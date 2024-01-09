冷眼集／若綠電來自迫遷 違養水種電初衷

光電亂象已久，從之前的良田種電、砍樹種電，近來變本加厲；光電板不僅征服山頭、占領有文資價值的遺跡，更一步步裂解農漁村的產業鏈，恐阻斷青農返鄉之路。地面型光電的社會衝擊比預期更大且深，在講求氣候正義和「企業ＥＳＧ（環境保護、社會責任、公司治理）」的國際主流下，政府和企業須警覺，若綠電來自迫遷、危害生態與在地產業，恐埋隱憂。

屏東縣沿海四鄉鎮被縣府以嚴重地層下陷區之名畫為光電專區，本可接軌屏東縣前縣長曹啟鴻的「養水種電」政策，但實際推行結果，鄉間景觀破碎、光電場蛇鼠為患、離農者漸增等負面效應逐漸浮現，加上光電助漲農地租金，無異將返鄉青年拒於農漁村之外，也被批評與「養水種電」初衷漸行漸遠。

屏東只是全台種電爭議的縮影，有更多生態、景觀敏感地，在追趕綠能目標下可割可棄。面對爭議與衝擊，政策把關工具遲未發揮效能，及早阻止種電的副作用，甚至正向引導與在地共生共榮，實難辭其咎，也與執政黨的「愛鄉土」理念背道而馳。

開發行為必須堅守環境正義底線，綠能也不例外。猶記得台積電在被徵收用地的拆遷戶激烈抗爭下，突然宣布放棄進駐龍科三期，不無環境正義與企業ＥＳＧ的考慮。民進黨種電國策若如「失速列車」，無情地衝撞純樸的農漁村，把青農、老農都當成「農村最軟的一塊」，這種綠電還是國際認可、符合ＥＳＧ的綠電嗎？