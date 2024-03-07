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台南天坑案 建商皇龍建設4聲明致歉：所有工程停工檢查

台南天坑案…建商借樣品屋供賴清德競總 現況曝光

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
皇龍建設位於仁德的樣品屋，目前外觀仍掛總統大選競選文宣、不過內部裝潢早全數拆除。記者李文德／攝影
皇龍建設位於仁德的樣品屋，目前外觀仍掛總統大選競選文宣、不過內部裝潢早全數拆除。記者李文德／攝影

台南皇龍建設新建案工程疑施作擋土設施開挖不當導致塌陷，外界也因此再將賴清德台南總部，沿用台南市長黃偉哲連任的競選總部，被爆出是違規使用樣品屋一事再重提。面對外界質疑是否政商友好，皇龍建設副總楊傑人說「不認為有這問題」。

副總統賴清德競選總統在台南的競選總部，位在仁德區中山路及文忠路交叉口，是沿用台南市長黃偉哲競選市長連任時的競選總部，去年12月被踢爆是皇龍建設的聯合銷售會館樣品屋，依法不得作為競總；國民黨不分區立委謝龍介曾批說，黃偉哲違規使用樣品屋，這次輪到賴清德，可見是「綠能，其他人不能」。

記者今早前往現場直擊，樣品屋外觀仍掛有競選文宣，而國寶級大師顏振發的手繪看板已拆除，暫時擱置在建築旁，再往內部看，裝潢已經悉數拆除，一片空蕩，相關競選人員也早在1月底全部撤離。

市府指出，該處樣品屋業者有申請臨時使用執照，後來又申請取消，依法3個月內要自行拆除，但期限未到，業者再因附近有新建案，而重新提臨時使用，目前已依法核發給予業者。

至於面對外界不斷質疑是否政商友好，皇龍建設副總楊傑人首先表示不認為有這問題，關於仁德樣品屋一事，黃市長、賴準總統當競選總部時，都有申請臨時使用執照，且都有固定支付租金。

至於此地未來用途，楊傑人指出附近還有新的建案，將再依規定申請臨時建築執照作為售屋處。

台南 天坑 皇龍建設 賴清德 黃偉哲

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