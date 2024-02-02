陸官媒：M503航線 民進黨尊重大陸了？

M503航路這兩天再生波瀾，從2015年年初到現在屢現爭議。簡單說M503有二重點，第一，這是條經國際民航組織（ICAO）通過的航線，台灣抗議沒用；第二，此次大陸不再與台灣協商，表面的善意也沒有了。 隨著大陸民航事業的發展，20年來大陸民航機快速增加，空域愈來愈緊張，沿著大陸東部海岸線飛行A470航路成全球最繁忙的航線之一，每天有上千架次的飛機飛行，不僅導致往來班機常態性誤點，對飛安也構成威脅。2007年大陸向國際民航組織（ICAO）規劃申請設置M503與W121（東山）、W122（福州）、W123（廈門）等三條銜接線的新航路，希望緩解擁擠的A470航路，2015年ICAO審核後批准。

2024-02-01 16:30