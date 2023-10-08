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亞運滑輪／摘下我亞運18金 洪筱晴獻亡父

聯合報／ 特派記者曾思儒／杭州報導
喜歡溜冰又熱愛跳舞的洪筱晴充分發揮自身2項特長，昨天在杭州亞運滑輪花式溜冰女子決賽，以總分94.38分摘金，完成與已逝父親約定。 圖／中華奧會提供
喜歡溜冰又熱愛跳舞的洪筱晴充分發揮自身2項特長，昨天在杭州亞運滑輪花式溜冰女子決賽，以總分94.38分摘金，完成與已逝父親約定。 圖／中華奧會提供

滑輪溜冰隊成中華代表團最大「獎牌庫」，昨天壓軸賽程的滑輪花式溜冰女子決賽，洪筱晴和張緻如再度「金包銅」，洪筱晴的金牌更是代表團杭州亞運的第十八面金牌，成績超越上屆雅加達亞運的十七金，已是隊史次佳成績。

滑輪溜冰本屆亞運共頒出十面金牌，中華隊就包辦其中七面，單屆進帳七金二銀四銅，一屆金牌數就超過歷屆加總的六面金牌。

滑下代表團第十八面金牌的洪筱晴，從短曲就取得領先，昨天長曲雖出現小失誤，仍維持住領先地位。她特別將這面滑輪溜冰的壓軸金牌和天上的爸爸分享，「想跟爸爸說，我做到了，希望爸爸有看到。」

杭州亞運今晚閉幕，昨天倒數賽程中，女子卡巴迪、空手道辜翠萍、軟網男子個人賽張祐菘、棒球隊都奪下銀牌，另有軟網男子個人賽陳郁勳和輕艇激流標竿男子Ｋ１的吳少璿銅牌，單日進帳一金四銀三銅，總獎牌累積十八金廿銀廿八銅，在亞運獎牌榜排名第六位。

吳少璿正是前天奪下首面輕艇激流亞運金牌張筑涵的表弟，姊弟檔先後站上頒獎台，成代表團一段佳話。

中華代表團本屆金牌數已超越五年前雅加達亞運，今天壓軸日賽程只剩空手道女將谷筱霜上場，若奪金就將追平一九九八年曼谷亞運締造的隊史最佳十九金紀錄。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 滑輪溜冰 張筑涵

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