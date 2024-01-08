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陽光行動／種電副作用…田間惡鄰 蛇鼠躲藏害蟲多

聯合報／ 記者劉星君潘欣中張已亷鄭朝陽／屏東報導
有些光電場雜草叢生，除了躲藏蛇鼠與害蟲，造成鄰田管理更困難。記者潘欣中／攝影
有些光電場雜草叢生，除了躲藏蛇鼠與害蟲，造成鄰田管理更困難。記者潘欣中／攝影

屏東沿海鄉鎮的光電板在田間毗鄰交錯，枋寮蓮霧青農張靜玉一甲地蓮霧園被光電板包圍，她用「惡鄰」形容這些光電場，除了躲藏鼠與害蟲，造成鄰田管理更困難，鄉間景觀破碎化、光電場土地廿年不用地力盡失，也潛藏糧食危機。

張靜玉在田邊喊著路過的阿婆，阿婆說，她鄰田的光電場草長得比人高，她整理香蕉時常遇到蛇，「嚇死了，工作很不安心」。張靜玉說，這些地主租地後就不管了，光電場雜草叢生，是蛇鼠最佳庇護所，牠們餓了就出來田裡吃作物，飽了就回光電場休息，造成她要養八隻狗在蓮霧園幫忙看管，防蛇攻擊她。

張靜玉說到與光電場為鄰就一肚子氣，例如光電場必須先夯實，大雨來會以鄰為壑，且積水不退；光電板吸熱散熱效應導致附近溫差大，影響作物生長；業者在狹窄的產業道路和田垠埋地下饋線，會用混凝土保護饋線，這層不透水層在雨天阻擋水流，造成田間積水難退，肥料也被淋洗堆在表土，易造成果樹死亡。

張靜玉的蓮霧堅持有機種植，她買草蛉施放田間吃害蟲，但鄰近的光電場躲著斑節蛀蟲等各種害蟲，迫使周邊農民須多噴農藥殺蟲，也讓她苦惱不已。

林仔邊自然文史保育協會前總幹事鄭婉阡說，光電趕走農業，本末倒置；業者除了未妥善維護光電場，種電過程也傷害土地，像為牢固光電板，須夯實土壤、深插水泥柱，暴力整地過程損壞地力，要恢復種植就難了。

鄭婉阡憂心說，光電面積擴大看來勢不可擋，光電板下方土地長期荒廢，生態多樣性將疲乏，土地沒生產也衝擊食物鏈，土地破碎、環境地景更單一化，潛藏糧食危機。

張靜 蓮霧

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