入股中嘉踩媒體壟斷紅線 NCC罰中嘉未罰三立

三立集團大股東違反規定買入中嘉數位上層股權、鏡電視違背承諾播出政論節目，兩起爭議去年下半年鬧得沸沸揚揚，選後國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）終於在昨天決議。ＮＣＣ針對中嘉案做出三項處分，要求限期賣股、處罰中嘉旗下十二家系統業者共一四四○萬元，但三立並未受罰，僅列為三立未來換照、評鑑的審查項目；至於鏡電視案也遭罰，僅給予「警告」一支，都引發討論。

媒體壟斷問題受到全球政府關切，ＮＣＣ在國內幾宗重要的第四台交易案，都將反媒體壟斷精神列入附負擔條件，點名頻道、系統台業者不得隨意踩到媒體壟斷紅線，中嘉案就是其中之一。但立委去年爆料，三立集團上層大股東普立投資、永興資本及三立國際創意透過中嘉集團多層控股的榮盛公司，間接持有中嘉股權。

ＮＣＣ向中嘉與其股東泓順公司調閱資料，但業者配合度不佳，ＮＣＣ向經濟部商業司等單位調閱最新股東名冊，確定有股權轉讓，違反當時的附負擔條件，昨日對中嘉開罰。

ＮＣＣ去年十一月底找來中嘉董事長郭冠群、三立大股東到會說明，當時中嘉承諾「六+六」條件，也就是在六個月之內找到適當的投資人、一年內完成改正程序，但ＮＣＣ委員認為時間拖太長，要求中嘉改正期限必須改為「四＋三」，也就是要求必須要在五月底找到買家、八月底賣出三立持有的百分之十五股權，限期改正股權結構。

NCC：列入三立換照考量

但「賣家」中嘉遭罰，為何「買家」三立卻全身而退？ＮＣＣ表示，三立這次雖然是大股東違規買股，與三立電視本身無關，不過，此次違規事件，會在三立將來換照、評鑑時列入考量。

此外，ＮＣＣ也開罰中嘉集團旗下的十二個系統台，ＮＣＣ主秘黃文哲表示，中嘉集團旗下十二個系統台都知道上層股東有所變化，卻沒有配合調查提供資料，開罰各系統台一二○萬元、共計一四四○萬元。

鏡電視 違當初設台承諾

NCC主任秘書黃文哲昨出席記者會說明審議結果。記者許正宏／攝影 此外，針對鏡電視去年十月推出「大選鏡來講─二○二四選戰論壇」節目，違反當初申設新聞台時不會製作談話性政論節目承諾。ＮＣＣ昨決議，鏡電視所製播的節目內容，於形式上與一般通念的新聞性政論節目並無差異，且與營運計畫所載不符，決議記鏡電視「警告」一支。

不過，針對這樣的裁罰，ＮＣＣ在記者會也遭記者輪番砲轟，質疑「節目都播完了，限期改正有什麼用？」「記警告有什麼用？它不會被撤（照）」。

黃文哲指出，「警告」也是一種處罰，ＮＣＣ會將「警告」納入處罰次數，這對於新聞台未來評鑑換照也將有重大影響。

陳椒華：陳耀祥護航三立

對於ＮＣＣ的爭議判決，長期關注政媒議題的時代力量立法院黨團副總召陳椒華批評，陳耀祥選前、選後都在護航三立，沒有任何裁罰，根本就是擺爛，中嘉集團僅被開罰一四四○萬元，「對於營收破百億的中嘉，根本不算什麼」。截稿前中嘉尚無回應。