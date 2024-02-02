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陸官媒：M503航線 民進黨尊重大陸了？

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
大陸民航局宣布，將自2月1日起取消M503航線自北向南運行的飛行偏置措施，並將啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行。聯合報系資料照
大陸民航局宣布，將自2月1日起取消M503航線自北向南運行的飛行偏置措施，並將啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行。聯合報系資料照

大陸民航局宣布M503航線@=新措施遭我方大力反對。大陸官媒發文指出，台方提出的三個質疑全都站不住腳，更就我方指不尊重台灣反問，「民進黨當局尊重大陸了嗎？」

大陸官媒中央廣播電視總台旗下「看台海」昨中午發表署名「勢觀君」長篇評論，援引台灣問題專家說法指出，幾年來M503航線運行平穩、安全可靠，每次調整都為改善航班運營狀況、滿足民生所需、便利旅客往來，島內（指台灣）某些人「質疑」不過是疑心生暗鬼。

文章強調「不存在所謂的海峽中線」。文章引述專家說法，二○一五年大陸與台灣就此溝通也屬「無需」範疇，之所以溝通是體現大陸胸懷和對同胞的善意。專家還指出，島內某些人不要會錯意，不要把「善意」當「義務」，更何況當時協商是建立在九二共識基礎上。

M503 民航局 航線

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M503航路這兩天再生波瀾，從2015年年初到現在屢現爭議。簡單說M503有二重點，第一，這是條經國際民航組織（ICAO）通過的航線，台灣抗議沒用；第二，此次大陸不再與台灣協商，表面的善意也沒有了。 隨著大陸民航事業的發展，20年來大陸民航機快速增加，空域愈來愈緊張，沿著大陸東部海岸線飛行A470航路成全球最繁忙的航線之一，每天有上千架次的飛機飛行，不僅導致往來班機常態性誤點，對飛安也構成威脅。2007年大陸向國際民航組織（ICAO）規劃申請設置M503與W121（東山）、W122（福州）、W123（廈門）等三條銜接線的新航路，希望緩解擁擠的A470航路，2015年ICAO審核後批准。

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