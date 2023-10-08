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亞運落幕／好想贏南韓！年輕世代拚出未來的希望

聯合新聞網／ 張立
劉致榮。記者季相儒／攝影
劉致榮。記者季相儒／攝影

本屆亞運落幕，台灣勇奪19面金牌平隊史最佳紀錄，而棒球項目未能再次擊敗南韓奪金，應是中華隊最大遺憾；然而回顧兩周賽事，中華隊仍然創造許多驚喜，在好幾個項目，讓「好想贏南韓」美夢成真，台灣在運動場上的年輕世代，仍然值得期待與喝采。

中華隊在亞運史上首面圍棋金牌得主許皓鋐，世界排名第35，但他先後擊敗世界第二的南韓朴廷桓、世界第一的南韓申真諝，金牌戰打下排名第三的大陸柯潔，世界排名前三名全部在他的手下稱臣。

台灣圍棋好手許皓鋐（右）在杭州亞運男子圍棋金牌戰擊敗中國名將柯潔（左）。（中央社）
台灣圍棋好手許皓鋐（右）在杭州亞運男子圍棋金牌戰擊敗中國名將柯潔（左）。（中央社）

許皓鋐在圍棋場上，一張「撲克臉」，看不出他在競賽過程中的情緒，即使曾經失誤，都不影響後來的布局，當他連敗對手時，場邊棋界人士才紛紛開始議論「這誰啊？」這次之後，許皓鋐在圍棋界聲名鵲起，他贏在堅強的「心理素質」，這是成為大棋手必備的條件。

男子3000公尺競速滑輪接力，無疑是本屆中華隊最大的「金」奇，0.001秒的差距，讓南韓選手賽後拒絕受訪，哭著離開準備去當兵，趙祖政、黃玉霖、陳彥成晉級決賽時的成績，遠遠落後南韓14秒，決賽時，南韓選手尚未抵達終點就高舉雙手慶賀，黃玉霖劈腿壓線，逆轉奪金。他們不到終點絕不放棄，這是「態度」。

杭州亞運滑輪溜冰項目中華隊在競速滑輪男子3000公尺接力賽，中華隊趙祖政、黃玉霖（左）、陳彥成展現優勢，最後以4分05秒692搶下金牌，南韓4分05秒702排名第2，終點衝線時黃玉霖以些微差距逆轉南韓隊奪金。特派記者季相儒／攝影
杭州亞運滑輪溜冰項目中華隊在競速滑輪男子3000公尺接力賽，中華隊趙祖政、黃玉霖（左）、陳彥成展現優勢，最後以4分05秒692搶下金牌，南韓4分05秒702排名第2，終點衝線時黃玉霖以些微差距逆轉南韓隊奪金。特派記者季相儒／攝影

三對三籃球賽前，沒人看好林信寬、江均、汪哲宇、余祥平能夠出線，四強戰遇到南韓，面對兩名身高超過兩公尺的長人，中華隊打得辛苦，最後5秒鐘追平比數，打進延長賽。

三對三籃球延長賽，有如驟死戰，誰先得到兩分就獲勝，南韓先拿一分，林信寬的兩分球（三分線）終結比賽，讓對手當場呆住；冠軍賽時，最高落後卡達7分，眼看著就要落敗，沒有放棄，終場前7秒逆轉摘金，這是「不服輸的拚勁」。

來自義守大學男籃隊的余祥平，攜手臺科大汪哲宇、輔大江均、職籃T1台啤雲豹林信寬（左至右），拿上亞運3X3男籃金牌。圖／義守大學提供 蔡世偉
來自義守大學男籃隊的余祥平，攜手臺科大汪哲宇、輔大江均、職籃T1台啤雲豹林信寬（左至右），拿上亞運3X3男籃金牌。圖／義守大學提供 蔡世偉

中華棒球隊預賽時打敗南韓，進入超級循環賽後打線出現卡彈，即使投手再強，得不了分終究贏不了比賽，但仍然讓人嗅到台灣棒球的希望，幾位旅外投手火球連發，期待未來在美國大聯盟出現「下一個王建民」；投手劉致榮賽後難掩失落，他沒能守住眼淚哽咽地說，「希望我們這個世代，能為中華隊做些什麼」。

「好想贏南韓」是一句最早從主播轉播時說出的心裡話，已經成了一個目標，而這個目標在本屆亞運賽場上，許多項目讓「南韓更想贏台灣」，代表中華隊已非昔日吳下阿蒙，那是滑輪接力的0.01秒、那是圍棋盤面上的半目、那是籃球場上的絕殺球，萬事沒有圓滿，遺憾會是下次超越的養分，輸掉的，下次討回來，謝謝「這個世代」，謝謝這群「想為中華隊做些什麼」的年輕人。

杭州亞運棒球金牌戰在雨中開打，中華隊林昱珉、劉致榮合力投完9局、送出11次三振，然而打線大熄火，單屆「2勝南韓」的成就沒能勾起，以0：2遭到完封，亞運金牌戰對南韓吞下4連敗，中華隊只能「銀恨」，南韓隊完成4連霸。特派記者季相儒／攝影
杭州亞運棒球金牌戰在雨中開打，中華隊林昱珉、劉致榮合力投完9局、送出11次三振，然而打線大熄火，單屆「2勝南韓」的成就沒能勾起，以0：2遭到完封，亞運金牌戰對南韓吞下4連敗，中華隊只能「銀恨」，南韓隊完成4連霸。特派記者季相儒／攝影

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