我的手機，OMG again!!我也收到了!! “可全數遞補"瞬間興奮到無法上班，但還是要一臉鎮定的繼續打電腦~

就這樣，幸運的我們經過峰迴路轉的申請過程，從共辜到莫名其妙補上床位，我們就在這一個禮拜的時間搞定所有的事情。一切準備妥當，最後就看山神願不願意給好天氣囉!! 出發!!

[行程概覽] *詳細時間紀錄及圖片在文章下方*

日期: 2021.4.04 (日) – 2021.04.05 (一)；預備日: 04.03 (六) 建議提前一天適應高度

人數: 4人 (3位百岳經驗僅有合歡群峰)

天氣: D1晴天中午開始起霧、D2日出前起大霧；日出後放晴但中午開始起霧

紀錄: 小小

*塔塔加登山口起攀，沿路木橋上會有通公里數；每0.5K一個木樁，上面會標示距離登山口&排雲山莊的距離

*沿路基本上都有訊號，中華電信到山屋還是訊號良好，但台灣之星沒訊號

04.04 (日) (Day 1): 總公里數8.5K、總時間: 約7HR

塔塔加登山口-孟祿亭-前峰岔路-西峰下觀景台(白木林)-大崩壁-排雲山莊

07:00新高山夢想家民宿-08:22從解說亭對面坡道出發到警察局&排雲登山服務中心-08:55塔塔加登山口(整裝拍照~09:09)-10:42孟祿亭(休息~10:56) (1.7K)-11:28主峰前峰岔路口(2.7K)-13:11西峰下觀景台(白木林) (5K)-14:41大崩壁(休息~14:46) (約6.7K)-16:10排雲山莊(8.5K)

04.05 (一) (Day 2): 總公里數: 排雲-主峰來回4.8K+排雲-塔塔加8K、總時間: 5+4HR

排雲山莊-主南(圓峰)岔路-主北岔路-玉山主峰-主北岔路 -主南(圓峰)岔路-排雲山莊- 大崩壁-西峰下觀景台(白木林)-前峰岔路-孟祿亭-塔塔加登山口

*排雲-主峰 木樁公里數從排雲歸零計算、總長2.4K

03:12排雲山莊-03:47主南(圓峰)岔路 (0.7K)-05:08主北岔路 (約2.2K)-06:51玉山主峰(日出拍照休息~06:35)-06:51主北岔路 (約2.2K)- 07:34 主南(圓峰)岔路 (0.7K)-07:55排雲山莊09:03排雲山莊-09:41大崩壁-10:24西峰下觀景台(白木林) (休息~11:04) (5K)-11:55主峰前峰岔路口(2.7K)-12:21孟祿亭(休息~12:31) (1.7K)-13:05塔塔加登山口

[行前準備]

山屋抽籤: 需要申請

入山、入園證申請&繳交: 需攜帶入山許可證、人員名冊、入園許可去登山

入園申請: 詳細說明可看 這裡 -抽籤前申請期限: 預定抽籤時間前至預定入園日前2個月間提出申請-抽籤後申請期限: 預定入園日5天前提出申請-進入入園入山線上申請服務網後，玉山國家公園>>入園線上申請(通通打V並按"我同意")>>填寫資料>>確認送出送出後，等抽籤結果即可，不論有無中籤，都會mail通知 入園許可證 -入園日(含)前5日內才可以列印，路徑:入園入山線上申請服務網>>申請進度查詢/入山資料傳送/許可證列印>>輸入申請人資料及申請編號>>列印許可證-列印許可證的按鈕一直都在，但在5天前按完全沒有反應；點選列印許可證後會產出入山許可的pdf檔案，需印出文件帶在身上

入山申請 -入山申請要到警政署入山案件申辦系統進行申請，點選上方入山許可證申請作業，依照流程進行填寫即可，操作簡單不複雜，申請完成後會寄發email到申請人信箱，等候結果即可-線上申辦時間為入山日之3日~124日內提出，若少於3日，需要自行送件到警政署辦理 (N年前我有送過一次，現場很快就好了)

