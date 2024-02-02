聽新聞
test
0:00 / 0:00
陸官媒：M503航線 民進黨尊重大陸了？
大陸民航局宣布M503航線@=新措施遭我方大力反對。大陸官媒發文指出，台方提出的三個質疑全都站不住腳，更就我方指不尊重台灣反問，「民進黨當局尊重大陸了嗎？」
大陸官媒中央廣播電視總台旗下「看台海」昨中午發表署名「勢觀君」長篇評論，援引台灣問題專家說法指出，幾年來M503航線運行平穩、安全可靠，每次調整都為改善航班運營狀況、滿足民生所需、便利旅客往來，島內（指台灣）某些人「質疑」不過是疑心生暗鬼。
文章強調「不存在所謂的海峽中線」。文章引述專家說法，二○一五年大陸與台灣就此溝通也屬「無需」範疇，之所以溝通是體現大陸胸懷和對同胞的善意。專家還指出，島內某些人不要會錯意，不要把「善意」當「義務」，更何況當時協商是建立在九二共識基礎上。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言