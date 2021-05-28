入門攀岩首選！新北石碇「皇帝殿」岩稜上行走　北部天然攀岩場

這次是皇帝殿二刷，第一次去爬天氣不佳只走到東峰，這次來彌補上次未完成的遺憾，走西峰&東峰O形一圈。好玩的手腳並用路線，岩稜上雖有完善的繩索設置，但視覺效果仍是相當刺激，稜線左右兩側都是峭壁絕谷；狹瘦的岩稜寬度僅能一人通行的大小，為單向通行，意味著假日來爬需要花很多時間等候...皇帝殿的難易度，跟另外兩座北部岩場「五寮尖」、「筆架山」相比之下，其實算難度最低的，路線也不會太長，

東西峰O形一圈約4.3公里，來回休息加拍照4小時，但我們是沿路拍，所以如果沒有像我們這麼愛拍照，完成的時間應該會再短些；非常推薦想嘗試攀岩路線的朋友們，可以先從這座山開始！

如果時間不夠的話，建議只爬東峰就好，因為可以站上岩稜上一覽無遺，西峰視野相較之下沒那麼廣闊。

但能的話當然兩個都去呀！西峰有很長的岩壁鐵梯，也很有趣！

皇帝殿交通資訊 自行開車 ? 導航：皇帝殿登山飲料站，旁邊就是西峰登山口，往下走是東峰登山口 大眾運輸 ? 捷運「木柵站」轉乘「666 公車」於「皇帝殿」下車。

皇帝殿介紹

皇帝殿位於新北石碇，皇帝殿東峰：海拔593公尺，皇帝殿西峰：海拔579公尺。皇帝殿是雪山山脈向北延伸而來的山稜，一般所說的皇帝殿山，指的是自東峰起到西峰止的整條狹瘦的岩稜，稜頂之瘦狹有如刀削斧劈只容一人通過之寬，一邊是近乎垂直的懸崖，另一邊卻是與地層面平行的傾斜坡，行走時多數人都會放慢速度，有人更是匍匐前進，於是山界的人就以「螞蟻過門檻」來形容，皇帝殿山部分較險峻的路段，已設有鐵柱圍欄作為保護用，然而仍不失其驚險刺激，是非常受歡迎的登山路線。皇帝殿名稱之由來乃得自於稜線下方的天王廟，而「皇帝殿」即為天王廟之別稱。皇帝殿的山徑頗陡但路程長，除稜頂外全程皆在樹林之中，就算是炎炎夏日亦無日照之苦，每逢假日總是遊人如織，甚早即成為新北市境內的熱門郊山之一。近年來為了登山者的安全及方便，本山區已開闢為「皇帝殿風景區」，部分的危險路段也都加上鐵鍊繩索以確保遊客安全。

－資料來源：新北市觀光旅遊網

行程規劃

行程規劃

所需腳程

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皇帝殿路程紀錄

⥅ 我們是開車去的，由皇帝殿風景區小粗坑登山口牌坊這進去，再繼續往上開，一直往上就對了，最後一段的車道狹小，會車要小心留意！

⥅ 抵達「皇帝殿登山飲料站」，藍藍的那間就是飲料店，但可能因為平日人潮稀少，所以今天沒有開門。如果有購買飲料補給品的需求，等下往天王廟那附近還有一間商店唷！飲料店左邊就是西峰登山口，這裡往下走大概兩分鐘就會抵達東峰登山口，兩個登山口非常近，我們是西峰進，東峰出。東峰登山口有廁所可以使用，西峰登山口無。西峰登山口前有一片空地，大概可停7.8輛車，或可在抵達前沿路找地方停。

⥅ 皇帝殿登山步道路線圖。

⥅ 準備起登！

⥅ 起登後就是看不到盡頭的石階，說好的天然攀岩場呢？別著急，後面有得你爬的，但在這之前，都是無止盡的石階上坡。

⥅ 沿路都有指標且路徑清楚，不用擔心會迷路。這邊請往「天王廟」方向走。 ⥅ 行經一間公廁，但看起來有點暗，所以我們沒使用。

⥅ 接著來到一間商店，如果樓下飲料店沒開，可以上來這裡買飲料補給品，也可以詢問看看，老闆娘能不能外借廁所使用。

⥅ 過商店之後，路線終於不是石階了，一開始是原始森林山徑拉繩。

⥅ 接著來到東西峰的岔路，一左一右，我們要先去西峰，所以取左，等下西峰走完一樣會原路回到這裡。

⥅ 往西峰的路上走沒多久，就開始今天第一個挑戰，岩壁上的鐵梯，其實滿穩固的，雖然鐵梯很長，但手握好腳踩穩，是沒什麼問題的。

⥅ 鐵梯爬上來的視野還不錯，這的稜線只有架設單邊的繩索，狹瘦的岩稜只能一人通過，往旁一看就是懸崖，視覺非常刺激！

⥅ 部分路線有樹蔭遮蔽，但大部分都是會曝曬到的路線，再走沒多久就會到西峰囉！

⥅ 順利抵達皇帝殿西峰，海拔579公尺。

⥅ 拍完照原路折返，準備往東峰去。

⥅ 回到剛剛的岔路，往東峰取右。

⥅ 往東峰的路線一開始就是傾斜約70度的石壁，有鐵繩跟麻繩可以輔助往上爬。 ⥅ 上來後走沒多久就又有稜線好視野，皇帝殿雖山勢不高卻有著壯闊連綿的岩稜景色。

⥅ 這裡也是太陽曝曬最猖狂的路線之一，而兩側都是懸崖，所以我們握好兩側的繩索，小心翼翼的行走。

⥅ 部分樹蔭下的山徑。

⥅ 岩壁上鑿出向下行走的階梯，搭配繩索輔助，實際走起來，沒有像照片看起來那麼可怕唷～

⥅ 跟著指標繼續前往「皇帝殿東峰」，雖然上面寫要47分鐘，但我們走起來，一致認為不需要那麼久。

⥅ 又有一段鐵繩攀爬。

⥅ 穿越巨石繼續前行。

⥅ 拉繩攀爬而上，是不是有感覺，往東峰的路線比較有趣呢～

⥅ 看到這一大片岩石就代表，我們到皇帝殿東峰囉！

⥅ 這裡其實是有地方可以踩的，不是跟照片看起來的一樣可怕，別擔心～

⥅ 東西峰兩者比起來，其實東峰的路線比較有趣，景色相較之下也比較好，所以如果時間不足的情況下，建議爬東峰就好。

⥅ 準備回程。

⥅ 跟著指標往「皇帝殿登山口」下山。

⥅ 結束原始山徑後，路線一樣回到長長一大段的石階。

⥅ 下來就是東峰登山口囉。

⥅ 東峰登山口這邊有廁所也有垃圾桶，請務必把自己的垃圾帶下山！

⥅ 東峰登山口出來，再往上走兩分鐘就能回到剛剛停車的皇帝殿登山飲料站，順利結束今天的東西峰Ｏ形路線！整理來說皇帝殿的攀爬路線算簡單的，也有很長一段是樹蔭下的平緩山徑，很推薦新手入門可以來爬，後面再循序漸進的去爬五寮尖或鳶嘴、劍龍稜等較有難度的山。

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