亞運現場／棒球隊當閉幕式最大團 鄭宗哲興奮開直播
經歷20個比賽日的杭州亞運，今天畫下句點，中華代表團帶著平史上最多的19金凱歸，今天共48人出席閉幕儀式，在「大蓮花」奧體中心體育場留下大合照。
閉幕儀式由各國掌旗官先進場，再輪到選手出場，中華代表團共48人參與閉幕儀式，包括棒球隊28人再加上霹靂舞7人、空手道7人、射箭5人及象棋1人，由空手道女子50公斤級金牌得主谷筱霜擔任掌旗官。
棒球隊昨天奪銀，成為今天中華代表團參與閉幕儀式的最大團，難得參與這樣的大型綜合運動會，吳念庭、鄭宗哲等人都當場開起直播，選手們珍惜同披國家隊球衣的緣分，也趁著閉幕儀式留下合影。
第19屆亞運落幕，杭州交棒給下一屆名古屋亞運，由愛知縣知事大村秀章、名古屋市副市長中田英雄代表接下亞奧理事會會旗和火炬，升上日本國旗、演奏國歌。
開幕式上現身的「數位火炬人」再次重返熄聖火，面對觀眾比出大愛心展現逗趣的一面，揮揮手後告別後跑離「大蓮花」，象徵杭州亞運正式落幕。
2023杭州亞運 一起為中華隊加油
▪林昱珉好投卻自責淚紅雙眼 「第2局掉分給打者壓力」
▪ 每日重點賽事預告！ 最新中華隊快報
▪ 空手谷筱霜壓日奪金 追平史上紀錄！19金20銀28銅 看中華隊最新奪牌英雄榜
▪ 零時差鎖定奪牌時刻 中華隊出賽轉播表
▪ 亞運男籃中華敗給中國落居第四 看籃球賽程、戰績跟比分表
▪ 中華不敵韓國銀恨 這裡看棒球賽程、戰績與比分表
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言