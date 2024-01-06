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日航擦撞意外…ANA班機被迫延誤2小時 乘客登機見「1補償」感動：太豐厚了

聯合新聞網／ 綜合報導
本月2日，日航一架客機與日本海上保安廳的飛機擦撞釀成重大意外。圖為事發後相關人員正在機場跑道上清除日航班機的殘骸。法新社
本月2日，日航一架客機與日本海上保安廳的飛機擦撞釀成重大意外。圖為事發後相關人員正在機場跑道上清除日航班機的殘骸。法新社

日本羽田機場2日發生重大事故，一架日本航空（JAL）客機與海上保安廳飛機在跑道擦撞日航客機當場起火燃燒場面危急，所幸機組人員冷靜指引，機上379人皆平安撤離，但海保廳人員5死1重傷，相關單位仍在對該意外進行調查。事發當天許多班機因事故延遲，一名女乘客的飛機也被延誤了約2個小時，本認為是無可奈何的情況，沒想到她一上機竟立刻收到航空公司的補償，讓她忍不住大讚全日空（ANA）的用心。

日本一名女乘客在社群平台X（原名為推特）上發文，受到日航班機擦撞事故影響，當天她本欲搭乘的航班延誤了約2個小時的時間，她認為這是無法避免的狀況，便遵循航空公司的安排等待登機。然而，全日空的反應速度之快，女乘客後來一上機就收到了2000日圓（約新台幣428元）的餐費補償，且機上的所有乘客皆有收到裝有現金的信封，讓她相當感動。

女乘客在文中寫道，當天飛機延誤是無可奈何的狀況，且全日空本身也沒有任何不對，沒想到僅因延誤2小時就收到補償金，讓她不禁直呼，「這也太豐厚了，感覺快要哭出來了…」。

一名同樣搭乘全日空的旅客也跳出來留言，他表示自己當天也收到了2000日圓的補償金，當時航空公司解釋因設備更換與延誤的關係，機組人員來不及準備飛機餐，這才以現金補償乘客的餐費。

貼文掀起網路熱議，許多人都被全日空機警、快速的反應感動，「大家都能體諒當時的狀況，但ANA的應對真的太讚了」、「這真的是很好的處理方式」、「ANA的應對一點也不輸JAL，非常出色」、「在國外班機延誤很常見，日本的交通服務單位真的很棒」，也有人提出不同看法，「果然還是要花多一點錢選ANA，廉航的話應對方式也會不同吧」、「我覺得這給得有點多了」。

日航一架客機與日本海上保安廳的飛機擦撞，飛機在跑道上全面燃燒，所幸機上乘客皆安全逃脫。路透社
日航一架客機與日本海上保安廳的飛機擦撞，飛機在跑道上全面燃燒，所幸機上乘客皆安全逃脫。路透社

羽田機場 日本 日航 ANA 航班 補償金 海上保安廳 海保廳

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