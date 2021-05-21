人生必爬一次！「玉山」千元大鈔場景、夢幻夕陽美不勝收

作者：Funliday-Amanda Lee

跟著 Amanda Lee 於 2020-06-01 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 3 天，一共去了 11 個景點，其中包含 東埔山莊、塔塔加鞍部、玉山西峰。 台灣第一高峰🐾玉山前五峰三天三夜行程

第 1 天

東埔山莊 | 幾秒

東埔山莊住一晚💤 繼上次爬雪山後，靜不下來得我陸續都有在爬山，某天手機簡訊傳來六月一日及六月二日的排雲山莊中籤訊息，當時的我還在想什麼時候有抽過？還是有和朋友討論過要爬玉山嗎？百思不得其解。 隔天一同爬過雪山的Yvonne說朋友幫我們抽了玉山，還很幸運的從只能容納116人的排雲山莊中連抽中了兩天。 （平均中籤機率約1成） 好不容易抽到三天兩夜玉山實在是太難得無法抗拒，班表都還沒出來就先答應了，出班表之後再忍著吐意在前往東埔山莊的蜿蜒山路成功換到另外兩天休假。 （我還真的是不到最後一刻不放棄呢😆） 抵達東埔山莊後遇到人很好的李大哥，和我們一起照顧有輕微高山症的Yvonne真的很感人，能得到素昧平生的山友幫助，即使是口頭關心也覺得很溫暖、感激，我想這就是一直會想上山的原因之一吧！

塔塔加鞍部 | 30 分鐘

第一天重裝走了8.2k到排雲山莊，沿途豔陽高照，一路沒什麼困難的陡上，都是好走舒服的路線。

玉山西峰 | 40 分鐘

到了排雲山莊後休息快四十分鐘後，再換輕裝走2.2k到玉山西鋒，最後再走2.2k回到排雲山莊。 呼！第一天就走了近13k終於可以好好休息準備煮晚餐了。

排雲山莊 | 4 小時

那天的夕陽真的好美好美，美得太不真實了，好想在小腦袋瓜裡設一個可以直接把此時此刻的空氣、溫度、濕度、味道都存檔在名為玉山的資料夾，想重溫時能輕易打開細細回味的那種資料夾。

第 2 天

排雲山莊 | 30 分鐘

從排雲山莊起登，走著走著我們變成第一組攻頂的人，凌晨起登的路上有滿天星空陪我們前往台灣最高的山峰，那是讓人無法專心前進的背景，好似ASUS電腦剛開機隨機跳出的那種背景。

玉山主峰 | 3 小時

到了海拔 3,952 公尺的玉山主峰後我們等了近一小時日出才緩緩升起，這次終於不是白牆了。 （第一組到山峰要自己打光的困擾）

玉山東峰 | 1 小時

大部份的人都只到了玉山主峰就沒有再去東峰了，去之前山莊管理員一直勸我們沒專業的帶不要爬十峻之首玉山東峰，但好不容易抽到三天兩夜的我們一定要把握這個難得的機會把東峰也走一回！好玩但危險性真的蠻高的，丟雙杖抱石PLUS五寮尖3.0那種程度，謝謝老天讓我們平安下山。 Yvonne身體不舒服又想走C+級山的東峰，不曉得我是多麼擔心她沿路一直唸她 (我都覺得自己好吵) ，因為她一下肚子痛、頭痛、心臟痛甚至還用帶有渴望的眼神說出了直升機這三個字。 玉山東峰剛開始就一直勸退她，她就這樣越爬越遠沒有想要理我的意思。林大哥登東峰後往下大喊:剩下那段路很危險，妳們確定要上來嗎？ ：要！！！！ 都到這了，有差那段路嗎？難怪我們是好朋友，決定的事誰也動搖不了 但下次不要這樣嚇我了好嗎？

玉山主峰 | 30 分鐘

回到玉山主峰後，我們休息半小時又準備前往北峰了。

玉山北峰 | 40 分鐘

玉山北峰一開始是碎石坡陡下，之後中間有一大段路程都是樹蔭滿佈的舒適溫度，待到快到北峰有近二十分鐘是完成沒遮蔽的上坡路，那時正好豔陽高照，剩沒多少水的我們渴得時候只能抑制住大口吸水袋的慾望，走了大約快兩小時我們終於到了! 一來到北峰，我從袋子裡拿出千元大鈔，準備和傳說中的千元取景合照，沒想到過沒幾分鐘我們被一層層雲霧籠罩，山上的天氣瞬息萬變像極了…老闆的脾氣。 看我失望的表情氣象站管理員說：我大張跟你換小張（心裡還在想是要拿紫色的兩千嗎？） 原來是真的大張的沒在開玩笑。

第 3 天

玉山前峰 | 1 小時

準備要來挑戰以「石瀑」聞名的玉山前峰，前一天被山莊老鼠鬧到睡不好的我，上玉山前峰那段路走得好厭世，走到快睡著的我心裡還在討厭昨晚那隻調皮的老鼠。 到前峰頂後馬上卸包準備吃午餐，吃完才有心情好好看一下前峰的展望。

塔塔加鞍部 | 20 分鐘

排雲山莊的夕陽西下 玉山主峰的晨曦初照 前鋒遇到的金翼白鶥 佈滿杜鵑的險峻東峰 臺灣最高的西峰神社 北峰千元大鈔的取景 這三天看到的景色和遇到的善良山友們都太深刻了 原本windy顯示會下大雨但後來是三天大晴天🌞 帶著感恩的心上山，滿足的心下山 無痕山林 爬山一定要帶走自己的垃圾。 平安上山，平安下山💙

延伸閱讀：玉山║If not now, then when? 人生必爬清單之一✔

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