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黃金90秒逃生！日航全機疏散全球關注 空姐曝關鍵：2事不能做

聯合新聞網／ 綜合報導
日航客機與日本海上保安廳一架飛機在羽田機場發生碰撞事故。美聯社
日航客機與日本海上保安廳一架飛機在羽田機場發生碰撞事故。美聯社

日本東京羽田機場在2日發生日本航空（JAL）班機與海上保安廳的飛機擦撞意外，雖然日航機上379人全部生還，但也造成保安廳機上5死慘劇。日航機上所有人幸運逃生引起全世界的關注，有一名台灣空姐就拍影片教大家逃生時要聽從指示，還有兩件事千萬不能做。

這名空姐「beatrice778899」在TikTok影片裡提到，日航這起意外在90秒內精準地疏散了所有旅客，至於為何是90秒？她解釋空服員每年的緊急逃生訓練就包括了8秒內要開機門、90秒內疏散旅客，沒完成就不過關，因為真正遇到緊急逃生時，有可能下一秒就爆炸了，也可能下一秒就下沉海裡。

「beatrice778899」表示有兩件疏散重點，民眾搭機時一定要知道。她說遇到緊急狀況時，一定要遵從空服員的指示，並切記「空手、脫掉高跟鞋」，「空手」就是不能攜帶任何行李，因為可能會阻礙逃生的速度，由於機艙裡面空間狹窄，多拿一件行李就多延遲了別人1秒的逃生機會。

而「脫掉高跟鞋」是因為逃生時仰賴的是逃生充氣滑梯，穿著高跟鞋很容易把滑梯刮破，若是陸地逃生就可能造成後面的人受傷，如果是水上逃生，滑梯會化身為救生船，要是被高跟鞋刮破沒有氣就無法使用了，這是非常嚴重的事情。

@beatrice778899

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