-如果去的路線是在國家公園內，也可透過入園入山線上申請服務網協助申請:申請進度查詢/入山資料傳送/許可證列印>>輸入申請人資料及申請編號>>立即申請入山證；無需另外填寫資料，系統會直接把你填過的資料送到警政署的系統進行審核-審核通過後，mail會收到通知以及入山許可證&人員名冊，需印出文件帶在身上

繳交地點: 警察局&排雲登山服務中心 (排雲管理站) -入山證: 繳交至警察局，因為疫情關係，文件投遞在門外的信箱即可-入園證: 進山屋時才知道，原來要先在管理站刷過條碼，才能確認你有入山，晚餐時間要是沒到山屋，山屋管理員好像會打電話確認 (我隱約有聽到)；但要是這邊忘記，山屋也可以幫你刷條碼交通:自駕&接駁車

這次一行4人是自駕前往， Google map: 內政部營建署玉山國家公園管理處塔塔加遊客中心解說亭 ，這邊有停車位

，這邊有停車位 解說名對面有個斜坡，要走上去之後才看到警察局&排雲登山服務中心

接駁車 等車地點: 排雲登山服務中心門口 乘載人數: 7人 費用: NT100/人/單程 發車時間: 首班06:30、末班17:00；再晚的要事先預約，接駁期間有2-3台輪流接駁，不會等太久 搭乘時間: 約5分鐘

食材: 雲豹登山隊

排雲山莊的管理由雲豹登山隊承包，餐食&睡袋也是由他們負責

價目表裡面有清楚寫出各餐價格、訂餐和付費方式

訂單最慢需在出發 前 7-10 日 下載表單並填寫完後E-mail傳送或傳真(049-2990362)過去，確認後再付款 (可刷卡)，回信速度滿快的

下載表單並填寫完後E-mail傳送或傳真(049-2990362)過去，確認後再付款 (可刷卡)，回信速度滿快的 餐點時間是有限制的，報到時可以跟管理員預約早餐時間，詳情可看價目表

裝備準備

因餐食和睡袋都可以由山屋負責，所以其實不需要代太多東西，主要是行動糧和保暖衣物

新台幣1000元紙鈔，但紙鈔的經典畫面是要從主北方向往主峰拍才有喔!!

天氣準備: 天氣可參考

中央氣象局和Windy

兩個網站

現在中央氣象局可查詢逐3個小時的天氣預報，如果在山上有網路可以做比較即時的更新

天氣晴朗時滿熱的，需做好防曬

第二早上需要摸黑行走，保暖衣物需要帶夠，尤其上主峰最後一段風很強，頭部保暖要特別注意

我自己晚間身上的衣物: 上身-毛帽、底層 (短袖排汗衫)、中層 (刷毛衣、羽絨衣)、外層 (防風防水外套)、保暖手套；下身-緊身褲

山屋介紹

:

排雲山莊

進山屋要脫鞋子，現場有提供拖鞋

一到山屋後，管理員會帶你到房間，並簡單做山屋解說；放完行李到櫃台報到、領取睡袋&餐券、預約早餐時間

山屋可以刷line pay!!

室內、外都有廁所；室內廁所晚上7點開放

用餐區位置不多，用餐時間盡早排隊不然要等喔

山屋有加壓艙 (樓梯上)

