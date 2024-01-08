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陽光行動／種電傷家園…不當選址 二戰槍堡被挖除
屏東光電板征服大片農地和山林，也占領二次大戰日軍留下的軍事遺跡石頭營，民間一再抗議，也擋不住地貌「由綠轉灰」。在地青年感嘆家園變貌，指「看見台灣」紀錄片導演齊柏林若還在世，升空拍「看見台灣」續集，看到這幅「光電台灣」景象，恐也搖頭歎息。
獅子鄉與車城鄉交界處，台一線屏鵝公路通往墾丁的路上，一片卅二點五公頃山坡地，兩年來從翠綠山林轉為三地能源公司的光電場，且開發範圍擴大中。網友貼上光電場照片，不少人感歎，好好一片山頭怎剃光種電，是新的「理山」概念嗎？屏縣府表示，此案由中央審查，一切合法。
「山頭挖成這副慘狀，事前都沒說。」車城鄉長陳政雄說，大型光電場衝擊環境與居民生活，業者事前都不溝通，附近村民抱怨秋冬颳起落山風，家裡就有掃不完塵土，更憂心大雨引發土石流。三地能源表示，已強化水保、灑水改善揚塵，臨省道也設複層式綠帶。
獅子鄉楓林村兩公頃的光電場下方不到五十公尺，是原民部落，去年十月小犬颱風引發土石流，族人憂心成為「第二個小林村」，決議請業者停止開發，並要求縣府撤銷申請。
「對的東西不該放在錯的地方。」楓林村自救會長秦孝章說，綠能雖好，但選址不當，也未落實地方溝通。
光電場也進駐枋寮鄉新開村二戰軍事要塞遺跡「石頭營」，當年日軍打造多處碉堡，底下有錯綜複雜坑道，由友達光電旗下的生利能源承租分三期種電，遭在地民團組「捍衛石頭營聯盟」抗爭至今，第一期已完成，二、三期工程暫停。
「這裡也是選址錯誤。」聯盟召集人林炫耀說，石頭營與美國硫磺島、塞班島軍事遺跡同等級，近百條坑道具研究及軍事觀光價值，「絕對不是拿來蓋光電板」。
屏東縣文化處表示，石頭營未通過文資審查，今年再審。
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