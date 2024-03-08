新聞眼／政商關係與天坑 啟人疑竇

全台建案頻傳製造危險「天坑」，這次輪到準總統賴清德本命區台南市，巧的是，出事的建商竟是出租樣品屋當賴清德與市長黃偉哲競選總部的皇龍建設，除了彼此的政商關係耐人尋味，也不免讓人聯想台南天坑是否為新竹天坑的翻版？

工地損鄰或造成天坑現象，原本是施工常見的現象，但經過新竹縣竹北市連續五次的天坑事件，地方首長已不敢輕忽。

台南市長黃偉哲原本帶隊到日本行銷台南特產，聽聞天坑事件還引發馳援吊車翻覆損及道路號誌，決定提前返台坐鎮，除了展現他重視市政危機，出事的皇龍建設與綠營交情匪淺，是否也是他決定趕回台南的關鍵因素，則不得而知。

前車之鑑就是新竹縣長楊文科處理竹北天坑案，楊被民代指控與出事的豐邑建設過從甚密，這些指控有待釐清，但連續幾個工地共五次出現天坑，也讓檢方循線追查，讓楊文科身陷官司泥淖。

皇龍建設一再出租樣品屋當黃偉哲及賴清德的競選總部，檢方的起訴書也認定民進黨前中執委郭再欽涉及在南市正副議長賄選案中，以協助打八折購入皇龍建案來遊說相關人等，凸顯與綠營牽扯不清的人際關係。如此的政商關係與天坑案，才是讓外界不得不用有色眼光觀之的關鍵。