晚間7點熄燈

路牌標示

主南岔路的路牌上有列出群峰路線手機可通訊位置

木棧橋標示: 排雲山莊前將近有70-80個木棧橋，每個橋上都有編號和公里數和一些訂位資訊，可以做為參考依據

木樁標示: 每0.5K會有一個地上的木樁，木樁上方有經緯度座標&高度

固定開支

排雲山屋規費: NT480/人；確定申請到山屋3天內繳清

排雲山屋餐費: 晚餐 NT380/人、早餐 NT150/人

[行程記錄]D1: 塔塔加登山口-孟祿亭-前峰岔路-西峰下觀景台(白木林)-大崩壁-排雲山莊總公里數8.5K、總時間: 約7HR09:09 塔塔加登山口 出發

09:27 木樁0.5k

10:07-10:11 木樁 1k//距離排雲7.5k

10:38 木樁 1.5k//距離排雲7k

10:42-10:56 1.7k//孟祿亭//小休

10:57 步道右方有廁所

11:02 木樁 2k//距離排雲6.5k

11:22 木樁 2.5k//距離排雲6k

11:28 2.7k//主峰前峰岔路口路牌: 塔塔加鞍部2.7K//排雲山莊5.8K//玉山前峰0.8K

11:35 一段有繩索的路段，路面寬敞沒有一定要拉

11:36 木樁 3k//距離排雲5.5k

12:19 木樁 3.5k//距離排雲5k

12:32-12:35 木樁 4k//距離排雲4.5k//小休

12:49 木樁 4.5k//距離排雲4k

13:02-13:09 步道左方有廁所//小休

13:11-13:30 木樁 5k//距離排雲3.5k//西峰下觀景台//白木林//休息去程會先看到木樁在看到觀景平台，平台需要走上去

13:53 木樁 5.5k//距離排雲3k

13:56 落石路段

14:08 木樁 6k//距離排雲2.5k

14:22-14:36 木樁 6.5k//距離排雲2k//小休

14:41-14:46 大崩壁//約6.7k處//小休

14:55 木樁 7k//距離排雲1.5k

15:22 木樁 7.5k//距離排雲1k//木棧橋#71//再來接U型木梯

15:46 木樁 8k//距離排雲0.5k

16:06 開始石梯直到排雲山莊

16:10 抵達 排雲山莊路牌: 塔塔加鞍部8.5K//玉山主峰2.4K//玉山西峰2.2K

D2: 排雲山莊-主南(圓峰)岔路-主北岔路-玉山主峰-主北岔路 -主南(圓峰)岔路-排雲山莊- 大崩壁-西峰下觀景台(白木林)-前峰岔路-孟祿亭-塔塔加登山口總公里數: 排雲-主峰來回4.8K+排雲-塔塔加8K、總時間: 5+4HR03:12 排雲山莊 出發03:31 木樁 排雲山莊0.5K//玉山主峰1.9K

03:47 主峰圓峰山屋岔路//主峰南峰岔路路牌: 圓峰山屋1.5K//主峰1.7K//排雲山莊0.7K

03:53-03:57 木樁 排雲山莊1K//玉山主峰1.4K

04:20 木樁 排雲山莊1.5K//玉山主峰0.9K

04:42 路邊開始有鐵鍊//順鐡錬、貓眼石反射座的山徑之字型緩陡上

04:56 木樁 排雲山莊2K//玉山主峰0.4K05:00 風口

05:08 主峰北峰岔路路牌: 排雲山莊2.1K//北峰2.2K

05:44-06:35 抵達主峰//看日出//拍照日出時間:05:44*5:18-05:25 因最後路段風太大，擔心上主峰要等日出等太久，有先退回小風口避風穿衣服；實際從主北岔路-主峰約20分鐘

