陽光行動／台南七股養殖青年 憂魚塭被搶去種電

聯合報／ 記者鄭朝陽莊曜聰／台南報導
光電搶地在台南七股引發爭議，卅二歲陳宏宗租魚塭養文蛤，最擔心魚塭被收回或租金續漲影響生計。記者鄭朝陽／攝影
光電搶地在台南七股引發爭議，卅二歲陳宏宗租魚塭養文蛤，最擔心魚塭被收回或租金續漲影響生計。記者鄭朝陽／攝影

光電搶地在台南七股養殖區引發爭議，卅二歲陳宏宗在台六十一線以西租了廿甲魚塭養文蛤，這裡是台南市議會決議暫停種電的區域，光電板一時之間還進不來，但魚塭租金已跟著種電區上漲。他說，養文蛤除了要看天吃飯，心裡還有魚塭被收回或租金續漲影響生計的陰霾。

廿七歲鄭冠傑從小在彰化跟著父執輩抓魚，高職念養殖科，興趣驅使他到台南，跟著七股沿海土地資源保護協會理事長楊惠欽養殖。他說，青年待在漁村本就不易，生活機能不如都會區，想吃雞排來回車程一小時，沒興趣根本待不住，如果魚塭被搶去種電，就更沒指望了。

「若種電能讓社區得利，根本不會有人反對，問題是大家都看不到光電的願景。」楊惠欽說，光電打著綠能旗號，但養殖戶知道種電弊大於利，多數都不歡迎。

「光電能增加在地就業機會嗎？不能，反而加速養殖戶離漁，也阻擋青年回鄉的機會。」楊惠欽說，光電助漲魚塭租金，地主收入增加，七股多數是承租的養殖戶，恐會頓時失去生計，光電對在地好壞，答案很清楚。

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