亞運滑輪／中華小將衝出來 滑輪再添2金2銅
中華滑輪溜冰隊「英雄出少年」，昨天先有同是十九歲的劉巧兮和丁于恩包下女子自由式速度過樁賽金牌和銅牌，下午男子組再度「金包銅」，摘下金牌的王宥鈞年僅十五歲，奪銅牌的黃品睿不過十六歲，且在預賽刷新世界紀錄。
成為中華代表團最年輕金牌，王宥鈞透露上周狀況很糟，跑進最後一趟也沒多想，「只想著贏，衝，把動作做好，沒想其他事情，專注在自己。」
同樣站上頒獎台的黃品睿，預賽第二趟滑出三點八八五秒成績，刷新世界紀錄，連對手都忍不住為他鼓掌，但四強賽敗給地主張顥，無緣讓中華隊「金包銀」。失利後掉完眼淚，黃品睿馬上收拾情緒，銅牌戰順利擊敗伊朗對手，亞運初體驗仍帶回獎牌。
中華隊教練王聖文很肯定黃品睿表現，他認為獎牌成色是其次，「真正厲害的高手，失敗後可以馬上收起情緒面對下一個挑戰，品睿這點做得很成功，雖然只拿第三，其實很替他驕傲。」
劉巧兮和丁于恩和亞運前都經歷低潮期，劉巧兮因練習過多，跟腱炎五月爆發，所幸經過持續治療傷勢好轉；丁于恩迎接第一場成人大賽前則是因動作改變造成秒數「卡關」，透過教練和家人調整陪伴慢慢恢復，加上和劉巧兮互相陪伴、鼓勵，昨天兩人一同上在頒獎台上迎接獎牌，成滑輪溜冰隊最青春一幕。
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