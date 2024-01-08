陽光行動／種電傷家園…不當選址 二戰槍堡被挖除

屏東光電板征服大片農地和山林，也占領二次大戰日軍留下的軍事遺跡石頭營，民間一再抗議，也擋不住地貌「由綠轉灰」。在地青年感嘆家園變貌，指「看見台灣」紀錄片導演齊柏林若還在世，升空拍「看見台灣」續集，看到這幅「光電台灣」景象，恐也搖頭歎息。

獅子鄉與車城鄉交界處，台一線屏鵝公路通往墾丁的路上，一片卅二點五公頃山坡地，兩年來從翠綠山林轉為三地能源公司的光電場，且開發範圍擴大中。網友貼上光電場照片，不少人感歎，好好一片山頭怎剃光種電，是新的「理山」概念嗎？屏縣府表示，此案由中央審查，一切合法。

「山頭挖成這副慘狀，事前都沒說。」車城鄉長陳政雄說，大型光電場衝擊環境與居民生活，業者事前都不溝通，附近村民抱怨秋冬颳起落山風，家裡就有掃不完塵土，更憂心大雨引發土石流。三地能源表示，已強化水保、灑水改善揚塵，臨省道也設複層式綠帶。

文史工作者林炫耀指屏東枋寮鄉的日軍二戰遺跡石頭營具軍事文資價值，坑道保存完好，調查證實有保育類「無尾葉鼻蝠」棲息，卻被砍樹種電（圖）。記者劉學聖／攝影

獅子鄉楓林村兩公頃的光電場下方不到五十公尺，是原民部落，去年十月小犬颱風引發土石流，族人憂心成為「第二個小林村」，決議請業者停止開發，並要求縣府撤銷申請。

「對的東西不該放在錯的地方。」楓林村自救會長秦孝章說，綠能雖好，但選址不當，也未落實地方溝通。

光電場也進駐枋寮鄉新開村二戰軍事要塞遺跡「石頭營」，當年日軍打造多處碉堡，底下有錯綜複雜坑道，由友達光電旗下的生利能源承租分三期種電，遭在地民團組「捍衛石頭營聯盟」抗爭至今，第一期已完成，二、三期工程暫停。

「這裡也是選址錯誤。」聯盟召集人林炫耀說，石頭營與美國硫磺島、塞班島軍事遺跡同等級，近百條坑道具研究及軍事觀光價值，「絕對不是拿來蓋光電板」。

屏東縣文化處表示，石頭營未通過文資審查，今年再審。