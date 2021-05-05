體驗獨特森林浴、擁抱無痕山林！走進森林一定要做的8件事
【圖／文：行遍天下】
住在台灣是件幸福的事，不管距離山多遠，幾乎總能在1小時內就入山，親近森林，踏入孕育著我們土地的水、氧、土的所在。在啟程拜訪森林前，記得要帶著最謙卑的心向森山學習，並以愉悅的心情好好玩耍。
拜訪森林必做的8件事 用心感受山林的偉大
因為這次的採訪，我們認識了吳雲天老師，在老師的帶領下，踏入新北近郊的淺山，一邊聽著山裡的蟲鳴鳥叫，一邊聽老師解說自然生態。老師說，不只是走走看看，森林是一座自然寶庫，可以聆聽、觀賞及觸摸，也能喚醒並療癒人們的身心，試著從這8件事情用心體會森林的奧妙。
體驗1 體驗森林浴感受每座森林的不同芬芳
每座森林都有屬於自己的芬芳，當踏入森林時，可以大口呼吸，感受不同植物散發出的不同氣味，品味著森林芬多精。
體驗2 打開耳朵仔細聆聽森林的聲音
清晨的森林就是一座大自然的音樂廳，蟲鳴、蛙叫、野鳥和鳴、小溪潺潺、山風吹葉颯颯、雨水露水落下拍打樹梢⋯⋯，走進森林就該閉上眼睛、打開耳朵用心聆聽來自自然的生機音訊，大自然的交響樂團降低身體鬱悶，也活化了心靈。
體驗3 仰望樹體會千百年的物換星移
藉由觀賞森林巨木一路望向天空，感受在土地上存活數百年、上千年、吸收了天地日月精華的神木偉大，同時也獲得安定的力量，而這份透過仰望向樹木致敬、感到心寧神靜的體驗，是渺小人類對大自然的尊敬。
體驗4 聆聽樹 聽見樹幹中水流動的生命力
向樹木誠心地交流，並溫柔地觸摸、擁抱大樹，透過聆聽樹幹中水流動的聲音，讓內心變得沈著冷靜，同時也體會生長於大地的植物所賦予的舒適感。
體驗5 觀察山林 找出地方湧泉
中央山脈、大武山脈等高山攔截了水氣、匯流成河，山上不時出現的湧泉飛瀑富含礦物質，讓山野植物充滿養分；觀察山林裡的林向、水向，向偉大大自然致敬。
體驗6 欣賞種子飛舞 看見森林的美
吳雲天老師在大學時開始攀登百岳，欣賞森林的美，他曾經瞧見一棵大樹在釋放種子，借助著風的方向跟著氣流旋轉，有的種子漫天飛舞，有的宛如小翅膀螺旋著飄下，此時的山中時刻非常夢幻。
體驗7 每種樹與花的花蜜都有專屬滋味
森林的生態非常多元，除了各種不同植物交織出的氣味外，仔細觀察，你會瞧見每種樹木與花朵所產出的不同花蜜，貼近觀賞你會更了解森林的生命力。
體驗8 無痕山林 謝謝山的包容
森林就是動植物的家，拜訪森林下山前，誠心地感謝山、感謝樹帶給我們的一切，並且尊敬山林、減少對植物和野生動物的傷害，自行攜帶食物與用水，不留垃圾、不帶走一草一物，從內心深處感謝樹木的包容和給予。
任職於中央研究院的吳雲天，閒暇之餘還身兼「台北市出去玩戶外生活分享協會」秘書長，曾任雪霸國家公園高山保育志工的他，喜歡觀察部落原鄉及淺山山村的生活文化，協助其文化傳承、發展生態旅行，老師說道：「曾經，我對森林只是單純的欣賞，當我體會到原民文化和山林間密不可分的關係，對於森林，我也更加敬重與愛護。」
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