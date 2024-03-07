快訊

直擊／遭舊愛鍾成虎告上法庭 陳綺貞哽咽吐「十多年不知道的事」

T1聯盟／卡森斯有望重回雲豹 若回鍋將打完整個賽季

台鋼入主鏡電視有跡可循 助智冠力抗網銀後下步為何？

影／黃偉哲提前返台坐鎮天坑案 市府初判原因：連續壁施工造成

聯合報／ 記者吳淑玲林伯驊／台南即時報導
台南市長黃偉哲正在日本參加東京國際食品展，將提前於今天搭飛機返台，回台南坐鎮天坑案。記者林伯驊／翻攝
台南市長黃偉哲正在日本參加東京國際食品展，將提前於今天搭飛機返台，回台南坐鎮天坑案。記者林伯驊／翻攝

台南市西門路與五妃街口的建案工地旁昨晚出現「天坑」，市長黃偉哲正在台南參加東京國際食品展到9日返台，隨即更改行程，今將搭機趕回台南坐鎮。黃偉哲更在日本自錄影片，指出市府第一時間啟動應變機制、灌漿作業提前在凌晨12點完成，進度超前，也對建商相關疏失開罰。

南市府表示，凌晨12點30分左右，工務局完成320方混凝土灌漿作業，凌晨2點35分西門路恢復雙向通車，五妃街部分為維護安全，塌陷處會拉起防線，待上午施工水溝接管工程完成後，再恢復雙向通車。

黃偉哲說，市府昨晚第1時間即啟動緊急應變機制 ，由副市長會同各相關局處首長於現場成立「緊急應變指揮所」，針對建商疏於注意而影響公共安全，已立即依法開罰，目前已對塌陷處緊急灌漿，灌漿作業提前在午夜12點半完成，經過檢測，周邊的房屋都在安全值內，沒有傾倒的危險，不過還是會每3小時進行監測，慎防任何意外發生。

台南市土木技師公會理事長許引絃表示，工地周遭的鄰房還屬安全，包含西門路南側、東側以及五妃街，皆持續監測中。

工務局長陳世仁指出，路面塌陷原因初步調查為連續壁施工所造成，目前市府正持續釐清瞭解中，該工地後續須確認周邊地質及鄰房安全無虞，且檢具改善計畫，經相關公會審查核可後，才可以復工。

台南 天坑

延伸閱讀

台南天坑案…建商借樣品屋供賴清德競總 現況曝光

台南天坑驚人…黃偉哲提前2天從日本趕回坐鎮 抵台時間點曝光

台南天坑案肇禍皇龍建設 賴清德和黃偉哲總部都用其樣品屋

台南天坑釀吊車翻覆！黃偉哲將提前返國 副市長趕抵現場：居民暫不須撤

相關新聞

台南天坑案建案工地出包…皇龍建設發跡早 政商關係佳「藍綠都有交情」

台南市西門路、五妃街口皇龍建設工地昨晚塌陷造成天坑案，南市府開罰27萬，要求皇龍建設所有進行中的建案停工，檢查安全無虞後...

台南天坑案…建商借樣品屋供賴清德競總 現況曝光

台南市皇龍建設新建案工程疑施作擋土設施開挖不當導致塌陷，外界也因此再將賴清德台南總部，沿用台南市長黃偉哲連任的競選總部，...

影／黃偉哲提前返台坐鎮天坑案 市府初判原因：連續壁施工造成

台南市西門路與五妃街口的建案工地旁昨晚出現「天坑」，市長黃偉哲正在台南參加東京國際食品展到9日返台，隨即更改行程，今將搭...

影／台南天坑案空拍曝光工地 建商道歉 其它建案也暫停工

台南市中西區五妃街、西門路口的營建工地昨晚出現天坑，大型吊臂也傾倒一度橫跨西門路阻斷交通，副市長趙卿惠在現場坐鎮指揮，至...

台南天坑案…皇龍建設6處案場暫停施工 市府開罰27萬元

台南市中西區五妃街、西門路口皇龍建設營建工地旁路面塌陷造成天坑案，市府表示，初步疑是連續壁有破洞造成，但還需進一步檢測確...

台南天坑驚人…黃偉哲提前2天從日本趕回坐鎮 抵台時間點曝光

台南市中西區五妃街、西門路口的營建工地昨晚出現天坑，大型吊臂也在傾倒一度橫跨西門路阻斷交通，讓市府繃緊神經，副市長趙卿惠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。