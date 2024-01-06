日航擦撞意外…ANA班機被迫延誤2小時 乘客登機見「1補償」感動：太豐厚了
日本羽田機場2日發生重大事故，一架日本航空（JAL）客機與海上保安廳飛機在跑道擦撞，日航客機當場起火燃燒場面危急，所幸機組人員冷靜指引，機上379人皆平安撤離，但海保廳人員5死1重傷，相關單位仍在對該意外進行調查。事發當天許多班機因事故延遲，一名女乘客的飛機也被延誤了約2個小時，本認為是無可奈何的情況，沒想到她一上機竟立刻收到航空公司的補償，讓她忍不住大讚全日空（ANA）的用心。
日本一名女乘客在社群平台X（原名為推特）上發文，受到日航班機擦撞事故影響，當天她本欲搭乘的航班延誤了約2個小時的時間，她認為這是無法避免的狀況，便遵循航空公司的安排等待登機。然而，全日空的反應速度之快，女乘客後來一上機就收到了2000日圓（約新台幣428元）的餐費補償，且機上的所有乘客皆有收到裝有現金的信封，讓她相當感動。
ANA凄い…😭羽田空港の大混乱で大変でしょうがないのに遅延のお詫びで飲食代として搭乗の際にピン札で二千円渡されたんだけど…手厚すぎでは…泣いてしまうわ…— りとじゅら (@Ayunonkei) January 3, 2024
2時間遅れただけだょ…#ana #anaすごい #羽田空港事故 #飛行機遅延 pic.twitter.com/wJH1TApWwz
女乘客在文中寫道，當天飛機延誤是無可奈何的狀況，且全日空本身也沒有任何不對，沒想到僅因延誤2小時就收到補償金，讓她不禁直呼，「這也太豐厚了，感覺快要哭出來了…」。
一名同樣搭乘全日空的旅客也跳出來留言，他表示自己當天也收到了2000日圓的補償金，當時航空公司解釋因設備更換與延誤的關係，機組人員來不及準備飛機餐，這才以現金補償乘客的餐費。
貼文掀起網路熱議，許多人都被全日空機警、快速的反應感動，「大家都能體諒當時的狀況，但ANA的應對真的太讚了」、「這真的是很好的處理方式」、「ANA的應對一點也不輸JAL，非常出色」、「在國外班機延誤很常見，日本的交通服務單位真的很棒」，也有人提出不同看法，「果然還是要花多一點錢選ANA，廉航的話應對方式也會不同吧」、「我覺得這給得有點多了」。
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