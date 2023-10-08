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亞運現場／棒球隊當閉幕式最大團 鄭宗哲興奮開直播

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亞運現場／棒球隊當閉幕式最大團 鄭宗哲興奮開直播

聯合報／ 特派記者陳宛晶／杭州即時報導
中華代表團共48人參與閉幕儀式，包括棒球隊28人再加上霹靂舞7人、空手道7人、射箭5人及象棋1人，由空手道女子50公斤級金牌谷筱霜擔任掌旗官。記者季相儒／攝影
中華代表團共48人參與閉幕儀式，包括棒球隊28人再加上霹靂舞7人、空手道7人、射箭5人及象棋1人，由空手道女子50公斤級金牌谷筱霜擔任掌旗官。記者季相儒／攝影

經歷20個比賽日的杭州亞運，今天畫下句點，中華代表團帶著平史上最多的19金凱歸，今天共48人出席閉幕儀式，在「大蓮花」奧體中心體育場留下大合照。

閉幕儀式由各國掌旗官先進場，再輪到選手出場，中華代表團共48人參與閉幕儀式，包括棒球隊28人再加上霹靂舞7人、空手道7人、射箭5人及象棋1人，由空手道女子50公斤級金牌得主谷筱霜擔任掌旗官。

棒球隊昨天奪銀，成為今天中華代表團參與閉幕儀式的最大團，難得參與這樣的大型綜合運動會，吳念庭、鄭宗哲等人都當場開起直播，選手們珍惜同披國家隊球衣的緣分，也趁著閉幕儀式留下合影。

第19屆亞運落幕，杭州交棒給下一屆名古屋亞運，由愛知縣知事大村秀章、名古屋市副市長中田英雄代表接下亞奧理事會會旗和火炬，升上日本國旗、演奏國歌。

開幕式上現身的「數位火炬人」再次重返熄聖火，面對觀眾比出大愛心展現逗趣的一面，揮揮手後告別後跑離「大蓮花」，象徵杭州亞運正式落幕。

中華代表團共48人參與閉幕儀式，包括棒球隊28人再加上霹靂舞7人、空手道7人、射箭5人及象棋1人，由空手道女子50公斤級金牌谷筱霜擔任掌旗官。記者季相儒／攝影
中華代表團共48人參與閉幕儀式，包括棒球隊28人再加上霹靂舞7人、空手道7人、射箭5人及象棋1人，由空手道女子50公斤級金牌谷筱霜擔任掌旗官。記者季相儒／攝影
中華代表團共48人參與閉幕儀式，包括棒球隊28人再加上霹靂舞7人、空手道7人、射箭5人及象棋1人，由空手道女子50公斤級金牌谷筱霜擔任掌旗官。記者季相儒／攝影
中華代表團共48人參與閉幕儀式，包括棒球隊28人再加上霹靂舞7人、空手道7人、射箭5人及象棋1人，由空手道女子50公斤級金牌谷筱霜擔任掌旗官。記者季相儒／攝影
中華代表團共48人參與閉幕儀式，包括棒球隊28人再加上霹靂舞7人、空手道7人、射箭5人及象棋1人，由空手道女子50公斤級金牌谷筱霜擔任掌旗官。記者季相儒／攝影
中華代表團共48人參與閉幕儀式，包括棒球隊28人再加上霹靂舞7人、空手道7人、射箭5人及象棋1人，由空手道女子50公斤級金牌谷筱霜擔任掌旗官。記者季相儒／攝影
中華代表團共48人參與閉幕儀式，包括棒球隊28人再加上霹靂舞7人、空手道7人、射箭5人及象棋1人，由空手道女子50公斤級金牌谷筱霜擔任掌旗官。記者季相儒／攝影
中華代表團共48人參與閉幕儀式，包括棒球隊28人再加上霹靂舞7人、空手道7人、射箭5人及象棋1人，由空手道女子50公斤級金牌谷筱霜擔任掌旗官。記者季相儒／攝影
中華代表團共48人參與閉幕儀式，包括棒球隊28人再加上霹靂舞7人、空手道7人、射箭5人及象棋1人，由空手道女子50公斤級金牌谷筱霜擔任掌旗官。記者季相儒／攝影
中華代表團共48人參與閉幕儀式，包括棒球隊28人再加上霹靂舞7人、空手道7人、射箭5人及象棋1人，由空手道女子50公斤級金牌谷筱霜擔任掌旗官。記者季相儒／攝影
中華代表團共48人參與閉幕儀式，包括棒球隊28人再加上霹靂舞7人、空手道7人、射箭5人及象棋1人，由空手道女子50公斤級金牌谷筱霜擔任掌旗官。記者季相儒／攝影
中華代表團共48人參與閉幕儀式，包括棒球隊28人再加上霹靂舞7人、空手道7人、射箭5人及象棋1人，由空手道女子50公斤級金牌谷筱霜擔任掌旗官。記者季相儒／攝影

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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