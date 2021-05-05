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體驗獨特森林浴、擁抱無痕山林！走進森林一定要做的8件事

聯合新聞網 / 行遍天下
森林守護家吳雲天老師推薦走進森林一定要做的8件事。
森林守護家吳雲天老師推薦走進森林一定要做的8件事。

【圖／文：行遍天下】

住在台灣是件幸福的事，不管距離山多遠，幾乎總能在1小時內就入山，親近森林，踏入孕育著我們土地的水、氧、土的所在。在啟程拜訪森林前，記得要帶著最謙卑的心向森山學習，並以愉悅的心情好好玩耍。

　

拜訪森林必做的8件事　用心感受山林的偉大

因為這次的採訪，我們認識了吳雲天老師，在老師的帶領下，踏入新北近郊的淺山，一邊聽著山裡的蟲鳴鳥叫，一邊聽老師解說自然生態。老師說，不只是走走看看，森林是一座自然寶庫，可以聆聽、觀賞及觸摸，也能喚醒並療癒人們的身心，試著從這8件事情用心體會森林的奧妙。

　

體驗1　體驗森林浴感受每座森林的不同芬芳

每座森林都有屬於自己的芬芳，當踏入森林時，可以大口呼吸，感受不同植物散發出的不同氣味，品味著森林芬多精。

絕佳的森林浴場所，可以選在杉、檜木、樟樹種植較多的森林中。
絕佳的森林浴場所，可以選在杉、檜木、樟樹種植較多的森林中。

　

體驗2　打開耳朵仔細聆聽森林的聲音

清晨的森林就是一座大自然的音樂廳，蟲鳴、蛙叫、野鳥和鳴、小溪潺潺、山風吹葉颯颯、雨水露水落下拍打樹梢⋯⋯，走進森林就該閉上眼睛、打開耳朵用心聆聽來自自然的生機音訊，大自然的交響樂團降低身體鬱悶，也活化了心靈。

清晨的森林是座音樂廳。
清晨的森林是座音樂廳。

　

體驗3　仰望樹體會千百年的物換星移

藉由觀賞森林巨木一路望向天空，感受在土地上存活數百年、上千年、吸收了天地日月精華的神木偉大，同時也獲得安定的力量，而這份透過仰望向樹木致敬、感到心寧神靜的體驗，是渺小人類對大自然的尊敬。

走入森林，仰望神木，更讓人感覺到自己的渺小。
走入森林，仰望神木，更讓人感覺到自己的渺小。

　

體驗4　聆聽樹　聽見樹幹中水流動的生命力

向樹木誠心地交流，並溫柔地觸摸、擁抱大樹，透過聆聽樹幹中水流動的聲音，讓內心變得沈著冷靜，同時也體會生長於大地的植物所賦予的舒適感。

仔細聆聽樹幹中水流動的聲音。
仔細聆聽樹幹中水流動的聲音。

　

體驗5　觀察山林　找出地方湧泉

中央山脈、大武山脈等高山攔截了水氣、匯流成河，山上不時出現的湧泉飛瀑富含礦物質，讓山野植物充滿養分；觀察山林裡的林向、水向，向偉大大自然致敬。

透過尋找湧泉觀察山林的林相、水向。
透過尋找湧泉觀察山林的林相、水向。

　

體驗6　欣賞種子飛舞　看見森林的美

吳雲天老師在大學時開始攀登百岳，欣賞森林的美，他曾經瞧見一棵大樹在釋放種子，借助著風的方向跟著氣流旋轉，有的種子漫天飛舞，有的宛如小翅膀螺旋著飄下，此時的山中時刻非常夢幻。

跟著吳雲天老師的腳步一起走訪山林，也學習他對森林感恩的心。
跟著吳雲天老師的腳步一起走訪山林，也學習他對森林感恩的心。

　

體驗7　每種樹與花的花蜜都有專屬滋味

森林的生態非常多元，除了各種不同植物交織出的氣味外，仔細觀察，你會瞧見每種樹木與花朵所產出的不同花蜜，貼近觀賞你會更了解森林的生命力。

山林中各式植物都會有不同氣味、花蜜，也因此每座森林都是獨一無二。
山林中各式植物都會有不同氣味、花蜜，也因此每座森林都是獨一無二。

　

體驗8　無痕山林　謝謝山的包容

森林就是動植物的家，拜訪森林下山前，誠心地感謝山、感謝樹帶給我們的一切，並且尊敬山林、減少對植物和野生動物的傷害，自行攜帶食物與用水，不留垃圾、不帶走一草一物，從內心深處感謝樹木的包容和給予。

帶著感恩的心，不留下垃圾，謝謝山給我們的感動。
帶著感恩的心，不留下垃圾，謝謝山給我們的感動。

任職於中央研究院的吳雲天，閒暇之餘還身兼「台北市出去玩戶外生活分享協會」秘書長，曾任雪霸國家公園高山保育志工的他，喜歡觀察部落原鄉及淺山山村的生活文化，協助其文化傳承、發展生態旅行，老師說道：「曾經，我對森林只是單純的欣賞，當我體會到原民文化和山林間密不可分的關係，對於森林，我也更加敬重與愛護。」

　

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