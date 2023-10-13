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合影楊勇緯、連珍羚 林郁婷接棒奪金
杭州亞運8日圓滿落幕，中華代表團本屆帶回平史上最佳紀錄19面金牌，昨天包括「柔道男神」楊勇緯、「鞍馬王子」李智凱、拳擊女將林郁婷、3對3籃球林信寬和圍棋好手許皓鋐等金牌得主難得齊聚一堂，在返國餐會同桌，終結拳擊隊65年「金牌荒」的林郁婷還分享與楊勇緯間金牌小插曲。
打下亞運女子拳擊第一面金牌的林郁婷透露，楊勇緯和「柔道女王」連珍羚接連奪金，讓她十分感動，自己比賽前特別和兩位柔道好手合影，希望將金牌運氣延續到擂台上，最終如願達成奪金目標，和兩位柔道好手一樣抱著教練飆淚喊「我做到了」，昨天看到飯店會場播放的賽事影片仍感動。
中華代表團今年派出超過5百位選手，一起締造19金20銀28銅成績，其中開幕隔天楊勇緯就帶回代表團亞運史上的第100面金牌，之後不到24小時換「柔道女王」連珍羚摔出亞運第一面女子柔道金牌。
楊勇緯昨回憶起柔道隊榮耀時刻仍歷歷在目。他分享說，連珍羚大學沒讀完就旅日，自己也曾隻身赴日移地訓練，在異鄉的辛苦彼此都很了解，早在2017年互相打氣時就約定要在亞運為台灣奪金，能在杭州亞運一同實現，楊勇緯感性說：「這是我柔道生涯不會忘記的一刻。」
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