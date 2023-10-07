亞運輕艇／金牌祭恩師 張筑涵找回奧運夢
第四度參加亞運，我國輕艇國手張筑涵昨天終於集到生涯第一面亞運金牌，她在激流標桿女子Ｋ１決賽以一〇九點五一秒力退地主好手李露摘金，賽後特別將這面隊史首金獻給東京奧運前過世的啟蒙教練李榮溫，感謝教練為輕艇界的付出。
外號「豬排」的張筑涵，二〇一〇年廣州亞運入選國手，一四年仁川亞運奪銀、一八年雅加達亞運摘銅，東京奧運更成台灣史上第一位奧運輕艇代表。但啟蒙教練李榮溫東奧前離世，自己奧運後又陷入低潮，原本杭州亞運沒入選國手，一度打算退休轉教練，亞運因新冠肺炎疫情延後、國手重選，讓她重新振作。
從國中滑到現在卅歲，張筑涵堅持的動力來自家人無條件支持，「很感謝我的家人和幫助過我的人，繼續鼓勵我，讓我走到現在。」提到過世的李榮溫更觸動淚腺，她哽咽說：「教練是我的啟蒙教練，付出很多，但奧運前腦溢血過世，我比東奧他也沒看到，希望完成他的夢想。」
張筑涵也提到，台灣場地少，包括宜蘭和台中原本要改場地都遇阻礙，除了一般天然場地外只能出國，但前幾年遇疫情攪局無法出國，更顯得這塊獎牌得來不易。
曾經動過的退休念頭，張筑涵已經暫緩，亞運賽程剛結束的她已瞄準巴黎奧運資格努力，回台沒多久就要赴日本移地訓練，她笑說：「奧運資格賽就在十月，會拚最後一次。」
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