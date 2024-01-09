環委四度提光電開發納環評案 沒下文

各地開發光電爭議四起，但環評委員四度提出「光電進環評」建議，都未獲環境部回應。新任環評委員邱祈榮說，光電亂象全民有目共睹，下次開環評會他一定要再提案。環境部昨表示，全案還要蒐集意見討論，希望今年能預告修正草案。

根據環境部「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」，只要求重要濕地的光電場才須環評。前環委、成大環工系教授朱信曾三度口頭提出「光電進環評」臨時動議，都未獲當時的環保署正面回應；去年三月再書面提案，獲十三名環委連署，當時環保署官員表示會啟動「光電進環評」研商作業，但至今仍無下文。

朱信建議修正環評認定標準，要求一定規模以上或設於特定區位的光電場須審查環評。他說，不少光電開發案引起社會爭議，環境部僅規定重要濕地的光電案場須環評；目前離岸及部分陸域風電都要環評，同屬綠能的光電，從一、二公頃到數百公頃，卻限縮在重要濕地才須環評，有標準不一、不符比例原則的疑慮。

朱信也說，逾兩公頃農地光電案由農業部審查，但光電涉及光害、汙染、生態等層面，單一部會審查恐觀點局限、力不從心，多起光電爭議已顯示此問題。環境部至今沒下文，他昨表示感受很深，但不想再說了。

多名連署的環委認同光電場對景觀、在地農業等影響大，納入環評審查應能有效管理。新任環委、台大森林系副教授邱祈榮說，光電亂象已久，有必要用環評把關，「下次開會我一定提」。

環境部環保司長蔡孟裕說，環評認定標準正滾動檢討，光電是否納入環評，仍需蒐集各界對開發面積、選址等意見，再內部討論；因牽涉範圍廣，還需時間統整，後續還要走立法程序，盼今年能預告修正草案。

台大環工所兼任助理教授劉銘龍表示，光電亂象起於政府要加速提高綠能占比，放任業者圈地、搶地，還能迴避環評規範；環保署已升格環境部，對「光電進環評」仍遲無動作，對照日本早在二○二○年就要求光電環評，環境部顯有行政怠惰、刻意放水之嫌，成為種電亂象幫凶。

他建議，為防止業者切割案場規避環評，須納入案場面積「累計」達一定規模即須環評的條文，也應比照離岸風電的政策環評模式，對光電實施政策環評。

針對屏東種電爭議，屏縣府環保局長顏幸苑表示，台電饋線有上限規定，不會無限擴張用農地種電，東港、林邊、佳冬、枋寮四鄉鎮光電專區，種電不到農地總面積一成，尚有約三千公頃可耕作；至於光電場有蛇鼠與害蟲，被農民視為惡鄰，縣府會專案輔導業者除草。縣府綠能辦公室也表示，審查光電場時將關注山坡地、耕作地、歷史遺跡、生態保育等議題。