06:51 主峰北峰岔路//取左往排雲山莊路牌: 排雲山莊2.1K//北峰2.2K

06:53 風口尾

06:55 木樁 排雲山莊2K//玉山主峰0.4K

07:13 木樁 排雲山莊1.5K//玉山主峰0.9K

07:29 木樁 排雲山莊1K//玉山主峰1.4K

07:34 主峰圓峰山屋岔路//主峰南峰岔路//取右回排雲山莊路牌: 圓峰山屋1.5K//主峰1.7K//排雲山莊0.7K

07:44 木樁 排雲山莊0.5K//玉山主峰1.9K

07:55 抵達 排雲山莊09:03 排雲山莊 出發09:14 木樁 塔塔加8K//排雲山莊0.5K

09:24 木樁 塔塔加7.5K//排雲山莊1K

09:36 木樁 塔塔加7K//排雲山莊1.5K

09:41 大崩壁

09:48 木樁 塔塔加6.5K//排雲山莊2K

09:57 木樁 塔塔加6K//排雲山莊2.5K

10:08 兩段碎石地

10:10 木樁 塔塔加5.5K//排雲山莊3K

10:24-11:04 木樁 塔塔加5k//排雲山莊3.5K//西峰下觀景台//白木林//休息

11:07 步道右側廁所

11:16 木樁 塔塔加4.5K//排雲山莊4K

11:26 木樁 塔塔加4K//排雲山莊4.5K

11:38 木樁 塔塔加3.5K//排雲山莊5K

11:49 木樁 塔塔加3K//排雲山莊5.5K

11:55 2.7k//主峰前峰岔路口//取右上前峰路牌: 塔塔加鞍部2.7K//排雲山莊5.8K//玉山前峰0.8K

12:02 木樁 塔塔加2.5K//排雲山莊6K

12:14 木樁 塔塔加2K//排雲山莊6.5K

12:19 步道左側廁所

12:21-12:31 1.7k//孟祿亭//小休

12:34 木樁 塔塔加1.5K//排雲山莊7K

12:46 木樁 塔塔加1K//排雲山莊7.5K

12:54 木樁 塔塔加0.5K//排雲山莊8K

13:05 抵達塔塔加登山口

[後記]玉山是我登山的開始也是第一次爬山就(上)撤(手)退的悲慘起點當時的我們毫無經驗睡到翻掉因此錯過了上山的時機隔天傾盆大雨?️加閃電打雷⛈️看了一眼天氣後 便繼續一覺到天亮 睡飽飽直接開心下山這是我荒謬的登山初體驗 雖然沒登頂成功 但似乎沒有太大的失望 因為一路上我們開心到不行 事後想想 無知的我們其實很危險但也因為無知 我們毫無畏懼 這也成為我最棒的登山回憶後來的我們擔起責任後 一切都沒這麼輕鬆了時間一晃眼 8年過去 從當時掛名的副領到這次真正累死人的領隊路上沒再這麼多的說說笑笑 但自己也踏實許多這走過的前半段 卻一點印象都沒有 唯一有印象的是廁所?和睡死人的觀景台?當時路邊的一草一木都可以讓我們耗上一段時間 這也許就是山的魅力吧一拍就是半小時的大石頭我也不知道去哪了 這一切變得熟悉又陌生這次有了新的夥伴 也謝謝他們即使再辛苦 也努力的踏出每一步 陪我完成了夢想 也成就了自己還在最後一刻站上主峰 看到太陽升起的那感動時刻啊對！也謝謝你們每次都會跟我一起進行看似邪教的敬山儀式這是我每次上山的定心丸 也是我的山野教育裡重要的一環 很開心也傳承給了你們 然後講到笑場 我真的不是故意???因為路途相對輕鬆 盡自己的能力把人為垃圾帶下山 很開心我已有這個能力 但遇到鐵鋁罐或是衛生紙 我還是會跟山神請個假?還是呼籲大家盡量把自己的垃圾帶下山 也謝謝跟我出去的你們 都有做到♥️山永遠都在 但我不一定會再來若再來 人事物也不一定還在湊不齊的原班人馬找不回的稚嫩的我們被遺忘的拍照景點不重複的晴天和陣雨我們的開始早已成為回憶不過還是謝謝我的起點有你們陪伴尤其那些還待在身邊的你們想你們了….至於為什麼我去玉山還背這麼大的包唯一原因: 因為我不想花錢租睡袋我沒有很厲害 我只是不想花錢XD別再給我亂編故事了~