陽光行動／光電來了 老農嘆吃土

屏東是光電場熱區之一，正上演光電板與農民搶地爭奪戰。光電業者挨家挨戶以誘人租金勸說地主租地種電，租地種蓮霧的果農只能忍痛看著心血被毀，也斬斷兒子想當青農接班的願望。青農自嘲說，政府寧可把地租給業者種電，也不給老農一畝田維生，青年若當「漂鳥」回農村，肯定變走投無路的「落翅仔」。

五十六歲鄭明偉在林邊、佳冬鄉租下三座蓮霧園，他說，有兩座花了十多年整理，收成正漸入佳境，地主竟收回種電，他只能忍痛放棄；由於種蓮霧要手把手長期培養技術，正在念農校的兒子雖有心接手，但他勸兒子算了，最好另謀出路。

農民控國產署 為賺更多租金

屏東沿海有不少國有財產署名下的新生地，被農民用於種田。六十三歲楊寶秀在枋寮內寮段種芭樂，她無奈說，種芭樂近四十年，也繳用地補償金給國產署，一直相安無事，近年數度送件申請合法承租都被拒絕，後來光電業者在芭藥園貼告示已承租種電，要農民及早搬離；國產署則回覆因地層下陷不利耕作，要轉作光電場。

六十多歲呂姓老農也靠這片三分地的蓮霧園維生，他說，國產署明知老農靠種蓮霧養家，寧可租給光電業者賺更多，如果沒地可種，「我不但要吃土，連農保都沒有了。」

面對農民控訴，國產署南區分署屏東辦公室指出，光電業者依法種電，並願意取得承租人或使用人同意書後清理地上物。占用者繳使用補償金，但他們本就沒合法使用權。

林邊、佳冬和枋寮有「蓮霧之鄉」美名，四十八歲陳呈祥在八八風災後回鄉接手父親的蓮霧園，他感嘆，近年光電大舉入侵，正侵蝕果農維繫傳統產業所做的努力。

他說，蓮霧老農因子女無意接手，只好租地給光電商，有的果園地主刻意抬高租金逼退承租農，一塊塊果園被光電場取代、包圍，整體產量正持續下降，衝擊採收、包裝、運銷等產業鏈，未來工人更難找、材料更貴，務農條件就更差。

農地租金上漲 加速產業衰退

陳呈祥說，蓮霧產業衰退和人口老化、缺工等有關，雖不能全歸責光電，但確實造成農地租金上漲問題，間接加速產業衰退；政府對這些衝突視若無睹，苦果只由農民吞。

枋寮農會總幹事鄭晏昕、林邊農會總幹事黃金順都慨嘆，原盼農電能共生，如今衝突嚴重，在地驕傲半世紀的蓮霧產業，正因光電面臨式微危機。

黃金順說，光電場租金一分地四萬元，承租農民頂多出得起一萬元，相差四倍，到處都聽到地主要改種電，年輕人想返鄉務農，也無低租金的農地可種，「蓮霧故鄉」金字招牌正在褪色。

台大農經碩士張靜玉是枋寮蓮霧農，眼看鄰近農民被光電搶地，她忿忿不平，直指當年農委會主委蘇嘉全還推漂鳥計畫，要青年返鄉務農，現在連地都租不到，「這不是迫遷青農去都市討生活嗎？漂鳥回農村，恐怕走投無路變落翅仔吧！」