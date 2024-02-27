台積電熊本廠帶動房價飆升？專家：土地漲更多 鄰居先受惠

晶圓代工龍頭台積電日本熊本廠近日完工舉行開幕典禮後，再拍板與日本的合作夥伴，於熊本興建第二座十二吋晶圓廠，熊本成為台積電在美國亞利桑那州之外，另一個先進製程生產據點。台積電規畫熊本二廠在今年底動工興建、預計2027年年底營運。被形容為「站在農田中」的台積電熊本廠，帶動人口僅四萬的小鎮菊陽町因此欣欣向榮，地價飛漲。馨傳不動產智庫執行長何世昌25日在臉書分析當地房價發酵情形，樂觀預估台積電有望為熊本再推升起新房價級距。

何世昌在臉書「何世昌的房產知識Buffet+」中，提及菊陽町房價及土地價格被翻新炒高的話題，認為有些消息來源指稱該地的房價將漲4至5倍，及土地價格也將漲至5倍，甚至有人願出十倍價格收購菊陽町土地「十分誇張」。

根據日本政府統計數據指出，熊本房價漲幅是「相對高的區域」，2022年平均漲幅不到1％，但2023年起擴大至2％至5％；土地價格漲幅較為溫和，2023年平均漲幅約1.8％；商業區土地漲幅相對較高，同期漲幅約有2.9％。若縮小至台積電設廠的菊陽町，整個2023年的商業區土地平均漲幅達至25.7％，名列全日本第十名，住宅區的土地則未有大幅名列前芧情形。

有趣的是，全日本在2023年土地漲幅最大的，卻是位於菊陽町右側的鄰居大津町，商業用地漲幅達至32.4％，為全日本之冠。何世昌認為，台積電將帶動起附近人流，所以投資客會蜂湧至此地「提早卡位」購置商業地，特別是交通幹道，包括機場和車站周邊附近的商業用地，都有可能會「華麗轉身，變成當紅炸子雞」。

反觀住宅用地，由於工程師尚未大舉進駐，何世昌分析，台積電設廠附近的住宅市場價格，「雖然有漲但沒有漲得很離譜」，但隨著台積電生產線一旦開始運轉，工程師大批進駐之後，接下來「利多會持續發酵」推升房價。

網友見文則留言表示，期許「更多護國神山在台灣」！也有人附和：「對啊，被美國、日本分走了好幾個廠，還有德國也要來搶！」，也有人誇讚何世昌的分析「非常專業」。