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陽光行動／女警求助心理諮商略多 逾40歲男警最壓抑

聯合報／ 記者李奕昕／台北報導
警察無法預料工作突發狀況，多處理負面事件及情緒，就像民眾的「垃圾桶」。圖／聯合報系資料照片
警察無法預料工作突發狀況，多處理負面事件及情緒，就像民眾的「垃圾桶」。圖／聯合報系資料照片

擔任台南市警察局心理輔導諮詢委員七年的臨床心理師吳詠葳說，警察無法預料工作突發狀況，多處理負面事件及情緒，就像民眾的「垃圾桶」，加上輪班作息紊亂、層級分明及不易示弱，憂鬱風險因子高於一般人。

吳詠葳表示，各行各業都有壓力，但一般上班族生活規律，可預期工作內容，警察工作突發狀況多，無法預料，常處理如車禍、家庭暴力等負面事件，外加民眾期待、長官指示，長期累積心理壓力。

她說，警察輪班經年累月產生睡眠困擾，易煩躁、注意力不集中，也影響家庭關係，「孩子起床不是看到爸爸還在睡就是不在家」，伴侶容易產生誤會，「妻子懷疑丈夫常加班是否在外『拈花惹草』」，家庭是心理支持重要力量，警察卻缺少與家人相處時間。

「當警察有情緒困擾，最怕被貼標籤。」她說，擔心引來長官異樣眼光影響考績或升遷而不敢尋求心理諮商。她臨床觀察求助的警察，六、七成是卅歲上下，女性略高於男性，四十歲以上男性最容易壓抑，源自「男子氣概」警察文化，認為求助是示弱表現，近年觀念漸改變，愈來愈多警察願尋求諮商。

吳詠葳說，警察諮商屬匿名，會建立安心環境「鼓勵說出來」，提供警察局的身分資料採編號，內容僅有與工作、親子或感情有關等簡單事由，治療所才留有詳細資料，除非有安全疑慮或徵得當事人同意，不會通知機關，舉例曾有警員對勤務產生焦慮，經同意告知機關後調整工作。

家庭暴力 警察 風險

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