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陸取消M503飛行偏置 「北京破壞台海穩定」

聯合報／ 記者廖士鋒、國際中心／綜合報導
M503航線及銜接的3W航路示意圖，由於M503航線接近台灣海峽中線，過去就曾引發兩岸角力。圖／本報資料照片
M503航線及銜接的3W航路示意圖，由於M503航線接近台灣海峽中線，過去就曾引發兩岸角力。圖／本報資料照片

大陸民航局日前宣布將取消M503航線自北向南運行的飛行偏置、後續將啟用W122、W123銜接航路由西向東運作，引起我方政府高度抗議其「罔顧飛安」；美國聯邦參眾兩院外委會主席一月卅一日雙雙譴責此舉破壞台灣海峽穩定。

美國聯邦參議院外交委員會主席卡定聲明指出，中華人民共和國調整台灣海峽具爭議飛行路線的片面決定既危險又挑釁，這是北京持續力圖脅迫台北的另一個讓人不安的實例；此舉只會升高安全風險、破壞航空安全、威脅兩岸穩定，「敦促北京立即改變這項決定，並與台北進行談話」。

聲明說，台灣數周前才剛舉行自由公正的選舉，中方此時行動「並非巧合」，北京已充分表明選舉結果與他們的期待有所出入，美國堅守與台灣人民同在的承諾，並支持他們決定自己未來的權利。

聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾在社群媒體表示，軍機擾台、民航機現也直逼海峽中線，「中共持續威脅台灣並片面改變台海現狀。我們必須與台灣站一起反對這種侵略」。

大陸二○一五年三月啟用M503航線南下航線、二○一八年啟用北上航線，如今再度宣布新措施。陸委會副主委詹志宏昨在例行記者會指出，這個航線跟我金馬民航航線很可能發生飛安危險，「怎樣避開這個風險，讓旅客能夠很平安，是我們關切的」。

詹志宏說，兩條銜接航路原來是由東向西飛、是單向的，現在進出同時存在，飛機飛出來要接M503會有個轉彎，不會九十度左轉，會繞一個圈，「航路跟我們國內線航會不會造成影響是我們擔憂的」，我方目前透過「一直都暢通」的兩岸民航相關管道向大陸表達關切。

陸委會：陸透過「小兩會」告知

據了解，大陸目前並沒有開始運用新措施，只是「取消原來承諾」。詹志宏說，兩岸航空「小兩會」一直有持續溝通，大陸這次公布的同時有透過小兩會告訴我方他們要改了，但「北京或許不方便說雙方有一定程度意見交換」。至於我方這次是否會循二○一八年春節加班機案例，動用制裁手段？詹志宏說「我們不樂見走到那一步」。

另就大陸國台辦指出兩岸同屬一中，不存在海峽中線。詹志宏回應「有沒有中線是大家存在心裡面，這也沒經過兩岸協商，確實上世紀以來兩岸中間有個緩衝地帶對大家能夠維繫和平穩定關係有相當幫助」，他強調，台海能維持國際航道自由航行是各國高度關切的議題。

北京 航線 詹志宏

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M503航路這兩天再生波瀾，從2015年年初到現在屢現爭議。簡單說M503有二重點，第一，這是條經國際民航組織（ICAO）通過的航線，台灣抗議沒用；第二，此次大陸不再與台灣協商，表面的善意也沒有了。 隨著大陸民航事業的發展，20年來大陸民航機快速增加，空域愈來愈緊張，沿著大陸東部海岸線飛行A470航路成全球最繁忙的航線之一，每天有上千架次的飛機飛行，不僅導致往來班機常態性誤點，對飛安也構成威脅。2007年大陸向國際民航組織（ICAO）規劃申請設置M503與W121（東山）、W122（福州）、W123（廈門）等三條銜接線的新航路，希望緩解擁擠的A470航路，2015年ICAO審核後批准。

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