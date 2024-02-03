陽光行動／關老師轉介諮商 警憂貼標籤

為免=@R警察@=a href='/search/tagging/2/心理諮商' rel='心理諮商' data-rel='/2/208935' class='tag'>心理諮商遭貼標籤，警政署三年前起推動委外預約諮商，警察向機關合作心理師預約，身分保密；不過，若透過心理輔導業務警察「關老師」轉介諮商，主官仍知悉身分，基層有顧慮。有人更直言，「關老師」只是為了應付主管單位的措施，使用率極低，形同虛設。

「沒人希望被主管與同事投以異樣眼光…」員警說，若有情緒問題，通常私下找心理師，不會在關老師講習宣導心理衛生時，眾目睽睽下提出需求。官警認為，機關須發掘異常徵候防治自殺又要兼顧保密，這是矛盾兩難。

一名分局關老師說，接到同仁主動或經主管求助，會訪談了解，報警察局轉介諮商，每季通知主管調查回報有異狀同仁，經分局長批閱報警察局轉警政署，兩年來從未有同仁主動求助，均為主管回報。一名分局長說，若透過關老師，他知道身分，出發點是善意，提醒主管關懷同仁工作及生活，了解是否需調整職務，否則「出事誰負責？」若委外預約，他確實不知情。

「警察是團體生活，沒有秘密。」員警說，有同事受情緒困擾，被調警備隊或不配槍以減輕壓力、避免接觸危險工具，或以公假、公出而非休假諮商，勤務表「空出來」，很容易被猜出「心理有問題」。

警政署一九九一年起設關老師機制，各機關均有經心理課程訓練的關老師，現有七八八人，並聘任心理師、精神科醫師共二三三名心輔諮詢委員。二○一七年起身心健康諮詢開始轉介諮商，警察以電話、電子郵件、直接接觸或透過主管聯繫關老師，主動尋求或同意轉介心輔委員，在單位或赴醫院、診所、諮商所諮商，關老師不得揭露當事人身分。

不過，有基層警察點出，警察有兩大業務是產生壓力的主因，加上警局內負責提供心理諮詢的「關老師」，有些是由沒有專業訓練的同事擔任，「誰敢抒發心情？」

二○二一年二月起委外預約諮商上路，警察可不透過關老師，自行向機關簽約的心理師、精神科醫師預約，現有八十一處機構，機關及關老師不知身分；警政署統計，隔年使用人次增加三成一，顯示求助意願提升。

無論轉介或委外，警察局核銷公文採代號去識別化，諮商內容保密，有自傷、自殺或傷人意圖，或有妄想、幻覺等嚴重精神病，諮商機構才會通報警方。另外，發生重大特殊案件，警政署啟動重大事件心理創傷復原，如前年台南市雙警殉職案後，安排員警個別、團體諮商及講座，避免創傷後壓力症候群。

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