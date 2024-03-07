影／黃偉哲提前返台坐鎮天坑案 市府初判原因：連續壁施工造成

台南市西門路與五妃街口的建案工地旁昨晚出現「天坑」，市長黃偉哲正在台南參加東京國際食品展到9日返台，隨即更改行程，今將搭機趕回台南坐鎮。黃偉哲更在日本自錄影片，指出市府第一時間啟動應變機制、灌漿作業提前在凌晨12點完成，進度超前，也對建商相關疏失開罰。

南市府表示，凌晨12點30分左右，工務局完成320方混凝土灌漿作業，凌晨2點35分西門路恢復雙向通車，五妃街部分為維護安全，塌陷處會拉起防線，待上午施工水溝接管工程完成後，再恢復雙向通車。

黃偉哲說，市府昨晚第1時間即啟動緊急應變機制 ，由副市長會同各相關局處首長於現場成立「緊急應變指揮所」，針對建商疏於注意而影響公共安全，已立即依法開罰，目前已對塌陷處緊急灌漿，灌漿作業提前在午夜12點半完成，經過檢測，周邊的房屋都在安全值內，沒有傾倒的危險，不過還是會每3小時進行監測，慎防任何意外發生。

台南市土木技師公會理事長許引絃表示，工地周遭的鄰房還屬安全，包含西門路南側、東側以及五妃街，皆持續監測中。

工務局長陳世仁指出，路面塌陷原因初步調查為連續壁施工所造成，目前市府正持續釐清瞭解中，該工地後續須確認周邊地質及鄰房安全無虞，且檢具改善計畫，經相關公會審查核可後，才可以復工。