陽光行動／屏東瘋種電…家園變貌 老農離農、青農迫遷

從國道三號林邊交流道下來，光電場廣告映入眼簾；從大馬路旁到鄉間農田，光電板無所不在。這是屏東沿海地區這幾年興起的違和景致，也是全台種電縮影。在地青農批政府、業者聯手種電種到失心瘋，從農地、山區到有文資價值的二戰遺跡都不放過，不僅家園變貌，也迫使老農離農、變相迫遷青農。

屏東農地種光電原是全台濫觴和典範，二○○九年八月莫拉克風災挾帶破紀錄雨量，造成中南部嚴重水災，也重創屏東南部沿海鄉鎮，不少魚塭、果園被沖毀。時任屏東縣長曹啟鴻提出「養水種電」計畫，縣府媒合魚塭、農地租給光電業者，地主負責管理，地主按月收地租及管理費，綠電賣給台電，能涵養地下水、減緩下陷，一舉數得。

屏東種電 侵蝕農地 製表／都會地方中心

農業部前身農委會二○一三年修法，允許不適耕作農地種電，大開種電之門，但農地非農用的罵聲不斷。二○一八年十月起，屏縣府公告實施「嚴重地層下陷地區土地活化暨太陽光電發電業整體規劃發展計畫」，開放下陷區農地可變更種電。

二○二○年七月，農委會加嚴農地變更種電門檻，二到卅公頃農地變更要由中央審查，兩公頃以下原則不同意變更種電。但早在二○一八年屏東縣長潘孟安任內，報請行政院同意把東港、林邊、佳冬、枋寮四鄉鎮，畫為嚴重地層下陷區作光電專區，成為特例。

四年多來，屏東種電發展快速，原本立意良善的光電，如今變成農民的陰霾。枋寮女青農張靜玉說，為衝高綠電占比，種電已種到失心瘋，不該種電的地方都被光電板占領，很多農民被業者遊說簽「不利耕作聲明書」，離農坐收光電場租金，但這些農地都種著蓮霧、水稻、芭樂，何來不利耕作？

「沿海四鄉鎮美麗的鄉間景致丕變，綠地逐漸蒸發。」屏東縣環境保護聯盟理事長洪輝祥說，綠地、果園被一塊塊光電板取代，像貼狗皮膏藥般醜陋，不但壓縮農業空間，光電板遮陽廿年，農地將失去地力，衝擊農產業服務鏈，受益的是少數地主，受影響的是多數農民，整體農業將衰退，屆時想回頭搶救就難了。

屏東縣府綠能辦公室表示，沿海四鄉鎮持續下陷，列第一、二級地下水管制區，縣府把四鄉鎮部分農地轉作光電場，搭配上游補注地下水，減緩地層下陷，創造地主、業者、政府、全民與綠能「五贏」，前年已達成綠電供應全縣民生用電的階段性目標。