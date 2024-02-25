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工地開挖頻出包 專家籲把關施工計畫
北市去年9月發生基泰大直案後，北市宣布地下室開挖階段每月全面檢查，全市工地每季總體檢等，但工地塌陷案仍再現，台北市土木技師公會理事長莊均緯說，該案還沒開始做連續壁也未開挖，就發生小部分坍塌，建議把關施工計畫，甚至納入第三方審查。
建管處說，為提升北市地下室開挖中的工地現場查驗內容及品質，建管處去年12月21日起要求新建案在導溝壁澆置前必須申報勘驗，不過慶城街建案在新規前施作導溝，無須申報勘驗。
建管處指出，基泰大直案後，對於開挖階段持續每月委託四大公會逐案檢查，督促起、承、監造人，落實地下室及擋土壁施作品管、相關安全監測數值檢測作業職責。
莊均緯說，慶城街基地原存在舊有建築，新建工程的連續壁與舊有連續壁、基礎等重疊，因此採深導溝方式，深達14米。深導溝開挖需破除舊有地下室外牆、連續壁，但兩者交界有一處不連續面而位移，造成深導溝側壁局部崩塌，使緊鄰人行道、道路下陷。
他指出，該案坍塌局限於部分深導溝範圍、未見滲水，事發後未持續擴大。反觀基泰大直案的連續壁工程，屬於開挖行為的災變，兩者性質差異大，前者尚未開挖且崩塌規模小、後者已經開挖且大規模崩塌。
莊均緯說，慶城街案是在做開挖連續壁前置工項的導溝，發生災變風險較小，若工地每個環節都檢查，會造成工地無法執行，但該案還沒開始做連續壁也未開挖，就發生小部分坍塌，政府未來應注意都更、危老建物等拆除重建時，底下基礎一定都存在，建議把關施工計畫，詳細調查既有建物案件的基礎形式等部分。
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