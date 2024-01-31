新聞眼／民航路線出新招 陸施壓一波波

台灣大選結束，大陸奪我邦交國諾魯後，對台施壓再一樁，昨晚大陸民航局宣布取消M503航線自北向南運行的飛行偏置措施，並將啟用M503航線，W122、W123銜接航線由西向東運行，雖說是改善大陸民航擁擠航路，但在兩岸沒有協商對話下逕行宣布此措施，我防空預警時間恐進一步被壓縮。

大陸在二○一五年初啟用經國際民航組織（ICAO）同意的M503航線，引發我方抗議，認為太靠近「海峽中線」有侵犯我空域安全之虞，經大陸詳細解說新航線可望緩解沿大陸海岸線的A470擁擠航路，同時經兩岸協商後，大陸將M503航路往西退十公里（約六浬），同時暫緩W121、W122、W123由西向東的銜接線，最終M503航線北向南得以啟用。

但自蔡政府上台後，由於蔡政府不承認「九二共識」，兩岸已無共同政治基礎，雙方不再有溝通管道，二○一八年大陸再度逕行宣布啟用M503南向北航路，雖引發我方抗議，大陸照常飛行。

年初台灣大選，被大陸視為「雙獨組合」的賴清德、蕭美琴當選後，大陸對台施加力道一波接一波，民航航路更迭是最新一樁。一是當初表達「善意」的北向南西移偏置的特殊飛行措施取消，回到最初航線（緊貼海峽中線）飛行；二是啟用W122與W123銜接線，這兩條銜接線一是自福州起飛，一是自廈門起飛，均由西往東飛至臨近海線中線的M503航路後，再飛到台灣。

從軍事角度看，過去福州與廈門的直航班機飛行台灣是先繞飛一大圈才飛進台灣，我方極力反對W122與W123銜接線，就是擔心今後兩地飛機起飛後，直接往東飛抵海峽中線。

儘管早在二○一八年初，大陸國台辦發言人馬曉光已解釋W122和W123航線的垂直間隔與側向間隔等飛行技術安全無虞等，但在兩岸關係持續緊張下，大陸不再與台灣協商有關航線變更問題，不僅是進一步壓縮我空域應變時間，也讓我方部分人士擔憂新航線恐提供「木馬屠城」的機會。