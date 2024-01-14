國台辦：賴清德擋不了統一

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

賴清德勝選，大陸國台辦發言人陳斌華昨晚表示，這次台灣地區兩項選舉結果顯示，民進黨並不能代表島內（指台灣）主流民意。台灣是中國的台灣。這次選舉改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，改變不了兩岸同胞走近走親、愈走愈親的共同願望，更阻擋不了祖國終將統一、也必然統一大勢。

陳斌華說，「我們解決台灣問題、完成國家統一的立場一以貫之意志堅若磐石。我們將堅持體現一個中國原則的九二共識，堅決反對台獨分裂行徑和外部勢力干涉，與台灣有關政黨、團體和各界人士一道，促進兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，共同弘揚中華文化，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。」

大陸學者紛對兩岸關係前景不表樂觀。北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣坦言，賴清德的兩岸論述甚至比蔡英文更倒退，大陸將繼續按照自身節奏推動對台政策，並加大反台獨、反外部勢力干涉力度；廈門大學台灣研究院教授唐永紅說，賴清德基本上無法處理好兩岸關係，ＥＣＦＡ有可能走向全面終止。

李振廣說，賴清德僅提到所謂「中華民國的憲政體制」，還說了「不卑不亢」等，在字裡行間中，沒有感受到對兩岸關係和平發展的期待，仍是抱著與大陸對抗的目的往前走，在此之下，「兩岸關係一點都不樂觀，只能在對撞中尋找新的方向和出路」。

李振廣補充，藍、白兩陣營的總得票數是超過綠營的，顯示台灣內部希望兩岸關係和平穩定、反台獨的大有人在，這也將進一步堅定大陸推動對台政策的信心。

就近期陸方是否對台採取措施，唐永紅提到，就已認定的貿易壁壘調查結果，相信大陸有關部門會持續推進，例如ＥＣＦＡ早收清單的關稅減讓，將來可能會全面終止，相關對台政策也會反思調整，以更有利於推進兩岸和平發展和完全統一，特別是在爭取民心民意之上。